5 lý do gia đình nào cũng nên trồng cây đinh lăng trong nhà: Lý do cuối cùng liên quan tới phong thủy

Không chỉ là cây cảnh quen thuộc, cây đinh lăng còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý, từ giá trị dược liệu đến những ý nghĩa tốt lành trong phong thủy.

Cây đinh lăng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều khu vườn của người Việt. Không chỉ được sử dụng làm rau gia vị hay làm thuốc trong y học cổ truyền, loại cây này còn được yêu thích nhờ tán lá xanh mướt, đẹp mắt và khả năng thích nghi với nhiều không gian sống.

Theo chuyên trang Picture This, cây đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa, sở hữu nhiều ưu điểm khiến nó trở thành lựa chọn đáng cân nhắc để trồng trong nhà.

Dưới đây là 5 lý do khiến cây đinh lăng được nhiều gia đình yêu thích.

1. Cây đinh lăng có khả năng hỗ trợ thanh lọc không khí

Cây đinh lăng (Ảnh: Tula House)

Một trong những lợi ích đáng chú ý của cây đinh lăng là khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí. Theo Picture This, cây đinh lăng có thể hấp thụ những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde, benzene và trichloroethylene. Đây là các chất có thể xuất hiện trong môi trường sống, phát sinh từ đồ nội thất, sơn và một số sản phẩm tẩy rửa gia dụng.

Nhờ đặc điểm này, đinh lăng được giới thiệu là loại cây có tiềm năng góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Tuy nhiên, khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm của cây không đồng nghĩa với việc một vài chậu đinh lăng có thể thay thế hoàn toàn các biện pháp thông gió và làm sạch không khí.

2. Dễ chăm sóc, phù hợp với người bận rộn

Không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc là một ưu điểm khác của cây đinh lăng. Loại cây này có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng khác nhau, không cần tưới nước hoặc bón phân quá thường xuyên. Vì vậy, ngay cả những người mới bắt đầu trồng cây cảnh cũng có thể lựa chọn đinh lăng.

Theo The Spruce, cây đinh lăng ưa ánh sáng gián tiếp, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Nên để lớp đất mặt gần khô trước khi tưới tiếp, tránh tình trạng úng nước gây thối rễ.

Đặc biệt, không nên đặt cây dưới ánh nắng gay gắt vào buổi chiều vì có thể khiến những chiếc lá mỏng bị cháy.

3. Có giá trị dược liệu trong y học cổ truyền

Không chỉ được trồng làm cảnh, cây đinh lăng còn là một loại dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền Việt Nam. Theo báo Sức khỏe & Đời sống, rễ, thân và lá đinh lăng đều chứa những thành phần có giá trị, trong đó có saponin, polyphenol, flavonoid, axit amin cùng một số vitamin và khoáng chất.

Trong y học cổ truyền, đinh lăng thường được sử dụng với mục đích bồi bổ khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể.

Phần rễ đặc biệt được chú ý nhờ chứa nhiều hoạt chất, nhất là saponin. Trong khi đó, lá đinh lăng có thể sử dụng làm rau gia vị, nấu canh hoặc chế biến thành một số bài thuốc dân gian.

Tuy nhiên, việc sử dụng đinh lăng làm thuốc cần đúng liều lượng, cách chế biến và có hướng dẫn chuyên môn, tránh tự ý lạm dụng.

4. Tăng vẻ đẹp cho không gian sống

Cây đinh lăng có tán lá mềm mại (Ảnh: Gardener's Path)

Cây đinh lăng còn được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ nhờ những chiếc lá xanh tươi, mềm mại, có hình dáng giống lông chim. Tán lá với nhiều đường nét tinh tế tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, phù hợp với cả không gian nội thất hiện đại lẫn những ngôi nhà mang phong cách truyền thống.

Một ưu điểm khác là cây đinh lăng có thể được tạo dáng bonsai, trồng trong chậu nhỏ hoặc phát triển thành bụi lớn ngoài sân vườn.

Gia chủ có thể đặt một chậu đinh lăng cạnh cửa sổ phòng khách, ban công hoặc khu vực làm việc để tạo điểm nhấn xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

5. Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Bên cạnh những lợi ích thiết thực, cây đinh lăng còn gắn liền với nhiều quan niệm phong thủy tốt lành. Trong phong thủy dân gian, cây đinh lăng được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và bình an.

Nhiều người tin rằng trồng đinh lăng trong nhà có thể giúp ngăn chặn những luồng khí xấu, giữ lại nguồn năng lượng tích cực và tích tụ vượng khí cho gia đình. Vì vậy, cây còn được ví như một "thần giữ của".

Gia chủ có thể đặt cây ở ban công, hiên nhà hoặc gần cửa sổ phòng khách để vừa làm đẹp không gian, vừa giúp cây nhận đủ ánh sáng.

Nguồn: Picture This, The Spruce, Sức khỏe & Đời sống