4 cặp vợ chồng hot nhất làng game Việt: nổi tiếng, đông fan và cực kỳ xứng đôi

Trước nay, mối quan hệ vợ chồng được xem là sự liên kết thiêng liêng nhất giữa 2 con người không chung máu mủ. Họ đến với nhau tự nguyện, hẹn ước và cùng hứa sẽ chăm sóc nửa kia đến đầu bạc răng long. Thế giới game Việt hiện nay cũng không thiếu những cặp vợ chồng như vậy.



Điều đặc biệt ở những cặp đôi này đó là sự "thập toàn thập mỹ", họ vừa có sự nghiệp thành công, lại có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Đây cũng là đích đến mà biết bao người mong ước trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Hãy cùng điểm qua những đôi vợ chồng như vậy nhé!

Minh Nghi - Bomman

Minh Nghi - Bomman vốn được coi là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" sở hữu lượng fan đông đảo của làng game Việt. Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ “Làng Mean và Làng Mìn” (tên gọi người hâm mộ của cặp đôi). Trong suốt hai năm yêu nhau, Minh Nghi và Bomman luôn là biểu tượng của một tình yêu đẹp trong mắt người hâm mộ. Đã vậy cặp đôi còn tích cực ban phát “cẩu lương” khiến những trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy.

Vừa qua, cả hai đã chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân và đông đảo fan hâm mộ. Đây là tin vui được cả làng game mong đợi, bởi khán giả là người mai mối, tích cực “đẩy thuyền’’ để cô dâu - chú rể thành đôi.

Minh Nghi - Bomman là cặp vợ chồng nên duyên do fan tích cực đẩy thuyền

Anh chàng Bomman vốn là caster, streamer CS:GO số một trong làng game Việt. Hiện tại ngoài CS:GO, Bomman còn theo đuổi các game FPS khác như VALORANT. Trên trang cá nhân, nam streamer hiện có gần 700k lượt theo dõi và con số này chắc chắn sẽ còn tỷ lệ thuận theo độ nổi tiếng ngày càng tăng của Bomman.

Trong khi đó, Minh Nghi cũng không hề kém cạnh khi giữ vai trò MC tựa game LMHT: Tốc Chiến. Nàng “ngọc nữ” vừa tài năng, biết chơi game mà còn có ngoại hình rất xinh đẹp. Bởi vậy không chỉ Bomman mà các fan cũng mê cô như điếu đổ. Cặp đôi trai tài gái sắc, song kiếm hợp bích với nhau chắc chắn sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Phương Thảo - Đức Liz

Phương Thảo và Đức Liz là cặp vợ chồng “trai tài gái sắc” nổi tiếng của làng game Việt, gây ấn tượng với khán giả bởi chuyện tình từ đồng nghiệp thành bạn đời.

Phương Thảo vốn là MC nổi tiếng của tựa game Liên Quân Mobile, ngoài ra cô nàng còn là gương mặt dẫn dắt một số chương trình trên sóng nhà đài như Khoảnh Khắc Yêu Thương, Chuyện Đêm Muộn, Mỗi Ngày Một Niềm Vui, VTV Kết nối, VTV cab Thể thao… Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô nàng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc về lối dẫn dắt tự nhiên, chuyên nghiệp, ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang bắt mắt. Yêu mến Phương Thảo, các fan ưu ái gọi cô bằng biệt danh "MC quốc dân". Còn về Đức Liz, hiện đang là người điều phối các giải đấu hàng đầu của Liên Quân Mobile, rất có tiếng nói trong làng Esports Việt Nam. Ngoài ra, anh còn là CEO của một công ty giải trí.

Chuyện tình MC Phương Thảo và ông chú Garena khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa

Có một bộ phận người hâm mộ chưa thực sự hiểu rõ về cặp đôi nên đã đánh đồng và cho rằng Phương Thảo nhờ chồng mới có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay. Tuy nhiên, mọi thứ mà nữ MC có được đều là do nỗ lực của chính bản thân cô nàng. Đôi vợ chồng cùng làm chung tựa game Liên Quân Mobile, giờ lại là bạn đời, bởi vậy họ thấu hiểu nhau rất nhiều, cùng kề vai sát cánh trong chặng hành trình sắp tới.



Xemesis - Xoài Non

Xemesis và Xoài Non là một trong những cặp vợ chồng hot nhất của làng game Việt. Độ nổi tiếng của họ thậm chí còn vươn xa cả làng giải trí Việt, không ai là không biết đến chuyện tình của chàng “streamer giàu nhất Việt Nam” và cô nàng hot girl với vẻ đẹp lai Tây.

Đây là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất Việt Nam bởi độ sang chảnh, giàu có, cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu dư vị hài hước. Mặc dù Xoài Non và Xemesis có sự cách biệt khá lớn về tuổi tác, thế nhưng giữa họ vẫn có sự thấu hiểu nhau và chung sống hoà thuận.

Cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Việt

Thậm chí, rất nhiều người còn nhận xét Xemesis - Xoài Non như cặp trời định bởi sự xứng đôi quá đỗi này. Điều này được chứng minh bởi Xemesis là một trong "Tứ hoàng streamer" cùng với Độ Mixi, PewPew và ViruSs. Anh chàng vốn có gia thế khủng, làm streamer vì đam mê, còn công việc chủ yếu của Xemesis là kinh doanh.

Xoài Non cũng không hề kém cạnh khi cô là cái tên quen thuộc với khán giả, đặc biệt là Gen Z. Hiện Xoài Non là một KOL rất có tiếng ở Sài Thành, bên cạnh đó cô còn làm mẫu ảnh, từng diễn xuất trong một số MV ca nhạc, phim sitcom. Được biết, dù nghỉ học cấp 3 nhưng từ lâu Xoài Non đã tự chủ được kinh tế và không để gia đình phải lo lắng.

Độ Mixi - Trang Mixi

Lại thêm một cặp vợ chồng vạn người mê khác của showbiz Việt, đó là Độ Mixi và vợ Trang Mixi. Nếu ai đã từng mất niềm tin vào chuyện tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên” thì nhìn vợ chồng nhà Độ Mixi, chắc chắn sẽ thay đổi quan điểm ngay lập tức.

Không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu đích thực ngay từ lần gặp đầu tiên giống như Độ Mixi. Anh “va” phải bà xã Trang Mixi qua Zalo khi bật chế độ "Tìm bạn quanh đây" trong lúc nghỉ trưa, tại khi còn mà một nhân viên văn phòng bình thường ở công ty du lịch. Thời điểm đó, Trang Mixi đã chủ động "cưa” Độ Mixi, sau 10 ngày nhắn tin qua lại, cả hai đã có buổi hẹn hò chính thức ngoài đời thực. Sau khoảng thời gian yêu nhau, cả hai đã thành vợ chồng và có hai nhóc tỳ đáng yêu là Tùng Sói và Cáo Nhu Nhi.

Kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng Trang - Độ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Anh Độ rất ra dáng một "người chồng quốc dân" khi cùng vợ chăm sóc 2 cậu con trai. Trang Mixi tiết lộ anh chàng là một người chồng ngọt ngào vì lúc nhắn tin không bao giờ quên nói yêu vợ. Đến nỗi mà mỗi khi kể về họ, người hâm mộ ấn tượng ngay về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, đủ đầy, thường xuyên phát cẩu lương.



Độ Mixi cũng như Xemesis là một mẩu của hội “Tứ hoàng streamer”, thành công và cũng được không ít người yêu mến. Còn Trang Mixi dù không hoạt động trong lĩnh vực game, nhưng “bà chủ kênh” cũng hay lên sóng livestream giao lưu với fan hâm mộ. Ngoài ra, cô nàng còn giúp chồng mình trong việc quản lý MixiFood - thương hiệu đồ ăn vặt đến từ MixiGaming.

Câu chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân của các đôi vợ chồng trên thực sự đã lay động cả những trái tim lạnh lẽo nhất. Họ đã truyền cảm hứng trong chính câu chuyện của mình và lan toả những năng lượng tích cực đến với cộng đồng!

Hưởng ứng Tháng Tình Bạn, ZaloPay chơi lớn tung chương trình ưu đãi "1 người chuyển, quà cả đôi, cùng rinh quà 11 tỷ đồng" dành cho Hội bạn mê chuyển tiền trên Zalo. Từ ngày 18.07 đến ngày 08.08.2022, khi chuyển tiền cho bạn bè trong Zalo, bạn đừng quên chọn kèm một tấm thiệp đặc biệt trong Bộ thiệp Tình Bạn để cả hai cùng nhận voucher từ Hội bạn Vạn Người Mê của ZaloPay nha! Bật mí là Hội bạn Vạn Người Mê do chính ZaloPay rủ rê bao gồm những gương mặt vàng trong làng ăn chơi mua sắm như BAEMIN, Highlands Coffee, Tiki, CGV, Vietjet Air, KFC, Tiktok và BigC/GO! đó nha! Chuyển tiền ngay cho bạn để hai đứa cùng nhận quà vui tại ĐÂY!

https://kenh14.vn/4-cap-vo-chong-hot-nhat-lang-game-viet-noi-tieng-dong-fan-va-cuc-ky-xung-doi-20220803022842708.chn