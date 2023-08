4 kiểu du lịch đang là xu hướng khiến một chỗ ở cao cấp hay khu vui chơi đầy tính giải trí chưa chắc đã là tất cả với các gia đình

Khám phá sự màu sắc tại triển lãm, ghé bảo tàng từ ngày đến đêm

Nếu nói về trải nghiệm này vào khoảng 5 - 6 năm về trước hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi "du lịch sao lại đi xem tranh" hoặc "bảo tàng thường chỉ những người nước ngoài mới có sự hứng thú mà thôi".

Nhưng vài năm trở lại đây, thật vui biết bao khi nghệ thuật và lịch sử đã đến gần hơn với đời sống và các nhu cầu thực tế, điển hình như việc kích cầu về mặt du lịch của không chỉ khách du lịch quốc tế mà còn là các bạn trẻ, đến các gia đình cũng mong muốn được đưa con tới các nơi này để trải nghiệm nhiều hơn.

Triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Các gia đình tìm tới triển lãm để thưởng ngoạn. Ảnh: The Factory Contemporary Arts Centre.

Về mặt nghệ thuật, đó không chỉ là các phòng tranh, phòng triển lãm rập khuôn. Thay vào đó, hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,... vẫn thường xuyên tổ chức rất nhiều buổi triển lãm dưới nhiều chủ đề, hình thức hoàn toàn khác nhau, từ các phòng tranh lớn, nhỏ lẫn các quán cà phê tư nhân đều có. Và nói về triển lãm chỉ riêng tại TP.HCM hay Hà Nội cũng đã là 1001 hình thức hoàn toàn khác nhau do nhu cầu ngày càng mở rộng, dẫn đến sự sáng tạo, MỚI mà còn phải LẠ cũng là sự "đòi hỏi" không thể thiếu để có thể thu hút được lượng lớn người đến xem trước hàng loạt các địa điểm cùng tổ chức trong cùng một thời điểm và nhất là các khách du lịch đến từ phương xa.

Các triển lãm tranh giờ đây cũng màu sắc hơn bởi sự "nhập cuộc" của các nhân vật nổi tiếng trong giới trẻ như Trần Quang Đại hay giới diễn viên như Hứa Vĩ Văn.

Nói về triển lãm hiện nay không đơn thuần chỉ là về tranh, ảnh mà là đa dạng các thể loại thuộc về mùi hương, mô hình, đồ gốm, vải, trang phục,... kết hợp bài bản với âm thanh, ánh sáng, từ hiện đại đến hướng về các giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời được tái hiện. Với người xem thuộc mọi ngành nghề, độ tuổi, giờ đây không khó để tìm được các buổi triển lãm chất lượng để có thể thỏa mãn về yếu tố thẩm mỹ, sự tò mò trong sáng tạo mà còn mang nhiều giá trị tùy vào từng mục đích cá nhân khác nhau.



Các nơi thường xuyên tổ chức triển lãm

- TP.HCM: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Dinh Độc Lập, The Factory Contemporary Arts Centre, BLANC, DE LA SÓL, TOONG 198 MINH KHAI, May Artspace,...

- Hà Nội: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trung tâm nghệ thuật đương đại (VCCA), Work Room Four, Hanoi Studio gallery, V-Art Space, Mơ Art space, Manzi Exhinition Space, Cyril Kongo Vietnam Gallery,...

Bảo tàng, điểm đến có lịch sử lâu đời

Giờ đây, không chỉ là các vị khách nước ngoài mà ngay cả giới trẻ, các gia đình có con nhỏ cũng vô cùng hứng thú trong việc đưa con tới bảo tàng ngoài việc tham quan mà còn để chính họ được tận mắt tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương và của đất nước. Góp phần nên sự thay đổi đầy rõ rệt này phải kể đến sự cải tiến, đầu tư về cách quảng bá, giới thiệu các tour trải nghiệm vô cùng mới mẻ, đặc biệt là các tour về đêm mà Nhà tù Hỏa Lò đã làm thành công từ nhiều năm về trước.

Tour đêm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Vietnam National Museum of History.

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) cũng đã và đang có các tour trải nghiệm đêm vào 4 buổi tối cuối tuần. Tuy nhiên không chỉ riêng các tour đêm mới là trọng điểm, hiện các gia đình cũng mở rộng chọn tìm tới nhiều địa điểm mang trải nghiệm lịch sử khác tại các thành phố du lịch nổi tiếng khác, trong đó Côn Đảo, Huế,... những làng nghề truyền thống tại các địa phương cũng được nhiều gia đình quan tâm.



Đó cũng chính là lý do các tour du lịch khám phá văn hóa, đời sống bản địa cũng ngày càng được phát triển. Đây có khi là các mô hình của các công ty du lịch địa phương với quy mô vừa phải, có giới hạn số lượng hoặc thậm chí được "thiết kế" riêng cho mỗi nhóm, gia đình để đảm bảo tính trải nghiệm sẽ được đảm bảo.

Tour đêm tại Di tích Nhà tủ Hỏa Lò. Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Hoa Lo Prison Relic.

Các bảo tàng, địa điểm lịch sử phù hợp cho gia đình:

- TP.HCM: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bảo tàng Y học Cổ truyền Việt Nam, bảo tàng Áo Dài, cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn, bảo tàng xác thú (trong Thảo Cầm Viên), hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ (Quận 10),...

- Hà Nội: Nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bảo tàng Hà Nội, bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bảo tàng Gốm Bát Tràng Hà Nội,...

Các làng nghề truyền thống không quá xa Hà Nội: Làng nghề múa rối nước Đào Thục, làng lụa Vạn Phúc, làng nón Chuông, làng gốm Bát Tràng, làng làm hương Quảng Phú Cầu, làng làm chuồn chuồn tre Thạch Xá,...

Các làng nghề truyền thống tại khu vực TP.HCM: Nơi đây cũng có nhiều làng nghề truyền thống, nhưng các nơi này không tạo điều kiện thuận tiện cho khách du lịch. Thay vào đó các bảo tàng, địa điểm tổ chức triển lãm trong thành phố được ưa chuộng nhiều hơn.

* Hãy tìm hiểu chi tiết các tour trải nghiệm tại Fanpage các địa điểm.

Khám phá theo nhu cầu ăn uống của người bản địa

Ẩm thực Việt Nam là "tài nguyên" vô cùng quý giá khi đưa vào nhu cầu khai thác du lịch. Nhưng với số lượng các hàng quán, sự phong phú trong văn hóa ăn uống đến cách chế biến mỗi nơi đều mang nét đặc trưng riêng, khiến du lịch khám phá theo con đường ẩm thực vẫn luôn là một điểm sáng và không bao giờ sợ thiếu.

Một hàng xôi cá được người dân địa phương tại Nha Trang. Ảnh: Mỹ Hân.

Nhu cầu này cũng xuất phát từ sở thích cá nhân với mong muốn được trải nghiệm, tiếp cận gần hơn với cách sống của người dân bản địa. Nhiều gia đình có thể chi vài triệu, thậm chí chục triệu cho một căn villa, resort nhưng ăn uống "sao cũng được" thì cũng có những người chọn một chỗ ở với mức giá vừa phải nhưng nằm ở khu phố lớn, con đường ẩm thực nổi tiếng hoặc buôn bán sầm uất để dễ dàng di chuyển, thưởng thức các món ăn mà chỉ người địa phương mới biết.

Hàng cơm "cơm tấm xô" nhỏ xíu nép trong con hẻm nhỏ tại TP.HCM vốn không phải là một quán nổi tiếng với khách du lịch, nhưng từ món ăn đến mọi cảnh quan xung quanh cũng đủ khiến khách du lịch phương xa phải trầm trồ về nét đặc trưng riêng chỉ ở đây mới có. Ảnh: Andy Tran.

Tuy nhiên trải nghiệm theo cách này cũng có thể mang tới "rủi ro" khi chỗ ăn có thể ngon với người bản địa, nhưng chưa chắc đã có thể hợp khẩu vị của bạn. Bù lại, nếu vô tình tìm thấy chỗ ăn ngon, giá thành phù hợp mà còn không có nhiều người biết thì sẽ mang tới cảm giác vô cùng thú vị, gia tăng cảm xúc và tạo kỷ niệm đẹp cho chuyến đi.



An toàn hơn sẽ có người ưu tiên trải nghiệm các quán vốn đã nổi tiếng sẵn, đã được nhiều người kiểm chứng về chất lượng để đảm bảo trải nghiệm của gia đình tại nơi đó không bị ảnh hưởng. Bởi ăn uống, ẩm thực cũng là phần hết sức quan trọng trong mỗi chuyến đi.

Kinh nghiệm thực tế:

- Cần tìm hiểu sơ qua trước về đặc sản, các món ăn nổi tiếng ở nơi bạn tới.

- Phân chia lịch trình các món ăn phù hợp theo bữa sáng - trưa - tối.

- Hãy hỏi người lễ tân khách sạn, người dân địa phương về một nơi họ thường ăn hàng ngày thay vì các quán đã quá phổ biến.

- Hãy giữ tinh thần cởi mở, đón nhận sự khác biệt trong khẩu vị.

- Đến nơi mới thì không nhất thiết gọi quá nhiều món một lúc, chỉ cần gọi vừa đủ. Nếu hợp vị bạn có thể gọi thêm sau.

Du lịch kết hợp tận hưởng trình diễn âm nhạc

Sự kiện BLACKPINK đến Hà Nội tổ chức show diễn là dịp để các gia đình nhận ra du lịch kết hợp âm nhạc thật sự không phải là lý do chỉ người trẻ hay các bạn nhỏ mới có thể thực hiện.

Sự kiện concert của nhóm nhạc BLACKPINK tại Hà Nội vừa qua là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Bởi không chỉ là các bạn trẻ đam mê văn hóa Kpop, mà thực tế đã có rất nhiều gia đình đưa con đi xem nhạc hội vừa kết hợp với các trải nghiệm du lịch khác sau đó. Và ngoài sự kiện BLACKPINK, có không ít chương trình âm nhạc khác được tổ chức tại các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Hạ Long,... Khác chăng là quy mô nhỏ hơn và với các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

Đà Lạt hiện là địa điểm dẫn đầu trong nhu cầu du lịch kết hợp trải nghiệm âm nhạc. Ảnh: Mây Lang Thang.

Hiện nay xu hướng du lịch kết hợp âm nhạc này đã rất phổ biến chứ không còn rải rác hoặc mang tính nhu cầu đặc thù như nhiều năm về trước, dẫn tới các đơn vị tổ chức biểu diễn cũng gần như diễn ra hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Nhưng khó chăng đó là việc tìm kiếm thông tin các buổi biểu diễn và đặt chỗ ngồi vẫn còn mang tính dàn trải và phải lên kế hoạch ít nhất vài tuần hoặc vài tháng để đảm bảo có được trải nghiệm tốt nhất.

Dễ dàng hơn, các gia đình có thể tìm tới phòng trà, quán cà phê có trình diễn ca nhạc mang tính chất thường xuyên tại các thành phố lớn hoặc các show diễn thực cảnh ấn định thời gian tổ chức định kỳ sẽ chủ động hơn trong việc lên lịch trình phù hợp.

Tinh hoa Bắc bộ tại Hà Nội đang là một trong những show diễn thực cảnh được nhiều người săn vé vì quy mô trong cách dàn dựng và tổ chức. Ảnh: Tinh Hoa Bắc Bộ - The Quintessence of Tonkin.

Các thông tin về nơi tổ chức:



- Đà Lạt: Mây Lang Thang, Lululola Coffee, Bình Minh Ơi Đà Lạt, Amazing Show, Cung Tơ Chiều,...

- Hạ Long: Hạ Long By Night, du thuyền Ambassador II, sân khấu Đồi Mặt Trời,...

- TP.HCM: Phòng trà Bến Thành, phòng trà Không Tên, Đồng Dao, Ráng Chiều, Acoustic Bar Sài Gòn, Nhà hát Thành Phố,...

- Hà Nội: Show thực cảnh Tinh hoa Bắc bộ, Swing Music Lounge, Ấy Lounge, 9 P.M Coffee Lounge Music,

- Hội An: Diễn thực cảnh Ký ức Hội An.

*Lưu ý: Các sự kiện âm nhạc thường sẽ có nhiều địa điểm tổ chức khác nhau từ sân vận động, nhà hát đến các phòng trà, quán cà phê quy mô nhỏ. Các gia đình nên chủ động tìm kiếm các thông tin thông qua các cá nhân nghệ sĩ hoặc Fanpage các địa điểm mà mình yêu thích để có thể đặt vé sớm.

Camping hay leo núi có nhiều lý do hơn là vì hình thức

Nếu những ai đam mê du lịch sẽ thấy rõ vài năm gần đây các địa điểm du lịch nằm ở các vùng có khoảng cách gần trung tâm thành phố lớn mọc lên rất nhiều. Các gia đình tại TP.HCM cũng bắt đầu đổ về những khu như Đồng Nai, Long An, Long Hải, Bình Chánh, Biên Hòa, Bình Dương,... gần hơn là TP. Thủ Đức.

Cắm trại là một hình thức du lịch phổ biến với các gia đình có sở thích tìm kiếm sự mới lạ trong trải nghiệm vì ở đó có những thứ mà các khách sạn hay resort xa xỉ cũng không thể mang tới sự chủ động và thoải mái mà các gia đình mong muốn. Ảnh: Tropical EGlamping.

Hiện các nơi này đa phần là phục vụ mô hình cắm trại dân dã (camping), cao cấp hơn là glamping - tức cắm trại nhưng được trang bị đầy đủ các phụ kiện kể cả máy lạnh trong lều. Với thời tiết nắng nóng, có tháng lại nhiều mưa như TP.HCM thay vì lợi thế với nhiệt độ mát mẻ như Đà Lạt hay Hà Nội, nhưng các gia đình vẫn chuộng mô hình này là có nhiều lý do hơn là hình thức của chúng.

Lý do chung của hầu hết các gia đình khi chia sẻ là "thích cảm giác được gần với thiên nhiên" hơn là các khu du lịch nổi tiếng quá đông đúc hay khu vui chơi quá hiện đại. Vừa có thể "đổi gió", vừa tiết kiệm chi phí di chuyển do không cần phải đi máy bay - đây vốn là khoản tiền lớn nhất khi gia đình đi du lịch mà vẫn có thể ở lại từ 1 đến vài đêm, tùy quỹ thời gian mỗi người. Và do lượng khách tìm đến ngày càng đông nên chất lượng và đa dạng trong trải nghiệm của các nơi này cũng phong phú không thua kém gì các điểm nổi tiếng khác, từ dịch vụ BBQ, đốt lửa trại, đôi khi còn là mini show âm nhạc với các nghệ sĩ được mời về trình diễn.

Ảnh: Thanh Hằng.

Còn khi đã chọn đi xa, mất từ 2 - 4 ngày, các gia đình sẽ mong muốn các yếu tố trải nghiệm cao hơn chứ không còn gói gọn tại nơi lưu trú. Đôi lúc sẽ là các hoạt động hái rau, hái các loại quả, tham quan trang trại, leo núi, săn mây, đón bình minh hoặc hoàng hôn,... những "đòi hỏi" hoàn toàn hướng về yếu tố trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên mà dù có chi tiền khủng cũng không thể có được tại các thành phố hiện đại.