4 điều cần lưu ý khi bạn chọn mua căn hộ tầng cao

Theo đại đa số khách hàng khi chọn mua chung cư thường sẽ chọn những tòa nhà cao tầng. Trong đó, những căn trên tầng trung và tầng cao thường bán được nhanh nhất. Tầng cao của một căn hộ thường được tính dựa trên tổng số tầng của căn chung cư đó, thường là từ tầng 20 trở lên.

Đó cũng là lựa chọn của những gia đình trẻ bởi họ cho rằng, trên cao sẽ bớt ồn ào, bớt khói bụi, không khí trong lành hơn và đặc biệt là có view đẹp.

Từ trên tầng cao sẽ dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Cuộc sống hàng ngày cũng trở nên riêng tư và dễ chịu.

Có vô vàn những lý do để mọi người lựa chọn căn hộ tầng cao. Chính vì là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khi tìm mua chung cư nên giá những căn hộ này thường chênh từ 5 - 10% so với các căn hộ tầng thấp.

Tuy nhiên, sẽ có khá nhiều những bất cập mà những người đã mua và sống ở căn hộ tầng cao chia sẻ. Bạn có thể tham khảo để chắc chắn rằng, bạn sẽ lựa chọn được một căn nhà ưng ý.

1. Nguy hiểm khi nhà có trẻ

Những căn hộ trên tầng cao sẽ cần cẩn trọng hơn nhiều so với các căn hộ tầng thấp, đặc biệt là khi nhà có trẻ. Lan can của các căn hộ chung cư hiện nay thường có chiều cao từ 1m - 1,1m.

Có nhiều khu chung cư làm lan can kính. Chiều cao và chất liệu đều là những yếu tố khiến khi đặt bút ký vào hợp đồng mua bán cần lưu ý cẩn trọng. Nếu bạn có con nhỏ và vẫn thích sống trong những căn hộ trên tầng cao, bạn cần có những giải pháp thiết kế thêm để đảm bảo an toàn cho những người sống trong nhà.

2. Nguy hiểm khi cháy nổ



Khi sống trên tầng cao, nếu chung cư không may xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ, bạn sẽ rất khó khăn để di chuyển an toàn xuống tầng dưới. Sống trên tầng cao cũng rất khó khăn cho đội cứu hộ. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình nếu lựa chọn nhà tầng cao, bạn cần tìm ra các phương án kỹ thuật hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình nếu lựa chọn nhà tầng cao, bạn cần tìm ra các phương án kỹ thuật hỗ trợ.

3. Bất cập khi di chuyển



Sống trên tầng cao, đặc biệt là những khu chung cư có nhiều căn hộ trên cùng một mặt sàn. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, đặc biệt là những giờ cao điểm.

Nếu căn hộ thấp tầng khi gặp trường hợp này sẽ có thể linh hoạt đi thang bộ. Tuy nhiên, sống trên tầng cao vẫn cần kiên nhẫn đợi gây ra nhiều bất cập trong sinh hoạt. Đặc biệt là khi mất điện, khu chung cư chưa kịp thay máy phát điện, bạn cũng sẽ gặp khó khăn khi đi lại hàng ngày.

4. Không khí loãng



Theo các chuyên gia, những người già không nên sống trên các căn hộ tầng cao. Nhất là những căn hộ từ tầng 28 - 30 vì ở khu vực này, không khí loãng gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tim mạch. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó thở hay nhịp tim không đều. Vì thế, cần cân nhắc khi mua nhà trên tầng cao nếu trong gia đình có người già sinh sống.

Những cách khắc phục nếu bạn vẫn muốn mua nhà ở tầng cao

Nếu bạn có những phương án, giải pháp khắc phục những bất cập trên, bạn có thể cân nhắc để lựa chọn một căn hộ trên tầng cao thực sự ưng ý. Điều đầu tiên cần chú ý đến việc lựa chọn căn hộ có chiều cao phù hợp để đảm bảo khả năng lưu thông không khí. Chiều cao của căn hộ phù hợp từ 2,6 - 2,8m. Nếu trần quá cao cũng có thể gây lãng phí diện tích, nếu quá thấp sẽ gây bức bí, khó chịu.

Nếu trần quá cao cũng có thể gây lãng phí diện tích, nếu quá thấp sẽ gây bức bí, khó chịu.

Khi chọn căn hộ, bạn lưu ý lựa chọn vị trí phù hợp. Bên cạnh lựa chọn tầng phù hợp, cần chú ý đến vị trí. Căn hộ dù lựa chọn được tầng đẹp nhưng lại nằm ở vị trí gần trục đường lớn, ồn ào náo nhiệt, bụi bặm hay bị che lấp bởi một tòa nhà khác thì những điều đó vô hình chung lại gây ra những khó chịu cho người sống trong nhà. Hãy lắng nghe nhu cầu của bạn và chọn lựa một căn hộ mà mọi người bước vào đều cảm thấy thoải mái.