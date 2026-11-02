Nếu thường xuyên gội đầu vào buổi tối, hãy lưu ý những điều dưới đây.

Gội đầu xong đi ngủ khi tóc còn ướt

Đây là một trong những thói quen phổ biến nhất ở những người thường xuyên gội đầu vào buổi tối. Do bận rộn hoặc buồn ngủ, nhiều người chỉ lau qua tóc bằng khăn rồi lên giường, để tóc tự khô trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, tóc khi ướt thường yếu hơn so với lúc khô, dễ bị kéo giãn và tổn thương do tác động cơ học. Khi ngủ, các động tác xoay đầu, cọ xát tóc với gối có thể khiến tóc rối, gãy và chẻ ngọn.

Đáng chú ý, việc để da đầu ẩm trong thời gian dài có thể tạo môi trường thuận lợi cho một số vi sinh vật phát triển. Điều này có thể làm tình trạng gàu, viêm da đầu trở nên khó kiểm soát hơn ở những người có cơ địa dễ mắc các vấn đề này.

Gội đầu (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tóc ướt lâu còn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi nằm trên gối trong thời gian dài.

Để hạn chế những tác động này, sau khi gội đầu, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước, tránh vò hoặc chà xát mạnh. Có thể để tóc khô tự nhiên hoặc sử dụng máy sấy ở chế độ nhiệt vừa phải. Cần chú ý làm khô vùng chân tóc và da đầu trước khi đi ngủ, thay vì chỉ sấy khô phần ngọn tóc.

Gội đầu bằng nước quá nóng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người thích gội đầu bằng nước nóng vì cảm giác thư giãn, dễ chịu. Tuy nhiên, sử dụng nước có nhiệt độ quá cao thường xuyên có thể khiến tóc và da đầu bị khô.

Đặc biệt, với những người vốn có da đầu nhạy cảm, bị gàu hoặc viêm da tiết bã, việc sử dụng nước quá nóng có thể khiến các triệu chứng khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn.

Tóc cũng có thể chịu ảnh hưởng khi thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, trở nên khô, xơ và dễ gãy hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng nước ấm vừa phải hoặc nước mát khi gội đầu, tránh nước quá nóng. Không nên vì muốn thư giãn mà để nước nóng trực tiếp lên da đầu trong thời gian dài.

Dùng móng tay cào mạnh da đầu khi gội

Một sai lầm khác nhiều người mắc phải là dùng móng tay cào mạnh da đầu với suy nghĩ cách này giúp loại bỏ gàu, bụi bẩn và dầu nhờn hiệu quả hơn.

Thực tế, làm sạch da đầu không đồng nghĩa với việc phải chà xát thật mạnh. Móng tay có thể gây trầy xước, tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên của da, khiến vùng da đầu dễ bị kích ứng.

Đặc biệt, những người đang bị ngứa, viêm da đầu hoặc có vết trầy xước càng cần tránh thói quen này. Việc cào gãi liên tục có thể khiến tổn thương nặng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập nếu da bị trầy.

Cách thực hiện phù hợp là làm ướt tóc, lấy một lượng dầu gội vừa đủ ra lòng bàn tay rồi dùng phần thịt đầu ngón tay massage nhẹ nhàng da đầu. Sau đó, xả sạch bằng nước, tránh để dầu gội tồn dư gây kích ứng.

Để bảo vệ mái tóc, mọi người nên lưu ý:

- Không gội đầu quá sát giờ đi ngủ nếu không có đủ thời gian làm khô tóc.

- Dùng khăn mềm thấm nước, không vò tóc mạnh.

- Nếu sử dụng máy sấy, nên chọn chế độ mát hoặc nhiệt độ thấp, giữ khoảng cách phù hợp.

- Lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng da đầu, xả sạch sau khi gội.

- Không cào gãi hoặc chà xát da đầu quá mạnh.

Nếu xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài, bong vảy nhiều, nổi mụn ở da đầu hoặc rụng tóc bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ da liễu thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.