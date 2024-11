3 vũ khí được Lý Tiểu Long sử dụng điêu luyện, đến Thành Long còn bị đánh trúng

Được đạo diễn bởi Robert Clouse, “Enter the Dragon” là một trong những bộ phim võ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại, đồng thời là bước đột phá tầm quốc tế của Lý Tiểu Long với vai trò là diễn viên chính. Mặc dù Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 32 chỉ vài tuần trước khi “Enter the Dragon” được công chiếu, nhưng ảnh hưởng của bộ phim và màn trình diễn của ông trong đó là không thể phủ nhận.

Đặc biệt, 3 vũ khí võ thuật mà Lý Tiểu Long sử dụng trong bộ phim này đã gây ấn tượng với khán giả, cho thấy sự linh hoạt trong chiến đấu của Lý Tiểu Long cũng như kỹ thuật sử dụng binh khí hiệu quả của ông.

1. Gậy bo

Đây là một trong những vũ khí võ thuật cổ xưa và truyền thống nhất. Gậy bo là vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả trong cả tấn công và phòng thủ. Người sử dụng gậy bo thường sử dụng các đòn tấn công ngang và đâm bằng cả hai đầu gậy. Gậy bo được sử dụng trong nhiều loại hình võ thuật khác nhau từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền văn hóa châu Á khác.

Lý Tiểu Long sử dụng gậy bo

Trong “Enter the Dragon”, Lý Tiểu Long sử dụng gậy bo để chống lại vệ sĩ của nhân vật phản diện Han (Thạch Kiên) ở trận chiến trong hang động. Lý Tiểu Long giật gậy bo từ tay của một trong những vệ sĩ và dùng nó để đấu với những người xung quanh. Điều này đã dẫn đến một tai nạn thực sự trên phim trường khi Lý Tiểu Long vô tình đánh trúng mặt một diễn viên đóng thế bằng gậy bo. Những năm sau đó, người diễn viên này đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng với cái tên Jackie Chan (Thành Long).

2. Gậy Kali

Kali là một môn võ thuật Philippines, trong đó người tập phải sử dụng không phải một mà là hai cây gậy ngắn cùng lúc. Tương tự như gậy bo, gậy Kali cũng được dùng cho cả tấn công và phòng thủ, với hai cây gậy được sử dụng đồng thời trong chiến đấu cận chiến. Gậy Kali cũng có thể được sử dụng để tước vũ khí trong chiến đấu gần, phản công các đòn tấn công bằng vũ khí của đối thủ.

Lý Tiểu Long dùng gậy Kali

Trong trận chiến ở hang động của “Enter the Dragon”, Lý Tiểu Long chuyển từ gậy bo sang cặp gậy Kali, giữ vững thế chủ động với những cú đánh mạnh mẽ.

Thực tế, một đối thủ đặc biệt đã phải nhận một chuỗi những cú đòn tàn bạo ở gần cuối trận chiến. Cây gậy Kali cũng dẫn đến vũ khí võ thuật thứ ba mà Lý Tiểu Long sử dụng trong “Enter the Dragon”.

3. Nunchaku (côn nhị khúc)

Một trong những vũ khí nổi tiếng nhất trong giới võ thuật, nunchaku (côn nhị khúc) có nguồn gốc từ Okinawa và được Lý Tiểu Long sử dụng trên phim ảnh trong suốt sự nghiệp của mình. Nunchaku cơ bản là 2 cây gậy được nối với nhau bằng một sợi xích. Người sử dụng múa côn để phòng thủ và tấn công.

Sự linh hoạt của côn nhị khúc khiến nó trở thành 1 vũ khí lợi hại. Phần xích của côn nhị khúc còn có thể được dùng để quấn quanh tay hoặc chân của đối thủ, nhằm tước vũ khí hoặc làm mất thăng bằng đối phương, như cách mà Keanu Reeves đã sử dụng trong phim “John Wick: Chapter 4”.

Hình ảnh Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc đã trở thành kinh điển

Trong trận chiến ở hang động của “Enter the Dragon”, Lý Tiểu Long đã tước côn nhị khúc từ đối thủ và sử dụng vũ khí này. Tiếp đó, Lý Tiểu Long đã hạ gục liền 3 người bằng côn nhị khúc.

Lý Tiểu Long cũng đã sử dụng côn nhị khúc trong các bộ phim “Fist of Fury”, “The Way of the Dragon” và “Game of Death”. Côn nhị khúc gắn liền với Lý Tiểu Long đến mức, mỗi lần ông sử dụng vũ khí này trong các cảnh đánh nhau đều được xem là một bước ngoặt quan trọng, khiến đối thủ gặp bất lợi.

Việc Lý Tiểu Long sử dụng côn nhị khúc cùng với gậy bo và gậy Kali đã góp phần làm cho trận chiến trong hang động của “Enter the Dragon” trở thành một trong những phân cảnh võ thuật huyền thoại của điện ảnh.