31 câu nói truyền cảm hứng nhất của Vương phi Diana về thiên chức làm mẹ, lòng tốt và nhiều hơn thế

Gần ba thập kỷ sau khi qua đời, những nỗ lực từ thiện và lời khuyên thông thái của Vương phi Diana vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trên toàn thế giới. Vương phi Diana đã để lại một "di sản" vĩ đại vang vọng qua hơn 27 năm kể từ khi qua đời một cách thương tâm vào ngày 31/8/1997.

Vương phi xứ Wales quá cố được ca ngợi rộng rãi về công việc từ thiện của bà trong suốt cuộc đời, đã góp phần thay đổi định kiến liên quan đến HIV và AIDS, mở rộng cuộc đối thoại xoay quanh vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn ăn uống, ủng hộ người vô gia cư và làm việc về việc loại bỏ bom mìn. Giải thưởng Diana (Diana Award), tổ chức duy nhất mang tên Vương phi Diana, hiện vinh danh những nhà từ thiện trẻ tâm huyết tiếp tục thắp sáng tinh thần nhân ái của bà trên thế giới.

Không chỉ qua nỗ lực từ thiện, tinh thần của Vương phi Diana còn được gìn giữ qua hai người con trai của bà, Vương tử William và Harry. Cả hai anh em đã từng nói rằng, mặc dù tuy bà không còn ở đây nhưng "Bà Diana" vẫn hiện diện mạnh mẽ trong cuộc sống của các cháu bà: Con trai của William là Hoàng tử George và Hoàng tử Louis, cùng con gái là Công chúa Charlotte; con trai của Harry là Hoàng tử Archie, cùng con gái là Công chúa Lilibet.

"Tôi thấy được di sản của mẹ mình mỗi khi nhìn vào các con của tôi mỗi ngày", Vương tử Harry đã chia sẻ với những người nhận Giải thưởng Diana vào năm 2021.

Vương tử William cũng bày tỏ cảm xúc tương tự trong bộ phim tài liệu năm 2017 "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy": "Quan trọng là chúng ta biết bà ấy là ai và bà ấy đã tồn tại". Ngoài những nỗ lực từ thiện và con cái (và nay là cháu bà), ký ức về Vương phi Diana tiếp tục sống mãi trong những lời nói đầy cảm xúc mà bà đã phát biểu trong suốt cuộc đời.

Và dưới đây là những câu nói truyền cảm hứng nhất của Vương phi Diana về việc làm mẹ, lòng tốt và nhiều hơn thế nữa.

Vương phi Diana nói về thiên chức làm mẹ

1. "Nếu tất cả chúng ta đều đóng góp phần của mình để con cái cảm thấy được coi trọng, kết quả sẽ rất to lớn" - phát biểu tại Hội nghị Ma túy Châu Âu năm 1992.

2. "Chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc con cái mình theo cách thể hiện rõ ràng chúng ta coi trọng chúng. Như vậy, chúng sẽ học được cách quý trọng bản thân mình" - phát biểu về chứng rối loạn ăn uống vào tháng 4/1993.

3. "Vòng tay của mẹ ấm áp hơn bất kỳ vòng tay nào khác" - nói về tình mẫu tử.

4. "Gia đình là thứ quan trọng nhất trên thế giới" - nói về tình mẫu tử.

5. "Tôi muốn (các con trai của tôi) hiểu được cảm xúc, sự bất an, mặc cảm, nỗi đau, hy vọng và ước mơ của mọi người" - cuộc phỏng vấn năm 1995 của Martin Bashir trên chương trình Panorama của BBC.

6. "Chúng ta, với tư cách là một phần của xã hội, phải đảm bảo rằng những người trẻ tuổi - tương lai của chúng ta - nhận được cơ hội mà họ xứng đáng có được" - bài phát biểu vào tháng 7/1995 tại tổ chức từ thiện Centrepoint.

7. "Đối với những bà mẹ và trẻ em đang sống dưới bóng tối của AIDS, chúng ta cần giúp họ quay trở lại với ánh sáng. Để trấn an họ. Để tôn trọng và hỗ trợ nhu cầu của họ. Và có thể từ họ chúng ta sẽ học được cách sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn hơn, bất kể nó dài bao lâu" - phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về HIV/AIDS ở bà mẹ và trẻ em vào tháng 9/1993.

Vương phi Diana nói về tình yêu và lòng tốt

1. "Việc ôm nhau không gây ra tác dụng phụ nào có hại" - phát biểu tại Hội nghị về Ma túy Châu Âu năm 1992.



2. "Hãy thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên, không mong đợi được đền đáp, với niềm tin rằng một ngày nào đó có thể có người làm điều tương tự cho bạn" - một câu nói nổi tiếng được Meghan Markle và Vương tử Harry chia sẻ trong một bài viết tưởng niệm trên Instagram.

3. "Sức khỏe và hạnh phúc bị tước đoạt bằng nỗi đau và sự khổ đau của người khác không thể chấp nhận được" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1/1993.

4. "Tôi nghĩ rằng căn bệnh lớn nhất mà thế giới này đang chịu đựng ở thời đại ngày nay là căn bệnh khiến mọi người cảm thấy không được yêu thương, và tôi biết rằng mình có thể trao đi tình yêu trong một phút, nửa giờ, một ngày, một tháng. Tôi rất vui khi làm điều đó và tôi muốn làm điều đó" — phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

5. "Mỗi người sinh ra đều có những phẩm chất và tiềm năng riêng biệt. Chúng ta, với tư cách là một xã hội, nợ họ một môi trường thực sự hỗ trợ để họ cũng có thể phát triển và tiến lên" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1/1993.

6. "Mỗi người trong chúng ta cần phải thể hiện sự quan tâm đối với nhau, và trong quá trình đó, hãy quan tâm đến chính mình" - phát biểu về thiên chức làm mẹ.

7. "Mọi người đều cần được trân trọng. Mọi người đều có tiềm năng để đền đáp lại, nếu họ có cơ hội" - bài phát biểu vào tháng 7/1995 tại tổ chức từ thiện Centrepoint.

8. "Nếu bạn tìm thấy một người mà bạn yêu trong cuộc sống, bạn phải giữ lấy và chăm sóc người đó, và nếu bạn đủ may mắn để tìm thấy một người yêu bạn thì bạn phải bảo vệ người đó" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

9. "HIV không khiến người nhiễm trở nên nguy hiểm khi tiếp xúc, vì vậy bạn có thể bắt tay họ và ôm họ. Trời mới biết họ cần điều đó" - phát biểu chống lại sự kỳ thị về AIDS và HIV tại Hội nghị Trẻ em & AIDS năm 1991.

10. "Chúng ta đừng chờ đợi để được nhắc nhở. Hãy ra ngoài hôm nay, ngày mai và những ngày tiếp theo và hãy thể hiện lòng nhân đạo của chúng ta" - nhận giải thưởng Nhân đạo của năm tại New York vào tháng 12/1995.

Vương phi Diana trở thành hình mẫu lý tưởng

1. "Tôi không tuân theo bất kỳ quy tắc nào… Tôi lãnh đạo bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

2. "Đừng gọi tôi là biểu tượng. Tôi chỉ là một người mẹ cố gắng giúp đỡ" - phát biểu về thiên chức làm mẹ.

3. "Tôi muốn trở thành nữ hoàng trong trái tim của mọi người" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

4. "Tôi có thể tự mình làm tốt công việc này hơn nhiều" - phim tài liệu "Princess Diana: In Her Own Words".

5. "Mỗi lần bị đánh gục, tôi lại đứng dậy" - phim tài liệu "Princess Diana: In Her Own Words".

6. "Ai đó phải ra ngoài kia và yêu thương mọi người" — phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

7. "Mọi người nghĩ rằng cuối cùng chỉ có một người đàn ông mới là câu trả lời. Thực ra, một công việc làm mình thấy thỏa mãn mới tốt cho tôi" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

8. "Tôi không phải là một nhân vật chính trị, tôi là một nhân vật của lòng nhân đạo, luôn như vậy và sẽ mãi là như vậy" - phát biểu trong chuyến đi của Hội Chữ thập đỏ đến Angola năm 1997.

Vương phi Diana nói về phụ nữ

1. "Bản năng của phụ nữ rất tốt" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.



2. "Những người phụ nữ đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho người khác cũng cần phải được chăm sóc - không chỉ vì lợi ích của họ mà còn vì lợi ích của tất cả chúng ta" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1/1993.

3. "Mỗi người phụ nữ mạnh mẽ trong lịch sử đều phải đi trên một con đường tương tự và tôi nghĩ rằng chính sức mạnh ấy là nguyên nhân gây nên sự nhầm lẫn và sợ hãi" - phỏng vấn Vương phi Diana của Martin Bashir năm 1995 trên BBC's Panorama.

4. "Phụ nữ có quyền được hưởng sự bình yên trong tâm hồn" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1 năm 1993.

5. "Không thể đương đầu với mọi thứ mọi lúc chẳng phải là bình thường sao? Phụ nữ cũng như đàn ông đều cảm thấy thất vọng với cuộc sống chẳng phải là bình thường sao? Cảm thấy tức giận và muốn thay đổi một tình huống đang gây tổn thương chẳng phải là bình thường sao? Có lẽ chúng ta cần xem xét kỹ hơn nguyên nhân gây ra bệnh tật thay vì cố gắng kìm nén nó" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1/1993.

6. "Nếu chúng ta tiếp tục làm cho phụ nữ yếu đi bằng cách khuyến khích họ tin rằng họ chỉ nên làm những việc được cho là có lợi cho gia đình của họ ngay cả khi họ bị tổn thương trong quá trình đó... Nếu họ cảm thấy mình phải hy sinh tất cả cho những người thân yêu ngay cả khi phải trả giá bằng sức khỏe, sức mạnh nội tâm và lòng tự trọng của bản thân, họ sẽ chỉ sống trong bóng tối của người khác - và sức khỏe tâm thần của họ chắc chắn sẽ theo đó mà suy kiệt" - phát biểu về sức khỏe tâm thần tại hội nghị Turning Point vào tháng 1/1993.