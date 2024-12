Bối cảnh chính trị rối ren với tình trạng thiết quân luật hay những cuộc đảo chính là một chủ đề hay được các nhà làm phim xứ Kim Chi khai thác nhiều, tạo ra các câu chuyện đong đầy cảm xúc. Bây giờ, hãy cùng điểm qua 3 phim Hàn hay nhất về đề tài thiết quân luật.

Tuổi trẻ của tháng Năm

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Tuổi trẻ của tháng Năm" (tựa Anh: "Youth of May"). Phim mang tới một bối cảnh đầy rẫy những biến động, đồng thời tập trung khai thác câu chuyện tình bi thương giữa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và Kim Myung Hee (Go Min Si).

"Tuổi trẻ của tháng Năm" là một bộ phim lãng mạn Hàn cực kỳ hay.

Hwang Hee Tae sinh ra trong một gia đình tài phiệt, thế nhưng anh phải trải qua một tuổi thơ đau khổ do có mẹ là một kỹ nữ. Hwang Hee Tae được gia đình sắp xếp xem mắt với nàng tiểu thư Lee Soo Ryun (Geum Sae Rok). Tuy nhiên, Lee Soo Ryun không muốn kết hôn, thế nên cô đã nhờ vả người bạn thân Kim Myung Hee, một cô gái nghèo, đóng giả mình và phá vỡ buổi xem mắt này. Cuộc gặp gỡ này lại mở ra một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm, đầy ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng lắm nỗi đau và nước mắt.

Nếu như Hwang Hee Tae và Kim Myung Hee sinh ra với những thân phận khác, trong một bối cảnh xã hội khác, có lẽ chuyện tình của họ sẽ đi tới cái kết có hậu. Dẫu vậy, họ lại là là những con người trong thời đại rối ren, thời điểm mà phong trào dân chủ hóa Gwangju diễn ra nhằm chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Chun Doo Hwan. Bất cứ cuộc khởi nghĩa nào cũng có những mất mát, đau thương, và tình yêu giữa Hwang Hee Tae và Kim Myung Hee, không may lại là một trong số đó.

Mùa xuân Seoul

Tiếp theo, không thể không nhắc tới "Mùa xuân Seoul" (tựa Anh: "12.12: The day"), bom tấn điện ảnh hay bậc nhất phòng vé Hàn năm 2023. Có thể bạn chưa biết, thế nhưng kịch bản phim "Mùa xuân Seoul" được lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật diễn ra vào ngày 12/12/1979.

"Mùa xuân Seoul" có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Hwang Jung Min, Jung Woo Sung, Lee Sung Min hay Kim Sung Kyun. Câu chuyện phim bắt đầu sau vụ ám sát tổng thống Park, thiết quân luật được ban bố, bầu không khí tại thủ đô Seoul trở nên vô cùng căng thẳng.

"Mùa xuân Seoul" là bom tấn điện ảnh hay bậc nhất Hàn Quốc trong năm 2023.

Sự căng thẳng này leo thang khi Chun Doo Gwang (Hwang Jung Min) Tư lệnh Tình báo quốc gia và những binh sĩ dưới quyền đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự. Ở chiều ngược lại, Tư lệnh Cành vệ thủ đô Lee Tae Shin (Jung Woo Sung) tin rằng quân đội không nên can thiệp như vậy. Chính vì thế, ông đã đứng ra ngăn cản Chun Doo Gwang.

Sự xung đội giữa phe của Chun Doo Gwang và phe của Lee Tae Shin thực tế chỉ kéo dài 9 tiếng, thế nhưng ai nấy đều có cảm giác đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đến cuối cùng, cuộc đảo chính quân sự này đã khép lại theo cái cách không ai ngờ tới.

1987: Ngày định mệnh

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "1987: Ngày định mệnh" (tựa Anh: "1987: When the day comes"). Giống như "Mùa xuân Seoul", "1987: Ngày định mệnh" cũng là một bộ phim điện ảnh cực hay với sự tham gia của dàn cast đình đám gồm Kim Yoon Seok, Ha Jung Woo, Yoo Hae Jin, Kim Tae Ri, Park Hee Soon và Lee Hee Joon.

Nhắc đến những bộ phim Hàn lấy bối cảnh đảo chính - thiết quân luật, "1987: Ngày định mệnh" là cái tên không thể bỏ sót.

Tác phẩm này lấy bối cảnh năm 1987, mở đầu bằng cái chết thương tâm và đầy uẩn của Park Jong Chul (Yeo Jin Goo), cậu sinh viên trẻ tuổi vốn có tương lai rộng mở nhưng phải chịu bi kịch vì tham gia phong trào phản đối chế độ cai trị độc tài của tổng thống Chun Doo Hwan.

Vốn dĩ, chính quyền độc tài định ém nhẹm mọi chuyện, thế nhưng mọi thứ không diễn ra như ý họ muốn. Lời giải thích khiên cưỡng mà Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Park Cheo Won (Kim Yoon Seok) đưa ra càng khiến đám đông phẫn nộ.

Đã có những con người chính nghĩa quyết tìm ra chân tướng, đó là công tố viên Choi Hwan (Ha Jung Woo), bác sĩ Oh Yun Sang (Lee Hyun Kyun), nhà báo Yoon Sang Sam (Lee Hee Joon), quản giáo Han Byung Yong (Yoo Hae Jin), quản lý nhà giam Ahn Yoo (Choi Kwang Il), cậu sinh viên Lee Han Yeol (Kang Dong Won) và cô nàng Yeon Hee (Kim Tae Ri). Họ phát hiện ra Park Jung Chul đã bị tra tấn đến chết. Vụ việc này trở thành bước đệm, dẫn tới cuộc Vận động Dân chủ Tháng Sáu - sự kiện chấm dứt chế độ độc tài kinh khủng tại Hàn Quốc.