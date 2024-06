4 chị em ôm nhau tử vong trong vụ cháy nhà khi mẹ ra ngoài, cảnh tượng khi tìm thấy đầy thương tâm

Bốn đứa trẻ là Victoria Santiago (2 tuổi), Josué Santiago (4 tuổi), Yamilet Santiago (8 tuổi) và Josira Santiago (11 tuổi) đã bị mắc kẹt và tử vong trong vụ hoả hoạn xảy ra tại Reynosa, Mexico. Được biết, mẹ của 4 chị em là Sarai Santiago García khi đó đang trên đường đi lấy bữa tối thì ngọn lửa bùng phát. Trong khi đó, người cha là Eliseo Torres Salce - một tài xế xe tải, đang ở ngoài thị trấn.

Khi khói bốc lên từ ngôi nhà, 4 đứa trẻ bắt đầu la hét, cầu cứu khiến hàng xóm phải lập tức gọi chữa cháy khẩn cấp đồng thời cố gắng dùng búa đập tường để cứu nguy nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện. Cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài do lối ra vào đã bị đồ đạc chặn lại. Báo cáo khám nghiệm tử thi của cả 4 đứa trẻ đều cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt khói.

Những người trong lực lượng cứu hộ cũng kể lại, một đứa bé mắc hội chứng Down đã được tìm thấy trong vòng tay của anh chị em mình. Ngay khi người mẹ Sarai nhận được thông tin, cô đã vội vã trở về nhà và vô cùng bàng hoàng nhận khi biết các con mình đều qua đời trong vụ cháy.

Các công tố viên sau đó cũng đã mở cuộc điều tra về Sarai với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng người mẹ đã phản bác lại cáo buộc trên, cô nói:

"Ai đánh giá như nào về tôi cũng được, cứ nói những gì họ muốn. Nhưng các con là tất cả những gì tôi có trong cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Tôi đã làm việc, sống và chịu đựng để các con tôi không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng thật không may, giờ chúng đã ra đi vĩnh viễn. Một nỗi đau mà bất cứ ai cũng không đáng phải chịu đựng."

Sau khi nhận được tin về vụ hoả hoạn thương tâm này, người cha Eliseo Torres Salce cũng đã đăng tải bài viết trên MXH:

"Cuộc sống trên thiên đường sẽ là một nửa còn lại của cuộc đời chúng ta. Những đứa trẻ không đáng phải ra đi sớm như vậy. Chúng ta sẽ mãi nhớ các con bằng tất cả trái tim mình. Sẽ luôn có Chúa ở bên các con. Cha sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt đến ngày chúng ta gặp lại."

Nguồn: The Mirror