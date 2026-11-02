Không gian sống của nam MC gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang xịn, góc nào cũng chill.

MC Dương Sơn Lâm (SN 1989) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Anh ghi dấu ấn nhờ phong cách dẫn dắt sôi nổi, giàu năng lượng, khả năng tương tác linh hoạt cùng chất giọng vang, rõ ràng và đầy nhiệt huyết tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Mới đây, tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, nam MC tiếp tục gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội. Đáng chú ý, lần xuất hiện này cũng giúp Sơn Lâm lập một thành tích đặc biệt: đây là lần thứ 4 anh dẫn tại điểm cầu có thí sinh giành ngôi vô địch, trong tổng số 6 lần đảm nhận vai trò này. Sự trùng hợp thú vị giúp Sơn Lâm được khán giả gọi vui là một trong những nam MC "mát tay" nhất chương trình.

Ngoài đời, MC Sơn Lâm ghi dấu ấn bởi tính cách vui vẻ, dí dỏm cùng vốn kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Nam MC duyên dáng của VTV có sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã cùng các nhóc tỳ đáng yêu. Hiện tại, gia đình nhỏ đang sinh sống trong một căn hộ ở tầng cao. Không gian sống thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh, video đời thường do Sơn Lâm và bà xã chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó hé lộ phần nào tổ ấm hiện đại, tiện nghi và được chăm chút tỉ mỉ của nam MC "mát tay" nhất Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cùng khám phá không gian sống sang xịn của MC Sơn Lâm!

Sảnh vào nhà

Trong căn hộ tầng cao, ngay từ khu vực sảnh vào nhà, tổ ấm của vợ chồng MC Sơn Lâm đã gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng. Không gian nổi bật với hệ tủ lớn màu trắng kem được thiết kế kịch trần, tích hợp nhiều ngăn chứa và kệ mở, đáp ứng nhu cầu lưu trữ giày dép, đồ dùng cá nhân. Một cánh tủ còn được tận dụng để lắp gương soi toàn thân, vừa tiết kiệm diện tích vừa thuận tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài. Tổng thể khu vực sảnh được bài trí gọn gàng, tinh tế, tạo cảm giác chỉn chu ngay từ bước chân đầu tiên vào nhà.

Phòng khách

Không gian sinh hoạt của vợ chồng MC Sơn Lâm được thiết kế theo hướng mở, kết nối liền mạch giữa phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn, tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Căn hộ được gia chủ chăm chút kỹ lưỡng từ cách bố trí nội thất đến lựa chọn màu sắc, mang đến tổng thể hiện đại, thoáng đãng và sang trọng. Tại khu vực tiếp khách, vợ chồng nam MC lựa chọn bộ sofa màu trắng làm điểm nhấn, bố trí đối diện với tivi treo tường. Các món đồ nội thất, vật dụng trang trí và hệ thống đèn đều được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo sự hài hòa với tổng thể không gian. Đáng chú ý, ngay cạnh góc đặt tivi, gia chủ còn dành một khoảng diện tích riêng cho khu vực thờ cúng. Không gian này được bài trí trang nhã, thanh tịnh và có hệ cửa đóng mở riêng, vừa đảm bảo sự kín đáo, trang nghiêm, vừa tạo sự phân tách nhẹ nhàng với khu vực sinh hoạt chung.

Bếp nấu + khu bàn ăn

Phía sau khu vực tiếp khách là căn bếp rộng rãi, được bố trí gọn gàng, đẹp mắt và đầy đủ tiện nghi. Không gian sử dụng gam màu trắng kem chủ đạo, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và đồng điệu với thiết kế chung của căn hộ. Vợ chồng MC Sơn Lâm còn bố trí thêm một bàn đảo nhỏ, vừa tăng diện tích thao tác, vừa thuận tiện cho các công việc sơ chế và chuẩn bị món ăn. Hệ tủ bếp, kệ lưu trữ cũng được tính toán kỹ lưỡng, giúp sắp xếp đồ dùng ngăn nắp và tối ưu công năng sử dụng. Đặc biệt, khu bếp nằm ngay cạnh hệ cửa kính nên luôn có ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thông thoáng, dễ chịu cho không gian nấu nướng.

Góc bàn ăn được bố trí ngay cạnh khu bếp, vừa thuận tiện cho việc dùng bữa, vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng trong sinh hoạt gia đình. Từ vị trí này, các thành viên còn có thể hướng tầm mắt về phía sofa và tivi để thư giãn, giải trí. Đặc biệt, khu vực bàn ăn nằm trong không gian sinh hoạt chung liền kề ban công nên có lợi thế đón ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Để căn hộ thêm sinh động, bà xã MC Sơn Lâm thường tô điểm không gian bằng những bình hoa tươi đặt trên bàn ăn, bàn trà, tạo điểm nhấn mềm mại và giúp tổ ấm thêm phần ấm áp.

Phòng làm việc

Vợ chồng MC Sơn Lâm dành một diện tích tương đối rộng rãi trong căn hộ để bố trí phòng làm việc riêng. Khác với gam trắng kem chủ đạo ở các khu vực sinh hoạt chung, không gian này gây ấn tượng với tông nâu ấm áp, hiện diện từ sàn nhà đến hệ tủ nội thất. Cách bài trí khá đơn giản nhưng đầy đủ công năng, gồm hệ tủ lớn để lưu trữ đồ đạc, bàn làm việc và một góc nhỏ dành cho đàn piano. Mọi món đồ đều được sắp xếp ngăn nắp, tạo nên tổng thể vừa đẹp mắt vừa thuận tiện khi sử dụng. Đây cũng là một trong những góc quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các video của vợ chồng nam MC.

Phòng thay đồ tiện lợi

Góc thay đồ trong nhà gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, chỉn chu và đầy đủ tiện nghi. Không gian được vợ chồng MC Sơn Lâm sắp xếp vô cùng ngăn nắp, các khu vực lưu trữ và treo quần áo đều được phân chia hợp lý, tạo cảm giác gọn gàng, đẹp mắt. Đáng chú ý, gia chủ còn sử dụng hệ giá treo quần áo nâng hạ thông minh, giúp việc lấy và cất đồ trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với những vị trí treo đồ ở trên cao. Ngoài ra, một góc riêng còn được bố trí phục vụ nhu cầu giặt khô, giúp việc chăm sóc và bảo quản trang phục ngay tại nhà trở nên dễ dàng.

Ban công đẹp như "khu vườn trên mây"

Ban công là một trong những góc thư giãn ấn tượng nhất trong căn hộ của vợ chồng MC Sơn Lâm. Không chỉ sở hữu diện tích rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng, nơi đây còn được gia chủ khéo léo biến thành một khu vườn xanh mát với đủ loại cây cảnh và hoa lá xinh xắn. Những mảng xanh được bố trí đan xen, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tạo điểm nhấn mềm mại cho không gian sống hiện đại. Đây cũng là góc chill lý tưởng để vợ chồng nam MC tận hưởng những phút giây thư thái sau ngày dài bận rộn.