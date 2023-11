4 gam màu váy áo thịnh hành của mùa lạnh: Siêu tôn làn da gái châu Á, giúp style nàng bừng sáng tức thì

Màu sắc trang phục có vai trò quan trọng trong việc cải thiện tông da, giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn. Vào mùa lạnh, việc chọn màu sắc của quần áo càng trở nên cần thiết hơn khi chúng sẽ giúp làn da của bạn bớt nhợt nhạt và thiếu sức sống do ảnh hưởng của thời tiết. Dưới đây là 4 gam màu tôn da hiệu quả nhất, muốn phong cách mùa thu 2023 sành điệu hơn so với năm rừng, chị em rất nên tham khảo.

Xanh đậm

Tông màu đầu tiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho mọi tông da và mọi lứa tuổi, đó chính là xanh đậm. Trang phục màu này không chỉ bắt mắt mà chúng cong tạo cảm giác sang trọng và có gu. Khi diện váy áo màu xanh đậm, làn da của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn và được nâng lên ít nhất 2 tông. Nhờ vậy, những cô nàng có làn da ngăm sẽ trông trắng trẻo hơn. Đặc biệt, nếu biết kết hợp gam màu này với nhiều trang phục có màu khác thì bạn sẽ càng ghi nhiều điểm sành điệu và ấn tượng trong mắt mọi người.

Xanh đậm là gam màu rất dễ phối đồ.

Màu đỏ



Năm nay, đỏ là một trong những gam màu đáng sắm nhất mùa lạnh. Đây là một tông nóng nên sẽ tạo cảm giác ấm áp và thoải mái cho diện mạo chung của người mặc. Chưa kể, váy áo màu đỏ còn giúp người mặc trở nên nổi bật và thu hút hơn giữa đám đông. Còn nói về khả năng tôn da của tông màu này thì “khỏi phải bàn”. Chỉ cần diện chúng lên người là bạn hoàn toàn có thể tự tin với giao diện tươi tắn và rạng rỡ của bản thân. Vốn dĩ, những item như váy liền, áo len hay áo khoác mang tông màu đỏ đã nổi bật. Do đó, bạn nên cân bằng tổng thể trang phục bằng cách kết hợp item màu đỏ với các món đồ tông màu trung tính như đen, trắng, be. Như vậy, bề ngoài sẽ trở nên tinh tế và sang hơn.

Vào mùa lạnh, trang phục màu đỏ trở nên thịnh hành và được yêu thích hơn bao giờ hết

Màu be



Là gam màu mát mẻ và ôn hòa, màu be thường được các cô nàng ulzzang Hàn ứng dụng thường xuyên trong trang phục hàng ngày, đặc biệt là vào mùa lạnh. Nhìn chung, màu be khá nhẹ nhàng và nhã nhặn, chúng hơi nghiêng về tông vàng hoặc nâu nên cũng tạo cảm giác dễ chịu và dịu mắt. Do đó, làn da của người mặc sẽ không bị nhợt nhạt hay bị “dìm”. Chưa kể, nếu biết cách kết hợp màu sắc tinh tế với tông màu này, phong cách của chị em rất dễ thu hút và ghi điểm trong mắt mọi người.

Màu be giúp bạn trông nhã nhặn và thanh lịch hơn

Màu nâu cam



Nâu cam là gam màu nóng và nổi bật. Chúng có sự kết hợp giữa vẻ rực rỡ của tông cam và chút trầm của tông nâu. Do đó, gam màu này hứa hẹn sẽ giúp cải thiện tông da một cách rõ rệt, khiến nước da trở nên sáng hơn và hồng hào hơn. Chưa hết, trang phục màu cam còn đóng vai trò tạo điểm nhấn cho toàn bộ outfit. Vậy nên, việc sở hữu những món đồ tông nâu cam trong tủ đồ mùa đông là cần thiết và sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng phối đồ mới mẻ và cá tính cho mùa thu đông.

Quần áo nâu cam là lựa chọn hoàn hảo cho mọi tông da

Gợi ý shopping:

