4 kiểu quần âu phụ nữ ngoài 40 tuổi nên sắm để trẻ hóa phong cách

Bên cạnh váy liền, áo sơ mi hay quần jeans, quần âu cũng là món thời trang chủ chốt trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi. Mẫu quần dài này không bao giờ lỗi mốt và mang đến cho chị em nét thanh lịch, trang nhã. Quần âu có rất nhiều mẫu mã và chị em không nên giới hạn phong cách trong những thiết kế mang tông màu đen hoặc nâu đơn giản. Thay vào đó, hãy làm mới tủ đồ mùa xuân - hè với 4 mẫu quần âu trẻ trung nhưng vẫn tinh tế sau đây.

Quần âu màu trắng

Quần âu trắng ghi điểm ở sự nữ tính và trang nhã. Mẫu quần này còn giúp bộ trang phục thêm tươi sáng và trẻ trung. Không khó để mặc đẹp với quần âu trắng, chị em có thể phối đồ theo cách đơn giản nhất, đó là kết hợp cùng áo màu trung tính. Công thức quần âu trắng và áo màu trung tính sẽ mang đến sự dịu dàng, tinh tế cho người mặc. Để vẻ ngoài nổi bật, tươi tắn hơn, chị em nên diện quần âu trắng với áo màu rực rỡ hoặc áo họa tiết.

Quần âu màu be

So với quần âu trắng, quần âu màu be có độ trầm hơn nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thời thượng. Mẫu quần này còn đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu, chị em nên bổ sung quần âu màu be cho tủ đồ để bắt kịp xu hướng. Quần âu màu be sẽ tạo nên những bộ trang phục đầy tinh tế, sang xịn mịn, phù hợp với tuổi ngoài 40. Cụ thể, các nàng hãy kết hợp quần âu màu be với áo sơ mi oversized, áo thun trơn màu trung tính hoặc áo blouse nữ tính, yêu kiều.

Quần âu màu pastel

Quần âu màu pastel sẽ mang đến làn gió mới cho phong cách của phụ nữ ngoài 40 tuổi. Mẫu quần âu này ghi điểm ở sự ngọt ngào, trẻ trung, giúp cả bộ trang phục thêm nổi bật nhưng vẫn đảm bảo nét tinh tế. Quần âu màu pastel kết hợp rất ăn ý với áo trắng để tạo nên outfit tươi sáng, dịu dàng, đồng thời nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi.

Để hoàn thiện các set quần âu màu pastel, chị em nên chọn những kiểu giày như giày sneaker trắng, giày màu đen, sandal quai mảnh màu trung tính… Các mẫu giày này đảm bảo sự hài hòa cho bộ trang phục, thậm chí còn nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Quần âu xám

Xu hướng trang phục màu xám đang được yêu thích trong thời gian gần đây. Và để làm mới phong cách, quý cô trên 40 tuổi hãy bổ sung quần âu xám cho tủ đồ. Mẫu quần này mang tông màu trang nhã nhưng vẫn toát lên sự cá tính, thời thượng. Với quần âu xám, các quý cô trên 40 tuổi có thể diện đồ theo cách đơn giản nhất mà vẻ ngoài vẫn ấn tượng, "cool ngầu". Để nâng tầm phong cách và tôn dáng tối đa, các quý cô đừng bỏ qua thao tác sơ vin khi diện quần âu xám.