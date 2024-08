3 thứ phạm phong thủy nên loại bỏ ngay khỏi nhà nếu không muốn tài lộc ra đi, sức khoẻ tổn hại

Ngôi nhà là nơi chúng ta trở về và thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi, giúp con người "sạc" lại năng lượng, nghỉ ngơi và dành thời gian bên gia đình. Chính vì vậy, không gian trong nhà cũng đặc biệt quan trọng, bạn hãy đảm bảo nhà luôn gọn gàng, tươi sáng, và dành chút sự chú ý cho các vấn đề phong thủy để "có kiêng có lành", giữ cho nhà luôn "sạch" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dưới đây là 3 món nhiều nhà đang có mà không biết rằng nếu không sớm loại bỏ, chúng sẽ phạm đến phong thủy, tài lộc "đội nón ra đi" và thậm chí ảnh hưởng sức khỏe các thành viên. Hãy cùng xem chúng là gì nhé!

1. Không để lại gương vỡ

Gương là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đã trở thành một yếu tố quan trọng trong trang trí nhà cửa. Nó không chỉ dùng để soi lại vẻ ngoài, đảm bảo cho chúng ta luôn trong trạng thái chỉnh tề mà còn giúp mở rộng không gian cho nhiều góc nhà, tạo cảm giác nhà rộng rãi và tươi sáng hơn.

Tuy nhiên, khi gương bị vỡ, nứt do va đập thì mọi công dụng đó đều tan vỡ.

Cạnh sắc của một chiếc gương vỡ giống như một thanh kiếm rình rập, có thể đe dọa sự an toàn của chúng ta bất cứ lúc nào. Đặc biệt đối với trẻ em tò mò và người già hạn chế khả năng vận động thì mối nguy hiểm tiềm ẩn này càng đáng lo ngại hơn. Do vậy, vì sự an toàn của gia đình, chúng ta nên vứt bỏ chiếc gương vỡ kịp thời để tránh trường hợp nó trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn.