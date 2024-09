39 tuổi đã kiếm tiền nhiều gấp 5 lần chồng, thu nhập 4,6 tỷ đồng/năm, người phụ nữ trải lòng về cuộc sống "quá khó khăn khi phải nuôi gia đình"

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo hãng tin CNBC, cô Annie (39 tuổi) và chồng Emery (43 tuổi) có tổng thu nhập 223.200 USD. Số tiền này để cho gia đình sống một cuộc sống đầy đủ với 1 căn nhà để ở và 2 căn bất động sản cho thuê khác.

Cặp đôi có 236.000 USD tiền đầu tư và thường xuyên du lịch các nơi, đến xem tour diễn của Taylor Swift tại Lisbon, lên chương trình "I Will Teach You to be Rich" để phỏng vấn.

Thế nhưng vấn đề ở đây là Annie, một kế toán viên, lại kiếm được đến 187.200 USD trong số tiền trên, tương đương 80% tổng thu nhập của gia đình, cao gấp 5 lần mức thu nhập của người chồng Emery, vốn chỉ là một biên tập viên video.

"Sự chênh lệch về mức thu nhập là thách thức rất lớn với chúng tôi", cô Annie nói trên chương trình khi cho biết việc trở thành người kiếm tiền chính nuôi gia đình không hề dễ.

"Tôi cũng mong Emery làm được như tôi. Tuy nhiên tôi biết chồng mình cũng chăm lo cho gia đình theo cách khác dù không kiếm được nhiều tiền bằng mình", Annie cười nói.

Theo Annie, cô khá tính toán trong việc sử dụng đồng tiền kiếm được bởi đây cũng là yếu tố khiến người phụ nữ này kiếm được khoản tiền lớn trong ngành kế toán. Mỗi đồng tiền dư dả của cặp đôi này đều được đổ vào đầu tư, bất kể là chứng khoán hay bất động sản.

Dẫu vậy, gia đình của Annie vẫn gặp áp lực cuộc sống mà chẳng biết vì sao.

"Cách bạn cư xử với tiền bạc sẽ khiến bạn có tâm lý tiêu cực hay tích cực với cuộc sống gia đình. Tôi không nghĩ rằng 2 bạn có được sự kết nối vì gặp áp lực về cách tiêu tiền", người dẫn chương trình Ramit Sethi của "I Will Teach You to be Rich" nói.

Ám ảnh tiền bạc

Theo Sethi, người vợ Annie đang bị quá ám ảnh về tiền bạc và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc hôn nhân. Ví dụ Annie muốn đầu tư đến từng đồng tiền dư vào bất động sản, qua đó khiến cặp đôi chịu thêm gánh nặng bảo trì các ngôi nhà cho thuê và chưa thu được nhiều lợi nhuận.

Ngoài ra, Annie còn coi thị trường chứng khoán như một kênh giữ tiền tiết kiệm, cố gắng kiếm thêm lãi bằng những lệnh mua vào lớn. Điều này khiến cặp đôi gặp rủi ro lớn về tiền bạc, không thu được nhiều lợi nhuận đúng với thực tế và vô hình chung tạo áp lực lớn hơn cho gia đình.

Tệ hơn, việc người vợ Annie đòi hỏi người chồng Emery cố gắng gia tăng thu nhập từ công việc làm công ăn lương bình thường là điều không thể.

Tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng cũng như tạo áp lực tài chính lên gia đình dù mức thu nhập của cả 2 không hề tệ.

Theo Sethi, cặp vợ chồng này đang quá lo lắng về việc đầu tư cho tương lai mà quên mất sự hưởng thụ cuộc sống, hâm nóng tình cảm vợ chồng.

"Bạn đang tính toán quá nhiều và điều này sẽ dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình", người dẫn chương trình Sethi cảnh báo Annie.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nỗi lo từ thời bé

Theo Annie, tính cách thích kiểm soát và tính toán của mình đến từ gia đình khi luôn có nỗi sợ hết tiền. Người cha bệnh tật và không thể an hưởng tuổi già lúc về hưu khiến Annie vừa muốn hưởng thụ cuộc sống nhưng cũng lo sợ không còn tiền khi về già đau ốm.

Đồng thời, người vợ này cũng thừa nhận mức lương thấp hơn mình của chồng khiến cô bị hoảng loạn vì bản thân không kiểm soát được.

"Tôi không kiểm soát được việc anh ấy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ấy đi làm và chỉ kiếm được chừng đó khiến tôi ghét cái cảm giác mình không thể làm gì để giúp chồng kiếm nhiều tiền hơn", Annie thú nhận.

Trả lời phỏng vấn, người chồng Emery cho biết bản thân cũng đang cố gắng nhưng việc tăng thu nhập từ công việc cần thời gian bởi nó khác xa với làm kinh doanh hay đầu tư mạo hiểm. Đó là chưa kể việc phải chăm sóc con cái, bảo trì 2 ngôi nhà cho thuê cũng tốn khá nhiều thời gian của Emery khi Annie bận đi làm.

"Mỗi khi tôi định làm gì đó để cải thiện thu nhập trong vài năm qua thì lại có chuyện cản trở", anh Emery cho hay.

Góp ý với cặp đôi này, người dẫn chương trình Sethi cho hay mức thu nhập 223.000 USD/năm đã là khá ổn khi thừa tiền để sống thoải mái nên Annie không cần phải lo lắng quá, gây áp lực lên cho người chồng và tạo sự căng thẳng không cần thiết.

"Các bạn đang trên đường trở thành triệu phú đấy nên không cần phải áp lực quá đâu", Sethi cười nói.

*Nguồn: CNBC