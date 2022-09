3 vai diễn ấn tượng của Taecyeon (2PM) trên FPT Play: Khi thì đi bắt ma, khi làm thanh tra nhiệt huyết

Sinh năm 1988, Taecyeon là một trong số ít ngôi sao Hàn Quốc thành công ở hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nổi tiếng với vai trò là rapper trong nhóm nhạc Kpop 2PM, tài tử bắt đầu thử sức làm diễn viên từ năm 2010. Kể từ đó, anh nhanh chóng gây ấn tượng với khuôn mặt điển trai và khả năng diễn xuất tuyệt vời, liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám ở hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Các tác phẩm Ok Taecyeon tham gia đều có rating ổn định. Diễn xuất của tài tử cũng được đánh giá tốt, mang về cho anh nhiều để cử các giải thưởng lớn nhỏ của đài KBS, MBC và tvN... Dưới đây là ba phim truyền hình đặc sắc Taecyeon tham gia hiện có mặt trên FPT Play.

Ngự Sử Tài Ba và Quý Cô Thông Thái

Là tựa phim cổ trang đặc biệt kỷ niệm 15 năm đài tvN, Ngự Sử Tài Ba và Quý Cô Thông Thái (Secret Royal Inspector & Joy) tập trung mang đến cho khán giả bầu không khí hài hước, nhẹ nhàng. Trong phim, Taecyeon vào vai Ra Yi Eon – anh chàng học cao hiểu rộng nhưng bản tính hậu đậu, lười nhác. Mang tâm hồn ăn uống, Yi Eon chỉ mong được mở cửa hàng bánh bao nhỏ ở ngoại thành mà không màng gì đến việc tiến thân ở quan trường.

Vô tình thể hiện xuất sắc trong kỳ thi tuyển, Yi Eon được bổ nhiệm làm ám hành ngự sử, được triều đình cử đi điều tra các vụ án ngoài dân gian. Trên đường, anh gặp gỡ Jo Yi – người ly hôn chồng vì không thích quan niệm phụ nữ phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Hai nhân vật liên tục rơi vào những tình huống khó đỡ, để rồi xích lại gần nhau.

Vai diễn Yi Eon gần như phá vỡ hình tượng "cool ngầu" quen thuộc của ngôi sao. Đồng thời, nhân vật cũng phá vỡ mô-típ mỹ nam thường thấy trong các phim cổ trang Hàn Quốc, từ đó đem lại nhiều điểm thú vị cho khán giả. Nhiều chuyên trang như Mydramalist hay The Korea Herald đều đánh giá đây là vai diễn ấn tượng, thú vị của Taecyeon.

Chiến Nào, Ma Kia

Trong phim Chiến Nào, Ma Kia (Bring It On, Ghost) Taecyeon vào vai Park Bong Pal, chàng trai có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với ma quỷ. Chẳng những không sợ hãi, Bong Pal thậm chí còn lợi dụng năng lực để kiếm tiền bằng công việc trừ tà. Một lần, Bong Pal vô tình gặp được hồn ma xinh đẹp Kim Hyun Ji (Kim So Hyun đóng) nhưng cô không còn nhớ gì về bản thân. Ma nữ nhanh chóng kết bạn và trợ giúp Bong Pal, từ đó khám phá bí mật về cái chết bí ẩn của bản thân.

Kịch bản Chiến Nào, Ma Kia được chuyển thể từ bộ webtoon nổi tiếng cùng tên nên thu hút rất nhiều người hâm mộ. Song, chính diễn xuất đáng yêu và duyên dáng của bộ đôi Taecyeon và Kim So Hyun là yếu tố góp phần làm nên thành công cho tác phẩm. Trong phim, rapper 2PM thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt, vừa đóng được hài vừa diễn tốt được cảnh tâm lý. Anh cũng tạo ấn tượng với người xem khi thể hiện khả năng hành động trong những mà cận chiến ma quỷ.

Tội Ác Vô Hình

Là dự án phim truyền hình mới nhất trên FPT Play có Taecyeon tham gia, Tội Ác Vô Hình (Blind) hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho người xem. Khác hình tượng hài hước trong tác phẩm trước đó, Ok Taecyeon sẽ "lột xác" với dạng vai nghiêm túc, nhiều chiều sâu. Trong phim, anh vào vai Ryu Sung Joon, một thanh tra đầy nhiệt huyết, sống với quyết tâm truy bắt những kẻ xấu.

Một lần, nhân vật chính vô tình dính vào một vụ án giết người hàng loạt cùng hai người khác. Một người là Jo Eun Ki (Jeong Eun Ji) - nhân viên xã hội có trái tim ấm áp, luôn tin vào công lý; người kia là Ryu Sung Hoon (Ha Seon Jin) - anh trai Sung Joon, cũng là một vị thẩm phán tài năng, luôn đưa ra phán xét công bằng. Không còn cách nào khác, bộ ba phải phối hợp cùng nhau đưa kẻ phạm tội ra trước ánh sáng.

Nhân vật Sung Joon có tính cách khá đặc biệt. Anh nhiệt huyết đến mức nóng nảy. Sự lăn xả bất chấp của anh ta đôi lúc khiến những người xung quanh phải tự hỏi, đây là một vị thanh tra máu lửa hay một tay anh chị thực thụ. Cũng nhờ có tinh thần sẵn sàng này mà tỷ lệ bắt giữ tội phạm của Sung Joon luôn nằm ở top đầu ngành, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Là dự án được đầu tư của đài tVN, Tội Ác Vô Hình sở hữu kịch bản hấp dẫn với nhiều tình tiết ly kỳ. Tại họp báo ra mắt phim, đội ngũ sản xuất nhận xét "năng lượng mạnh mẽ" của Taecyeon là điểm giúp nhân vật Ryu Sung Joon có thêm nhiều sức hút, tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Sở hữu ngay gói dịch vụ iZi, MAX hoặc VIP để xem trọn vẹn 3 bộ phim của Taecyeon 2PM trên FPT Play. Đặc biệt, 16 tập phim Tội Ác Vô Hình sẽ bắt đầu được trình chiếu từ ngày 16/09, vào mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hằng tuần, song song với Hàn Quốc.

Tải ứng dụng FPT Play và đăng ký tài khoản tại https://fptplay.vn/dang-ky. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline 19006600.