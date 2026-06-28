30s của Kiều Ly Phạm: Không còn KPI chụp 30-40 bộ hình khi đi du lịch, dừng làm việc sau 10h tối

Kiều Ly Phạm nói rằng cô vãn duy trì các thói quen để yêu bản thân như trước đây ở sau tuổi 30, và sống chậm, chill hơn.

Có người xem tuổi 30 là cột mốc của những nỗi lo. Cũng có người coi đó là khởi đầu cho một phiên bản dễ chịu hơn của chính mình.

Kiều Ly Phạm thuộc nhóm thứ hai.

Cô kể sau khi kết hôn, trải nghiệm trong cuộc sống sau tuổi 30 khiến bản thân thay đổi nhiều hơn mình từng nghĩ.

Người luôn muốn mọi thứ thật nhanh giờ biết chậm lại, mềm mại hơn và không còn đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Thay vì cố hoàn thành thật nhiều mục tiêu, cô ưu tiên một giấc ngủ đủ, một buổi gặp bạn bè hay một chuyến đi không cần kín lịch trình.

Kiều Ly Phạm.

Kiều Ly Phạm (sinh năm 1992, quê Hà Nội) Cô là cựu hot girl Hà thành, được đông đảo công chúng biết đến khi tham gia chương trình hẹn hò nổi tiếng Người Ấy Là Ai. Năm 2022, Kiều Ly kết hôn với đạo diễn Đức Anh sau khoảng hai năm tìm hiểu. Hiện tại cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và làm đẹp, đồng thời là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô sở hữu Instagram cá nhân hơn 265N follower.

Dừng làm việc sau 10h tối

Có một thời gian, mỗi chuyến du lịch với Kiều Ly Phạm gần như đồng nghĩa với công việc. Bao nhiêu bộ ảnh, bấy nhiêu video, bao nhiêu set đồ, tất cả đều có sẵn trong đầu.

Giờ thì khác.

Chuyến xuyên Việt kéo dài gần một tháng cùng chồng không có quá nhiều lịch trình. Hai vợ chồng tự lái xe, thích thì dừng, thấy một nơi hay thì ở thêm. Thay vì chỉ tìm những địa điểm nổi tiếng, cả hai nghe người địa phương giới thiệu những quán quen hay góc nhỏ chỉ dân bản xứ mới biết.

Đi nhiều như trước, nhưng cách tận hưởng đã khác. Kiều Ly Phạm bảo hôn nhân khiến cô thay đổi. Người luôn muốn mọi thứ thật nhanh giờ học được cách kiên nhẫn, bớt khắt khe với bản thân và cũng mềm mại hơn trong cách yêu thương những người xung quanh.

"Bây giờ, phần tính nữ trong mình được khơi dậy nhiều hơn. Mình nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn và cũng biết nói những lời yêu thương nhiều hơn.

Mình cũng không còn đặt quá nhiều target cho bản thân, không còn cảm giác phải chạy đua với lịch trình như trước. Ví dụ trước kia đi du lịch bốn ngày thì sẽ đặt mục tiêu phải chụp 30-40 bộ ảnh. Bây giờ đi cùng chồng thì có thể hôm nay làm việc, ngày mai nghỉ, hôm sau làm tiếp rồi lại nghỉ. Những chuyến đi sẽ thiên về tận hưởng nhiều hơn là làm việc.

Làm ít hơn nhưng hiệu quả hơn rất nhiều. Thế mới thấy, người đồng hành ảnh hưởng đến mình rất nhiều”, cô chia sẻ.

Sự mềm mại ấy không chỉ thể hiện trong cách Kiều Ly Phạm nhìn cuộc sống hay những người xung quanh, mà còn ở cách cô đối xử với bản thân.

Làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, quỹ thời gian của Kiều Ly Phạm hiếm khi cố định. Nhưng nhiều năm nay, cô vẫn giữ cho mình một nguyên tắc gần như không thay đổi, đó là khép lại công việc trước 9 - 10 giờ tối. Phần còn lại của buổi tối thuộc về bản thân. Có hôm là một bộ phim đang xem dở, hôm khác là vài bước skincare quen thuộc hay đơn giản chỉ là đi ngủ.

Cô không còn xem nghỉ ngơi là phần thưởng sau khi làm xong mọi việc, mà là điều cần thiết để giữ năng lượng cho cả công việc lẫn cuộc sống.

“Điều này thì mình ‘giác ngộ’ từ sớm chứ không cần sau 30. Nhưng mà mình thấy rằng nó đã khiến tuổi 30s của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mình yêu bản thân và nuông chiều cảm xúc. Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi. Nếu cần thư giãn thì sẽ dành thời gian cho bản thân thay vì cố làm thêm một việc gì đó.

Có những hôm công việc vẫn đang còn đó, tâm trạng không tốt nhưng đến khoảng 9 - 10 giờ tối là mình sẽ dừng hết mọi thứ để nghỉ ngơi hoặc xem phim. Với mình, đó là cách giải trí và cũng là cách để đầu óc được nghỉ ngơi. Kể cả công việc kinh doanh hay các job quảng cáo cũng vậy. Nếu việc gì thật sự không thể trì hoãn thì mình mới làm ngay, còn nếu có thể để sang hôm sau thì mình sẽ dậy sớm để hoàn thiện ”, cô nói.

Nhịp sống ấy cũng kéo theo những thói quen mà Kiều Ly Phạm đã duy trì nhiều năm nay: ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, tập gym, tập yoga và chủ động đi khám sức khỏe định kỳ thay vì đợi đến lúc cơ thể lên tiếng.

Nói về chuyện can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa Kiều Ly Phạm khá thoải mái. Cô không phủ nhận bản thân từng can thiệp thẩm mỹ trước tuổi 30, và cho rằng đây là lựa chọn cá nhân, miễn là phù hợp và ở mức vừa phải.

Cô cũng không bị áp lực lão hóa hay không còn trẻ trung ở thời điểm hiện tại. Bởi bản thân vốn không theo chủ nghĩa hoàn hảo dù công việc luôn phải xuất hiện trên mạng xã hội. Mọi quyết định thay đổi ngoại hình hay đầu tư cho sức khỏe với Kiều Ly Phạm suy cho cùng đều xuất phát từ cùng một lý do: Cảm thấy thoải mái với chính mình ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tuần nào cũng gặp hội bạn 7 người và sở thích tuổi 30 không ai ngờ tới

Một phần năng lượng của cô còn đến từ những người xung quanh. Sau khi kết hôn, cô vẫn giữ thói quen gặp hội bạn thân 7 người ở Hà Nội gần như mỗi tuần một lần. Không cần dịp đặc biệt, cũng chẳng cần chủ đề. Có khi chỉ là ngồi với nhau vài tiếng, hỏi nhau dạo này sống thế nào, góp ý một kiểu tóc mới hay bàn xem màu son nào hợp hơn,... Với Kiều Ly Phạm, gặp bạn bè cũng là một cách chăm sóc và yêu bản thân.

“Có một điều mình thấy rất đúng là sau khi kết hôn, người mang lại tiếng cười cho mình nhiều nhất chưa chắc đã là chồng mà nhiều khi lại là bạn bè.

Bởi có những áp lực hay câu chuyện trong cuộc sống mình không phải lúc nào cũng kể hết với chồng được, nhưng mình cần một người để tâm sự và bạn bè chính là những người như vậy” , cô nói.

Không nhất thiết phải là những người bạn mấy chục năm, hay đã quen từ lâu mà bạn bè hoàn toàn có thể là những mối quan hệ mới. Một lớp học, một sở thích hay một cộng đồng cùng mối quan tâm cũng có thể trở thành điểm bắt đầu của những cuộc gặp gỡ thú vị.

Cũng từ những người bạn, Kiều Ly Phạm phát hiện ra một sở thích mới mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ thuộc về mình: Làm bánh.

“Nghe hơi buồn cười vì trước đây mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một công việc như thế. Ở nhà thì chồng mình mới là người thích nấu ăn, còn mình không phải người yêu bếp. Mình lại thuộc kiểu làm gì cũng nhanh, nghĩ nhanh, muốn mọi thứ có kết quả thật nhanh. Thế nên làm bánh - một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn - vốn không phải thứ mình nghĩ sẽ hợp với mình” , cô chia sẻ.

Nhưng… không thử sao biết được.

Kiều Ly Phạm nhớ lại thời điểm đó, bản thân gặp cú sốc tâm lý, buồn đến mức không muốn đi đâu, làm gì. Tình cờ lúc này một người bạn có tiệm bánh rủ qua làm cho khuây khỏa.

Thế là cô gật đầu và kết quả nhận về đầy bất ngờ: “ Mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm thôi. Nhưng không ngờ sau vài tiếng đồng hồ ngồi cân nguyên liệu, làm bánh rồi chờ bánh ra lò, tâm trạng lại khá hơn rất nhiều. Kiểu tự nhiên thấy vui hơn. Rồi từ lần đó mình bắt đầu thích làm bánh. Thỉnh thoảng mình còn làm bánh mang cho bạn bè ăn. Sau này nếu có cơ hội mình cũng sẵn sàng mở một cửa hàng bánh”.

Điều nhận được sau những mẻ bánh ấy không chỉ là một sở thích mới. Đó còn là cảm giác mình vẫn có thể khám phá những điều rất khác ở chính bản thân, ngay cả khi đã bước sang tuổi 30.

"Có lẽ trước đây mình sẽ không bao giờ nghĩ bản thân hợp với một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn như vậy. Nhưng đến bây giờ thì mình lại thấy, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên cho mình cơ hội được thử. Biết đâu điều mình thích nhất lại là thứ trước đây mình từng nghĩ sẽ không bao giờ phù hợp”, cô chia sẻ.

Nhìn lại, cô thấy tuổi 30 không khiến mình bớt tò mò với cuộc sống.

Ngược lại, đó lại là quãng thời gian bản thân sẵn sàng mở lòng hơn với những trải nghiệm mới, và cũng nhờ thế mà khám phá thêm nhiều phiên bản khác của chính mình.



