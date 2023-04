4 kiểu áo khiến nàng lộ vòng eo kém thon

Vòng eo ''bánh mì'' là một trong những nhược điểm khiến các cô nàng mất đi sự tự tin của bản thân. Vào mùa hè, khi các lớp áo cần phải mỏng nhẹ hơn để tạo cảm giác mát mẻ thì cũng là lúc chị em cần chú ý đến trang phục của bản thân, bởi chúng có thể làm lộ vòng 2 kém thon của bạn. Dưới đây là 4 kiểu áo các nàng sở hữu vòng 2 to nên cân nhắc nếu không muốn nhược điểm của bản thân bị phô diễn quá đà.

Áo croptop

Áo croptop là item mà bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn diện lên mình vào mùa hè vì chúng siêu sành điệu và tôn dáng. Thế nhưng, với các chị em eo to kiểu áo này chính là món đồ ''tối kỵ'' nhất định phải tránh. Áo croptop được thiết kế với phom dáng ngắn nên dễ dàng phô ra vòng 2 của chị em. Nếu bạn không đủ tự tin để diện kiểu áo này thì tốt hơn hết hãy lựa chọn những item che eo để cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.

Áo chun bó eo

Áo có chun ở eo giúp khoe ra vòng eo con kiến nên chúng phù hợp với các cô nàng có thân hình nhỏ gọn. Nếu vòng 2 của bạn không được thon gọn thì hãy loại bỏ kiểu áo này ra khỏi tủ đồ hay shopping list của bản thân. Thay vào đó, chị em eo to có thể lựa chọn những mẫu áo kiểu có đường chun nhỏ và bo nhẹ trên rốn để tạo điểm nhấn cho cơ thể và giúp vóc dáng của bạn nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

Áo phông bó

Tương tự như nhiều kiểu áo bó khác, áo thun ôm sát không thể giúp cơ thể của bạn trông thon gọn hoàn toàn. Bạn nên nhớ, áo càng bó vào người càng làm vóc dáng của bạn bị lộ. Thay vì chi tiền cho những item này, chị em nên lựa chọn những chiếc áo thun vừa vặn và không quá rộng. Mẫu áo này sẽ giúp tổng thể diện mạo của bạn trông gọn nhẹ và thanh lịch hơn nhiều đó.

Áo có đai

Kiểu áo cuối cùng bạn cần tránh xa chính là áo có đai. Các nàng sở hữu vóc dáng mảnh mai có thể diện kiểu áo này cực kỳ sang và xinh. Tuy nhiên, đây lại là item ''dìm dáng'' của những cô nàng eo bánh mì. Lý do là bởi đai càng to thì càng làm chiều ngang của eo to ra. Nếu nhìn từ chính diện, cơ thể của nàng sẽ trông thô kệch và không có điểm nhấn. Vì vậy, những chiếc áo có chun nhỏ trên rốn vẫn là lựa chọn an toàn nhất cho các bạn.

Ảnh: Pinterest