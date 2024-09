4 giờ sáng nhận được cuộc gọi cầu cứu từ thang máy, bảo vệ ra kiểm tra chứng kiến cảnh hãi hùng

Sự việc đáng sợ này xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 20/09, khi cụ ông 79 tuổi sử dụng thang máy để di chuyển từ tầng hầm lên nhà. .

Tiếng cầu cứu lúc 4 giờ sáng

Theo đó, vào lúc xảy ra sự cố, nhân viên bảo vệ của tòa nhà là anh Dư đang trong ca trực của mình thì bất ngờ nhận được tín hiệu báo động khẩn cấp. Người đàn ông nhanh chóng xác định đây là cuộc gọi cầu cứu đến từ một người đàn ông đang bị mắc kẹt trong thang máy của tòa nhà.

4 giờ sáng nhận được cuộc gọi cầu cứu từ thang máy. Ảnh minh họa.

Ngay lập tức anh di chuyển tới khu vực thang máy ở tầng 1 và dùng dụng cụ để mở cửa thang hòng cứu người mắc kẹt. Tuy nhiên, sau khi mất nhiều thời gian để mở được cửa thang máy anh Dư chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Chỉ thấy trong thang máy toàn là nước, vì cánh cửa đã được mở nên nước tràn vào nhanh hơn. Tốc độ nước dâng lên nhanh chóng, vài phút nước đã ngập tới ngang ngực của cụ ông 79 tuổi. Chiếc thang máy thì đang mắc kẹt lửng lơ giữa hai tầng. Do điều kiện không cho phép nên anh Dư không thể một mình giải cứu người bị nạn.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, anh Dư đã chạy ra ngoài hô hoán tìm sự giúp đỡ. May mắn thay đúng lúc này anh Dư gặp được anh Trương - cảnh sát khu vực đang đi tuần tra. Cả hai đã nhanh chóng quay lại thang máy và gấp rút tìm phương án giải cứu cụ ông 79 tuổi.

Màn giải cứu nghẹt thở

“Tôi ôm phao cứu sinh lao xuống tầng hầm thì thấy nước ngập gần đến trần tầng hầm rồi. Tình huống đấy thực sự nguy cấp”, anh Trương kể lại.

Dựa vào tiếng kêu cứu, anh Trương nhanh chóng xác định được vị trí của nạn nhân và tiếp cận. Sau khi đưa nạn nhân ra khỏi thang máy, anh Trương nhanh chóng khoác phao cứu sinh cho cụ. Tiếp đó, anh vừa dìu cụ ông, vừa lần theo hệ thống phòng cháy chữa cháy để tìm lối thoát khỏi tầng hầm. Với sự hỗ trợ của anh Dư và những người dân có mặt, anh Trương đã đưa được cụ ông ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Màn giải cứu nghẹt thở này đã khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi rùng mình.

“Khi được giải cứu, nước đã tới vai của cụ ông rồi, thật may là giải cứu kịp”, anh Dư bàng hoàng kể lại khoảnh khắc cụ ông lớn tuổi được đưa lên khỏi mặt nước.

Khi được giải cứu khỏi thang máy, nước đã ngập tới vai của cụ ông 79 tuổi. Ảnh: Sohu.

Được biết, cụ ông 79 tuổi bị mắc kẹt là cư dân sinh sống tại một khu tập thể tại Phổ Đông, Thượng Hải (Trung Quốc).

Ông cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng, thấy trời mưa lớn, vì lo lắng cho chiếc xe đạp điện đang sạc ở tầng hầm, nên ông đã tự mình đi xuống kiểm tra tình hình.

Sau khi rút sạc xe, cụ ông quay trở lại thang máy để lên nhà thì không may bị mắc kẹt. Điện cũng bị cắt ngay ngay sau đó và nước bắt đầu tràn vào liên tục. Rất may, sau khi được giải cứu, sức khỏe của cụ ông đã ổn định và được đưa về nhà an toàn.

Sự việc sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người đã để lại bình luận rằng:

“Cảm thấy cơ sở hạ tầng nơi này đã cũ rồi hoặc không còn đảm bảo an toàn được cho người dân nữa. Ban quản lý tòa nhà nên can thiệp, nếu không thì người dân cũng cần chủ động kiểm tra lại hệ thống thoát nước và khu vực tầng hầm. Tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc”.

“May mắn cho cụ ông, nước nhấn chìm tầng hầm quá nhanh, không biết hệ thống thoát nước ở đây có vấn đề gì không, nhưng mọi người nên cảnh giác”.

“Ngập như kia thì không biết xe cộ để dưới hầm sẽ như nào, lại tổn thất thêm một khoản lớn rồi. Không biết xong sau sẽ đền bù như thế nào đây.”