313 số công bố mỹ phẩm bị rút cùng lúc: có 40 từ M.O.I do Hồ Ngọc Hà đại diện bên cạnh Shiseido, Muji, Rohto - vì sao?

313 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều thương hiệu quen thuộc vừa bị Bộ Y tế thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố theo đề nghị của doanh nghiệp.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm của 14 doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, theo znews. Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp khi không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh những sản phẩm đã được công bố.

Theo đó các doanh nghiệp đã gửi văn bản đề nghị thu hồi trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2026. Sau khi xem xét đề xuất của Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn bộ 313 số tiếp nhận Phiếu công bố.

Đây không phải quyết định thu hồi vì sản phẩm vi phạm chất lượng, chứa chất cấm hoặc gây mất an toàn cho người sử dụng. Việc thu hồi chỉ nhằm chấm dứt hiệu lực của hồ sơ công bố theo đề nghị của doanh nghiệp, khi các đơn vị không còn kế hoạch lưu hành hoặc kinh doanh các sản phẩm này.

Danh mục thu hồi bao gồm nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường Việt Nam. Trong đó, M.O.I Cosmetics có nhiều sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận như các dòng son Love M.O.I, son lì Sparkling Matte Lipstick, nước hoa M.O.I Eau De Parfum, chì kẻ mày, chì viền môi, má hồng, mặt nạ hydrogel, sữa rửa mặt, toner và serum.

Danh sách 40 sản phẩm thuộc nhãn hàng M.O.I Cosmetics có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp (Ảnh: Vietnamnet)

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu quốc tế cũng xuất hiện trong danh sách như: Shiseido, Muji, Rohto, Rosette, Softymo, Bigen, Hatomugi, Sunstar, OMI Brother, H&S, Meishoku, Pelican Soap, Sana, Salon Link, Dokudami và MANIS.

Đáng chú ý, mặt nạ ủ tóc FINO Premium Touch Hair Mask của Shiseido, sản phẩm khá phổ biến tại Việt Nam, cũng nằm trong danh sách bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

Ngoài ra, Muji Light Toning Water High Moisture - dòng nước hoa hồng được nhiều người tiêu dùng biết đến cũng không còn hiệu lực hồ sơ công bố theo quyết định lần này.

Danh sách còn ghi nhận nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp như: Armalla, Bio Organic, Gemlites, Viral, Kalis'pro, Hydro Victoria, Hair Love, Cavoli, C.LIN và Garreet; cùng các thương hiệu chăm sóc da như Matrigen, Nubio Dermaceuticals, ASCEplus, EXOCODE, By Pharmicell Lab, GANA và MD638.

Các nhóm sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận rất đa dạng, gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, dầu gội, kem ủ tóc, thuốc nhuộm tóc, son môi, serum, toner, mặt nạ, nước hoa, kem dưỡng da, sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc răng miệng.

Theo vietnamnet, 14 doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố gồm:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Natural Queen

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại SUSU Việt Nam

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Nam Anh

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Hoàng Hưng Long

Công ty TNHH Phát Anh Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam

Công ty TNHH American Beauty

Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm

Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group

Công ty TNHH Noma Medical

Công ty TNHH M.O.I Cosmetics.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cùng Sở Y tế các địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

Động thái này được đánh giá là nhằm cập nhật, rà soát và quản lý hệ thống hồ sơ công bố mỹ phẩm, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu lưu hành trên thị trường.

Người tiêu dùng cũng cần lưu ý rằng việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố không đồng nghĩa với việc sản phẩm bị kết luận không đạt chất lượng hay bị cấm sử dụng, mà chủ yếu phản ánh việc doanh nghiệp chủ động chấm dứt hiệu lực hồ sơ công bố đối với các sản phẩm không còn kế hoạch kinh doanh.

Tổng hợp (vietnamnet, znews)