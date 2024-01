4 kiểu áo khoác dáng dài khiến bạn cộng thêm vài tuổi

Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông, những mẫu áo khoác dáng dài được coi là cứu tinh vì chúng có khả năng chắn gió cũng như giữ ấm tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, trên thị trường cũng có rất nhiều mẫu áo khoác dáng dài tuy ấm nhưng lại khiến người mặc mất điểm phong cách, làm diện mạo trở nên già nua hơn. Do đó, các chị em trong độ tuổi U40 nhất định phải tránh xa.

Dưới đây là 4 cái tên tiêu biểu nhất mà nàng nhất định không được ''kết thân''.

Áo phao dáng dài

Các mẫu áo phao nói chung đều được coi là ''chiến thần'' giữ ấm trong tủ đồ đông. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định sắm những chiếc áo phao dáng dài thì nên suy nghĩ lại. Lý do là bởi kiểu áo này sẽ khiến cơ thể của bạn trở nên to và thiếu gọn gàng. Điều này dẫn đến việc di chuyển, hoạt động gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chúng còn tạo cho cơ thể của người mặc cảm giác nặng nề và thiếu linh hoạt. Do đó, để vừa trông trẻ trung và năng động, bạn nên ''kết thân'' với áo phao dáng ngắn thay vì dáng dài.

Áo gile dáng dài

Nhiều người thích mặc áo gile dáng dài vì chúng trông lịch sự, chỉn chu. Thế nhưng, kiểu áo này chỉ phù hợp với các chị em trên 40 tuổi. Những nàng dưới 40 nhất định không được rinh về tủ để mặc hàng ngày.

Những chiếc áo gile dáng dài không còn được ưa chuộng như trước. Nói cách khác, item này đang bị liệt kê vào danh sách các món đồ thời trang lỗi mốt và cần được thay thế ngay lập tức. Do đó, nếu muốn ghi điểm phong cách thì bạn không nên ''kết nạp'' kiểu áo này cho tủ đồ của bản thân.

Áo cardigan dáng dài

Áo cardigan dáng dài phù hợp với những ai theo đuổi phong cách nữ tính và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chúng không hẳn là lựa chọn phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhiều mẫu áo cardigan dáng dài dễ làm cho chủ nhân của chúng bị cộng thêm vài tuổi, làm cho vẻ ngoài trông già hơn rất nhiều. Thay vào đó, bạn nên chi tiền cho dáng áo ngắn để trông thời thương hơn.

Áo khoác lông dáng dài

Kiểu áo cuối cùng mà các chị em trong độ tuổi U40 không nên lựa chọn chính là áo khoác lông dáng dài. Chất liệu lông khi được mix với phom dáng dài sẽ khiến người mặc trông đứng tuổi hơn. Nếu áo có thêm họa tiết thì càng cần phải tránh xa vì những item kiểu này đã lỗi thời từ rất lâu. Bạn có thể chọn mua áo dạ dáng dài để mặc từ năm này qua năm khác mà không lo lỗi mốt.