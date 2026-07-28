Phát hiện gần một tấn thịt heo, đùi gà hôi thối

Lực lượng quản lý thị trường, công an kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở phường Diên Hồng và Pleiku (Gia Lai), phát hiện gần một tấn thịt heo, đùi gà với số lượng lớn chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Ngày 28/7, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Đội Quản lý thị trường số 12 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở phường Diên Hồng và Pleiku, phát hiện gần một tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, ngày 27/7, nhận tin báo về việc một cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tàng trữ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Đội Quản lý thị trường số 12 đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Gia Lai và công an phường Pleiku, kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh ở phường này theo thông tin tiếp nhận.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản số thịt heo không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh N.T.T.V.

Qua kiểm tra thực tế, phát hiện tại kho đông lạnh của hộ kinh doanh đang lưu giữ 220 kg thịt heo đông lạnh và 190 kg xương đùi gà đông lạnh được bảo quản để phục vụ hoạt động kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa đều có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Số thực phẩm trên không có nhãn hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, ngày 23/7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho chứa thực phẩm đông lạnh của bà N.T.T.V. (trú phường Diên Hồng), phát hiện 560 kg thịt heo và đùi gà được bảo quản trong kho lạnh.

Tại đây, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng, hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật.