3 tuyến buýt điện đầu tiên thay thế xe chạy dầu tại Hà Nội lăn bánh từ sáng nay

Thông báo của Tramoc cho biết, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thay thế phương tiện xe buýt chạy dầu diezel sang xe buýt điện , năng lượng xanh, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho phép thực hiện đặt hàng thí điểm 04 tuyến buýt điện số 05, 39, 47, 59.

Xe buýt điện đã được chuẩn bị để thay thế xe buýt dầu hoạt động từ sáng 17/1.

Đây là 4 tuyến buýt sử dụng xe buýt điện loại trung bình vừa và nhỏ. Đối với đơn chủ quản 4 tuyến buýt do lần đầu tiên sử dụng xe điện trong hoạt động buýt, gồm Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần vận tải Newway; Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến nên sẽ thực hiện thí điểm việc đưa phương tiện xe điện vào hoạt động buýt.

Cụ thể, tuyến số 05 (sử dụng 11 xe buýt điện nhỏ), tuyến số 39 (sử dụng 17 xe buýt điện trung bình) sẽ do Tổng công ty vận tải Hà Nội quản lý, vận hành; tuyến số 47 (sử dụng 20 xe buýt điện trung bình) do Công ty cổ phần vận tải Newway quản lý, vận hành; tuyến số 59 (20 xe buýt điện trung bình) do Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến: quản lý, vận hành.

Để kịp thời phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025, ngày sáng 17/01/2025, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ tổ chức khai trương các tuyến xe buýt điện số 05, 39, 47 và chính thức đưa vào vận hành trước tuyến số 39, 47. Cùng ngày này, Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến cũng sẽ đưa vào khai thác vận hành tuyến buýt số 59 sử dụng xe buýt điện trung bình. Như vậy trong ngày 17/1, Hà Nội sẽ đưa3/4 tuyến buýt điện vào hoạt động sau lễ khai trương.

Trung tâm Tramoc cho biết, tuyến buýt số 05 có lộ trình Mai Động - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tần suất chạy xe: 20-25-30 phút/lượt, thời gian hoạt động: từ 5h đến 21h25 hàng ngày; Tuyến buýt số 39, lộ trình công viên Nghĩa Đô - Mai Động, tần suất chạy xe: 12-15-20 phút/lượt, thời gian hoạt động: từ 5h00 đến 21h20

Tuyến buýt số 47, gồm 2 nhánh tuyến 47A và 47B, nhánh tuyến 47A có lộ trình Long Biên - Bát Tràng; tuyến 47B có lộ trình đại học Kinh tế Quốc dân - Kiêu Kỵ (Gia Lâm), tần suất chạy xe 20-25-40 phút lượt, thời gian hoạt động: từ 5h00 đến 21h30

Hiện trên địa bàn Hà Nội đã có 10 tuyến buýt điện đang vận hành 2 năm nay. Đây là các tuyến buýt mở mới do Cty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus đầu tư phương tiện, vận hành. Với việc khai trương thêm 4 tuyến buýt điện trên cơ sở dừng hoạt động các xe buýt chạy dầu, từ 17/1/2025 Hà Nội sẽ có 14 tuyến buýt điện. Hiện các tuyến buýt chạy dầu trên địa bàn Hà Nội là trên 150 tuyến.