3 sự thật về màng bọc thực phẩm, tôi ước tất cả mọi người đều biết sớm hơn

Màng bọc thực phẩm gần như nhà nào cũng dùng: bọc đồ ăn thừa, bọc rau củ, che miệng bát canh cho khỏi ám mùi tủ lạnh. Vì quá quen thuộc nên nhiều người mặc định: đã bán ngoài chợ, siêu thị thì chắc là an toàn. Nhưng thực tế, màng bọc là thứ dùng hằng ngày nhưng lại rất dễ dùng sai, và sai thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

1. Không phải màng bọc nào cũng an toàn để bọc thực phẩm

Sự thật đầu tiên và quan trọng nhất: màng bọc cũng có loại lành - loại độc.

- Màng bọc PE (Polyethylene): Đây là loại được đánh giá an toàn hơn cho thực phẩm, ít thôi nhiễm hóa chất, thường dùng trong gia đình. Nhược điểm là độ bám không quá dính, nhìn không bóng bẩy bằng loại rẻ tiền.

- Màng bọc PVC (Polyvinyl Chloride): Loại này rẻ, bám rất dính, trong và bóng, nhưng có nguy cơ thôi nhiễm chất hóa học (đặc biệt khi tiếp xúc với thực phẩm nóng, nhiều dầu mỡ). PVC kém chất lượng là thứ nên tránh dùng cho đồ ăn, nhất là dùng lâu dài.

2. Dùng sai cách còn nguy hiểm hơn dùng nhầm loại

Ngay cả với màng bọc được quảng cáo là an toàn, nếu dùng sai cách thì nguy cơ vẫn tồn tại. Rất nhiều gia đình có thói quen bọc đồ ăn khi còn nóng, bọc trực tiếp các món nhiều dầu mỡ, thậm chí cho cả bát đã bọc màng vào lò vi sóng để hâm lại cho tiện. Trong khi đó, nhiệt độ cao và chất béo chính là hai yếu tố khiến màng bọc dễ thôi nhiễm các chất không mong muốn vào thực phẩm, đặc biệt là với màng PVC kém chất lượng.

Vì vậy, nguyên tắc sử dụng an toàn mà ít người để ý là: chỉ bọc khi đồ ăn đã nguội hẳn, hạn chế bọc trực tiếp các món nhiều dầu mỡ và chỉ sử dụng màng bọc có ghi rõ dùng được cho lò vi sóng nếu cần hâm nóng.

3. Rẻ chưa chắc là tiết kiệm, nhất là với đồ ăn vào miệng mỗi ngày

Sự thật thứ ba khiến nhiều người giật mình là màng bọc thực phẩm - thứ tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn mỗi ngày lại thường bị mua theo tiêu chí rẻ nhất và tiện nhất. Nhiều gia đình sẵn sàng chọn loại không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, chỉ vì rẻ hơn vài chục nghìn, mà ít khi để ý đến chất liệu, tiêu chuẩn an toàn hay mục đích sử dụng. Trong khi đó, một cuộn màng bọc PE đạt chuẩn tuy giá cao hơn một chút nhưng được sản xuất với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế nguy cơ thôi nhiễm hóa chất vào thực phẩm, đặc biệt khi dùng thường xuyên trong thời gian dài.

Vấn đề nằm ở chỗ màng bọc không phải thứ dùng một lần rồi thôi, mà ngày nào cũng xuất hiện trong bữa ăn gia đình: bọc đồ ăn thừa, che bát canh, gói rau củ trong tủ lạnh. Việc sử dụng màng bọc kém chất lượng lặp đi lặp lại có thể khiến các chất không mong muốn tích tụ dần theo thời gian, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe mà người dùng khó nhận ra ngay. So với chi phí khám chữa bệnh hay những rủi ro lâu dài, khoản chênh lệch vài chục nghìn cho một cuộn màng bọc an toàn thực chất không hề đắt.

Đồ ăn là thứ nuôi sống cơ thể mỗi ngày, vì vậy vật liệu bao quanh nó cũng cần được lựa chọn cẩn trọng tương tự. Thay vì tiết kiệm trước mắt rồi đánh đổi bằng sự lo lắng về sau, việc ưu tiên màng bọc có nguồn gốc rõ ràng, chất liệu an toàn chính là một cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhưng rất nhiều người vẫn đang bỏ qua.



