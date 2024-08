Quần áo cũ





Đã có nhiều ý kiến cho rằng bạn không nên mua quần áo cũ vì không biết rõ nguồn gốc của những món quần áo đó. Điều này còn đặc biệt được nhấn mạnh là không nên trong tháng cô hồn bởi nếu xui rủi bạn dễ mua phải quần áo của người đã khuất, vong linh tìm về quấy phá khiến bạn gặp nhiều điều không may mắn.





Đồng thời, theo quan niệm dân gian, người ta thường kiêng mua sắm vào tháng cô hồn bởi dễ thu hút sự chú ý của các vong thiếu thốn lúc còn sống, họ sẽ đeo bám và đòi bạn phải cúng bái.





Vàng





Dưới góc nhìn tâm linh dân gian, mua vàng vào tháng cô hồn là điều cấm kỵ. Tháng 7 dương gian nhiều ma quỷ, nếu bạn chọn mua vàng vào thời điểm này sẽ gây sự chú ý, khiến vong linh nghĩ bạn giàu có và theo phá để đòi lộc.





Cũng có ý kiến chuyên gia từng giải thích về quan niệm này như sau: Vàng ròng hay còn gọi là tử kim. Tử ở đây nghĩa chết, kim là kim loại.





“Thường người ta thếp vàng cho các tượng Phật mà tượng Đức Phật và Bồ tát thường ở tây phương cực lạc. Tháng này (tức tháng 7 Âm lịch) có gắn với thế giới bên kia, vì thế người ta nghĩ mua vàng không có lợi”.





Xe





Việc mua bán các tài sản khá lớn như ô tô, xe máy... vào tháng cô hồn thường được khuyên không nên bởi người ta sẽ ưu tiên chọn ngày đẹp, giờ đẹp để rước của cải về nhà và tránh những ngày xấu, tháng xấu. Nếu thực hiện sẽ không được hanh thông và gặp phải nhiều rủi ro.





Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào chứng mình tháng 7 âm lịch đem đến nhiều điều không may. Nhưng nếu bạn là người tin vào tâm linh, việc đưa ra các quyết định lớn trong tháng này sẽ khiến tâm bất an và lúc nào cũng trong tình trọng lo sợ, vì vậy, tốt nhất là tránh mua xe tháng 7 để tâm hồn được an yên.





Nhà cửa, đất đai





Tháng cô hồn nhiều người tin rằng không phải thời điểm thuận lợi để thực hiện các giao dịch quan trọng như mua bán nhà đất. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quan niệm này như:





Yếu tố tâm linh





Tháng 7 thường được cho là tháng xấu nên nếu gia chủ là người tin vào tâm linh, khi đưa ra quyết định mua nhà trong thời điểm này sẽ cảm thấy bất an, lo sợ rằng điềm xui sẽ đeo bám và từ đó dẫn tới không tự tin trong các buổi đàm phán, ký kết trong quá trình mua nhà.





Đi sâu hơn nữa, một số người thậm chí còn thực hiện các nghi lễ hoặc cầu nguyện nhằm xua tan tà khí và mang lại may mắn cho ngôi nhà mới của mình. Mua nhà không chỉ phải quan tâm đến những yếu tố hữu hình như giá cả, vị trí, hay thiết kế mà thái độ và cảm xúc của gia chủ cũng cần được đặt sự chú ý. Vậy nên để chắc chắn và yên tâm hơn trong tâm hồn, tốt nhất bạn nên tránh mua nhà vào tháng 7 âm lịch.





Đứng trên góc độ thực tế





Ngoài vấn đề tâm linh khiến việc mua nhà tháng này trở nên cần suy xét, các ảnh hưởng từ thị trường bất động sản cũng đóng vai trò quan trọng. Thường vào tháng cô hồn, thị trường nhà đất sẽ kém sôi động hơn, điều này lại bắt nguồn từ chính yếu tố tâm linh, ít người mua thì sẽ hiếm người bán.





(Thông tin tổng hợp mang tính tham khảo)