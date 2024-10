3 thời điểm quan trọng mà cha mẹ cần "hậu thuẫn" con cái nhất, đừng bỏ qua nếu không muốn con lúc nào cũng tự ti

Khi người khác nói xấu, vu khống con: Ủng hộ đúng cách để xây dựng lòng tự trọng cho con

Lòng tự trọng của mỗi người ban đầu rất tốt, nhưng sau những quá trình tâm lý khác nhau, nếu đứa trẻ luôn bị tổn thương thì mức độ lòng tự trọng sẽ tiếp tục giảm sút, chuyển thành tự ti.

Trong trái tim đứa trẻ, cha mẹ là chỗ dựa cuối cùng. Nếu chúng ta không thể sát cánh cùng con trước những lời vu khống của người khác thì con cái sẽ là người cảm thấy bị cô lập và bất lực nhất.

Khi một người bị tổn thương, theo bản năng, họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Cha mẹ nên kiên quyết tỏ thái độ thái độ: "Bạn có thể phản ánh về lỗi lầm của con tôi, nhưng tôi không muốn bạn dùng những từ ngữ không hay và mang tính định kiến về tính cách của con tôi như vậy."

Sự khẳng định của cha mẹ sẽ bảo vệ lòng tự trọng của con cái. Lập trường và thái độ của cha mẹ sẽ khiến con cái có được một "bức tường" để tự bảo vệ mình. Những tiếng vu khống, nói xấu không thể lọt vào lòng trẻ chứ đừng nói đến việc làm tổn thương trẻ.

Lập trường và thái độ của cha mẹ sẽ khiến con cái có được một "bức tường" để tự bảo vệ mình. Ảnh minh họa: Internet

Nếu trẻ thực sự mắc lỗi, thái độ của cha mẹ sẽ quyết định thái độ của con trẻ

Có người lo ngại rằng, chúng ta có nên che chắn, bảo vệ con mình trong mọi trường hợp hay không? Tất nhiên là có, nhưng phải đúng cách. Nếu trẻ thực sự mắc lỗi, thái độ của cha mẹ là rất quan trọng. Sự "hỗ trợ" của bạn sẽ giúp trẻ sửa lỗi nhanh hơn.

Bạn nên làm gì khi con mắc lỗi?

Có câu nói rằng: "Đằng sau sự ổn định về mặt cảm xúc của một người là sức mạnh nội tâm và khuôn mẫu đúng đắn".

Khi chứng kiến con gặp vấn đề, cha mẹ cần tạo ra một khuôn mẫu để giải quyết chứ không phải la hét, tức giận. Đầu tiên, cần ổn định cảm xúc và tìm ra nguyên nhân của sự việc. Sau đó, nếu con vô tình làm sai điều gì thì chúng ta chỉ cần chỉ rõ điều đó để con rút kinh nghiệm và học hỏi từ lỗi lầm đó.

Đừng bỏ qua cảm xúc của trẻ. Chúng ta nên hướng dẫn trẻ suy nghĩ xem tại sao điều này là đúng, điều kia là sai, đồng thời cho trẻ biết rằng những hiểu lầm thỉnh thoảng vẫn xảy ra và chúng có thể được giải quyết sau khi bình tĩnh và giải thích rõ ràng.

Nhưng nếu trẻ cố tình làm sai, trước hết cha mẹ phải để trẻ nhận ra lỗi lầm của mình, sau đó đưa ra biện pháp kỷ luật trẻ. Một biện pháp kỷ luật đáng nhớ sẽ khiến trẻ không mắc phải những sai lầm tương tự nữa, cũng học được cách suy nghĩ và phán đoán chính xác hơn.

Một biện pháp kỷ luật đáng nhớ sẽ khiến trẻ không mắc phải những sai lầm tương tự nữa, cũng học được cách suy nghĩ và phán đoán chính xác hơn. Ảnh minh họa: Internet

Khi con tranh chấp với bạn bè, cha mẹ hãy là "thẩm phán" khách quan nhất

Trong bộ phim truyền hình Days of Our Lives, nhân vật Vương Tuyết Hoa sôi nổi và dễ thương, rất dễ thương nhưng cũng là một cô bé rất nghịch ngợm. Do một số nguyên nhân, cô bé đã gây gổ với các bạn cùng lớp.

Khi giáo viên mời phụ huynh đến trường, bố của Vương Tuyết Hoa đã tới và lập tức đánh cô bé trước mặt tất cả giáo viên và các bạn mà không hỏi lý do. Hành động này đã khiến cô bé tổn thương rất nhiều.

Trên thực tế, mỗi đứa trẻ lại mang một tính cách khác nhau. Khi tiếp xúc, sẽ không tránh được mâu thuẫn và xung đột. Nếu các vị phụ huynh khác đến gặp bạn với vẻ mặt bất mãn và phàn nàn, bạn đã bắt đầu chỉ trích con của mình, trẻ sẽ cảm thấy không được tin tưởng và bảo vệ.

Ngược lại, muốn cởi dây phải tìm người buộc dây. Vấn đề của trẻ nên do trẻ tự giải quyết. Nếu thực sự không giải quyết được, phụ huynh và giáo viên nên đứng ra tìm hiểu vụ việc rồi đề xuất phương án giải quyết cùng trẻ, chứ không nên bao biện làm thay.

Khi trẻ gặp vấn đề, chúng ta sẽ không lập tức bao che lỗi lầm của trẻ, nhưng với tư cách là người làm cha làm mẹ, chúng ta phải nói với trẻ rằng: "Cho dù con có sai thật sự thì bố mẹ cũng sẽ đứng về phía con, vì thế chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này."

Thái độ của cha mẹ sẽ mang lại cho con cái cảm giác an toàn . Tất nhiên, chúng ta không cố gắng nhầm lẫn giữa đúng và sai, nhưng chúng ta vẫn cần nói cho con biết điều gì đúng, điều gì sai và cách sửa chữa.

Muốn giáo dục con tốt thì chúng ta phải hiểu rõ cả quá trình. Nếu không phải lỗi của con thì chúng ta phải dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của con mình, dạy con trở thành người dũng cảm, không để người khác chèn ép và bắt nạt. Có như vậy, con trẻ mới dần trưởng thành và tự lập, đủ mạnh mẽ, có khả năng tự "che gió che mưa" cho chính mình trước cuộc đời và xã hội.

