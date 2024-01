3 tháng sau khi Ngọc Trinh đăng clip lái mô tô buông 2 tay: "Mong được khoan hồng"

Những đoạn clip "làm xiếc" tưởng vô thưởng vô phạt...

Ngày 6/10/2023, nhiều tài khoản trên mạng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường với nhiều pha "biểu diễn" như đứng lên yên xe thả 2 tay; để 2 chân sang một bên; quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng 1 tay…

Mọi người nhanh chóng nhận ra nhân vật chính trong clip là người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh. Trên trang cá nhân cô cũng đăng nhiều đoạn clip "biểu diễn" xe mô tô phân khối lớn bằng cách thả 2 tay... ở tuyến đường phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM.

Bất chấp phản ứng từ cộng đồng mạng, 2 ngày sau, Ngọc Trinh tiếp tục đăng thêm đoạn clip "biểu diễn" bằng cách nằm lái xe mô tô ở trong khu công nghệ cao, TP Thủ Đức… Nhiều người cho rằng hành động lái xe mô tô phân khối lớn trên đường như vậy hết sức nguy hiểm và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý.

Sáng 9/10, Công an TP Thủ Đức đã gửi giấy mời Ngọc Trinh lên làm việc. Thời điểm này, Trinh vẫn chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình nên vẫn bình thản đăng tải hình ảnh bên chiếc xe moto và lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tiếp tục lái xe.

"Ghệ chờ tôi nhé. 1 tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với moto nhé", Ngọc Trinh chia sẻ. Động thái này của cô tiếp tục nhận về bão chỉ trích từ netizen. Nhiều người cho rằng cô vẫn chưa nhận thức được những lỗi sai, nguy hiểm và có hành động như đang thách thức khi bị cơ quan chức năng nêu tên xử lý sai phạm.

Xử phạt 17 triệu đồng, tạm giam 3 tháng

Với 4 lỗi vi phạm khi lần lượt lái 2 mô tô ở khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và cầu Ba Son, quận 1 (TPHCM), ngày 10/10, người mẫu Ngọc Trinh bị CSGT lập biên bản xử phạt hơn 17 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi vi phạm giao thông, trong các lần "biểu diễn" mô tô Ngọc Trinh và thầy dạy lái xe Trần Xuân Đông (36 tuổi) đều cho quay phim, sau đó đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi), Fanpage NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube.

Ngọc Trinh lúc bị bắt. Ảnh Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ... Đến chiều 19/10, Công an TP HCM chính thức bắt tạm giam Ngọc Trinh và Xuân Đông 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Việc cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam "Nữ hoàng nội y" làm nhiều người bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ rằng hành vi đó chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, theo các luật sư, việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh là không oan. Việc xử lý hành vi của Ngọc Trinh bằng chế tài hình sự có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung để mọi người dân nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp, nhất là ở nơi công cộng.

Ngọc Trinh hối hận, mong được khoan hồng

Ngày 6/1/2024, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Ngọc Trinh về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 bộ luật Hình sự.

Bị bắt tạm giam gần 3 tháng, Ngọc Trinh xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ thấy rõ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt xuống sắc. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Ngọc Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 6/1, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 35 tuổi) về hành vi Gây rối trật tự công cộng

"Tôi hy vọng sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi", Trinh nói.

3 tháng qua có lẽ là cú ngã đau nhất với Ngọc Trinh, nhưng có sức cảnh tỉnh rất nhiều người trẻ - những người cũng muốn được khen "ngầu", "chất" nhưng không nhận thức được ranh giới của nó.

Ngọc Trinh hay bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền làm thứ gì mình thích, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Và ai cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm - như Ngọc Trinh đã chịu.