Nhà nào vẫn để máy giặt cắm điện 24/24 nên biết 4 điều quan trọng

Nhiều gia đình giặt xong vẫn để nguyên phích cắm máy giặt.

Máy giặt là một trong những thiết bị hiếm khi được người dùng rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng. Máy thường nằm cố định ở một vị trí, dây điện cắm sẵn vào ổ và chỉ cần bấm nút khi muốn giặt. Vì vậy, chuyện máy giặt được cắm điện 24/24 rất phổ biến. Thực tế, không cần biến việc rút phích cắm sau từng mẻ giặt thành một nguyên tắc bắt buộc. Tuy nhiên, nếu gia đình vẫn để máy giặt kết nối với nguồn điện cả ngày, 4 điều dưới đây mới thực sự đáng quan tâm.

1. Quan trọng nhất là ổ cắm, phích cắm và đường điện cấp cho máy phải an toàn

Điều đáng lo không nằm ở con số 24/24 mà trước hết nằm ở chính hệ thống cấp điện. Máy giặt là thiết bị điện công suất tương đối lớn và đồng thời hoạt động với nước. Vì thế, ổ điện lỏng, phích cắm nóng bất thường, dây điện hư hỏng hay đường điện không phù hợp đều không nên xem nhẹ. Gia đình nên dành vài phút kiểm tra khu vực phía sau máy. Nếu ổ cắm có dấu hiệu cháy xém, đổi màu, lỏng lẻo; phích cắm nóng bất thường; dây nguồn nứt, dập hoặc bong lớp cách điện thì nên ngừng sử dụng và kiểm tra, sửa chữa trước khi tiếp tục.

Máy giặt cũng nên được cắm vào ổ điện phù hợp và có tiếp địa theo yêu cầu của nhà sản xuất. Hạn chế cắm máy giặt chung với nhiều thiết bị công suất lớn qua một ổ chia hoặc dây nối dài không phù hợp.

Nói cách khác, nếu muốn để máy giặt cắm điện thường xuyên, hãy chắc chắn rằng thứ đang cấp điện cho nó thực sự an toàn.

2. Đặc biệt chú ý nếu ổ điện nằm ở nơi ẩm hoặc có nguy cơ bị nước bắn vào

Máy giặt thường được đặt ở ban công, logia, phòng tắm hoặc khu giặt đồ. Đây cũng chính là những nơi dễ xuất hiện độ ẩm cao, nước mưa hắt, nước từ vòi hoặc nước trong quá trình vệ sinh sàn. Vì thế, ổ cắm và phích cắm không nên nằm ở vị trí dễ bị nước bắn trực tiếp hoặc thường xuyên ẩm ướt. Nếu máy đặt ngoài ban công, gia đình còn phải tính đến khả năng mưa tạt khi có gió lớn chứ không chỉ nhìn xem phía trên đã có mái che hay chưa. Sau khi vệ sinh khu vực máy giặt, nếu phát hiện ổ cắm hoặc phích cắm bị ướt, đừng vội tiếp tục sử dụng. Với những vị trí thường xuyên ẩm, nên nhờ thợ điện kiểm tra và bố trí nguồn điện phù hợp thay vì tự nối dây, di chuyển ổ điện một cách tạm bợ.

3. Có những lúc không nên tiếp tục để máy cắm điện

Cắm máy giặt 24/24 trong điều kiện sử dụng bình thường là một chuyện, nhưng giữ nguyên như vậy trong mọi hoàn cảnh lại là chuyện khác. Khi gia đình đi xa trong thời gian dài, máy có dấu hiệu bất thường, khu vực đặt máy bị ngập hoặc có nước xâm nhập, ổ điện/phích cắm xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt hay thiết bị cần được vệ sinh, sửa chữa, nên ngắt nguồn theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất. Nếu phải rút phích, hãy cầm vào phần phích cắm thay vì giật trực tiếp dây điện.

Ngoài ra, trong điều kiện giông sét hoặc nguồn điện khu vực không ổn định, việc bảo vệ thiết bị khỏi sự cố điện cũng đáng được quan tâm. Gia đình có thể cân nhắc giải pháp bảo vệ điện phù hợp cho hệ thống thay vì chỉ trông chờ vào việc bật tắt máy bằng nút nguồn. Một lưu ý khác là nếu nhà có trẻ nhỏ, không nên coi việc máy đã tắt bằng nút nguồn đồng nghĩa với khu vực máy hoàn toàn không còn rủi ro. Hãy sử dụng khóa trẻ em nếu máy có chức năng này và không để trẻ nghịch bảng điều khiển, phích cắm hay ổ điện.

4. Đừng rút phích cắm chỉ vì nghĩ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền điện

Đây lại là điều nhiều người dễ hiểu nhầm. Một số máy giặt vẫn có thể tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ khi ở trạng thái chờ, nhưng mức tiêu thụ cụ thể phụ thuộc vào từng mẫu máy và thiết kế của nhà sản xuất. Vì thế, không thể mặc định rằng cứ cắm máy giặt 24/24 là hóa đơn điện sẽ tăng đáng kể. Nếu muốn biết chính xác, người dùng có thể xem thông số của model đang sử dụng trong hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu của hãng. Quan trọng hơn, đừng vì muốn tiết kiệm một lượng điện nhỏ mà liên tục giật dây hoặc rút cắm phích sai cách. Việc cần ưu tiên vẫn là sử dụng đúng hướng dẫn, giữ nguồn điện an toàn và xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Vậy có cần rút phích máy giặt sau mỗi lần sử dụng?

Không nhất thiết mọi gia đình đều phải rút phích cắm máy giặt sau từng mẻ giặt. Nếu nhà sản xuất không có yêu cầu khác, nguồn điện được lắp đặt đúng cách, khu vực khô ráo và thiết bị hoạt động bình thường, người dùng có thể sử dụng máy theo đúng hướng dẫn của từng model.

Điều đáng nhớ là cắm điện 24/24 không có nghĩa có thể cắm rồi quên luôn. Thỉnh thoảng hãy nhìn lại ổ cắm, phích cắm, dây nguồn và khu vực đặt máy. Với một thiết bị vừa sử dụng điện vừa sử dụng nước như máy giặt, những chi tiết nhỏ này đáng quan tâm hơn nhiều so với việc mỗi ngày rút phích cắm bao nhiêu lần.