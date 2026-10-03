3 người sống trong ngôi nhà 37m²: Không chen chúc, không bí bách, nhìn đâu cũng thấy sự tính toán

Không gian sống 37m² là nơi ở của gia đình 3 thành viên, gây ấn tượng với màn "lột xác" khiến ai cũng trầm trồ.

Một không gian sống đẹp và tiện nghi không nhất thiết phải đi cùng diện tích rộng rãi. Đôi khi, chính những căn nhà nhỏ lại cho thấy rõ nhất sự khéo léo của gia chủ trong cách tận dụng từng mét vuông. Điển hình là căn nhà chỉ rộng 37m² của một gia đình 3 thành viên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trước khi cải tạo, không gian này mang vẻ cũ kỹ, chật chội với cách bố trí chưa thực sự tối ưu, khiến diện tích vốn khiêm tốn càng thêm bí bách. Thế nhưng sau màn “thay áo”, căn nhà 37m² đã có diện mạo hoàn toàn khác: hiện đại, sáng thoáng và tiện nghi hơn hẳn. Từng góc nhỏ đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa đẹp mắt, vừa phục vụ trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Không chỉ đầu tư thay đổi thiết kế và nội thất, gia chủ còn có một cách xử lý thông minh: tận dụng một phần diện tích phòng khách để tách thành phòng ngủ nhỏ. Nhờ vậy, gia đình có thêm một không gian nghỉ ngơi riêng mà vẫn giữ được khu vực sinh hoạt chung cần thiết, biến từng mét vuông trong nhà thành diện tích thực sự có ích.

Sảnh vào

Sau cải tạo, căn nhà mang diện mạo hiện đại, sáng thoáng và gọn gàng hơn, trong đó khu vực sảnh vào được gia chủ chăm chút khá kỹ. Không gian được bố trí nhiều món đồ phục vụ sinh hoạt nhưng sắp xếp khéo léo nên vẫn giữ được sự ngăn nắp, đẹp mắt. Ngay phía cửa ra vào, gia chủ tận dụng diện tích để bố trí kệ đựng dép đi trong nhà, bên cạnh là gương soi toàn thân tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài. Hệ tủ lớn được đặt sát tường vừa giúp tăng không gian lưu trữ, vừa tạo cảm giác liền mạch cho khu vực sảnh. Phía trên, một tấm gỗ được tận dụng làm nơi treo và cất những món đồ thường dùng như mũ nón, phụ kiện... Dù có khá nhiều đồ đạc, cách phân chia từng khu vực hợp lý giúp sảnh vào vẫn thoáng mắt, gọn gàng và không hề tạo cảm giác bừa bộn.

Góc sofa

Căn nhà được thiết kế theo kiểu không gian mở giữa phòng khách và khu bếp. Sau cải tạo, gia chủ còn tận dụng một phần diện tích phòng khách để bố trí thêm phòng ngủ nhỏ, vì vậy khu vực tiếp khách không quá rộng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và giữ được vẻ đẹp mắt. Góc sofa nổi bật với bộ sofa trắng, được điểm xuyết bằng những item thú bông xinh xắn, tạo cảm giác trẻ trung, đáng yêu. Gam trắng kết hợp nâu gỗ cùng hệ thống đèn giúp tổng thể luôn sáng sủa, ấm áp. Đặc biệt, khu vực sofa được ngăn với phòng ngủ bằng hệ cửa kính, nhờ đó ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ phòng ngủ vẫn có thể xuyên qua, giúp không gian nhỏ không bị bí bách mà ngược lại còn thêm phần thoáng đãng.

Góc bếp và bàn ăn

Ngay cạnh sofa là chiếc tủ lạnh màu trắng kích thước lớn, mở ra khu vực bếp nấu và bàn ăn được bố trí liền kề. Vì căn nhà có diện tích khiêm tốn nên gia chủ ưu tiên cách sắp xếp vừa đủ dùng, trong đó bàn ăn chỉ bố trí 3 ghế tương ứng với số thành viên trong gia đình, tránh tạo cảm giác chật chội, thừa thãi. Góc bếp hình chữ U nhỏ xinh nổi bật với gam trắng đồng điệu cùng tổng thể căn nhà, ngoài ra các món đồ cũng được sắp xếp gọn gàng để thuận tiện cho việc nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày. Dù diện tích không lớn, căn bếp vẫn có một ô cửa sổ nhỏ giúp lưu thông không khí. Đặc biệt, gia chủ còn lắp hệ cửa trượt bao quanh khu vực bếp, vừa tạo ranh giới với phòng khách vừa hạn chế mùi thức ăn lan ra không gian chung.

Phòng ngủ nhỏ

Dù được tận dụng từ một phần diện tích phòng khách, phòng ngủ nhỏ vẫn ghi điểm nhờ cách bài trí gọn gàng, ấm cúng mà không kém phần sang xịn. Gia chủ lựa chọn chiếc giường có kích thước vừa phải, phù hợp cho 1-2 người, kết hợp cùng một góc kệ sách và bàn học nhỏ được sắp xếp vừa vặn, không làm không gian trở nên chật chội. Điểm “ăn tiền” nhất của căn phòng nằm ở hệ cửa sổ lớn, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng vừa giúp nguồn sáng tiếp tục lan sang khu vực phòng khách. Nhờ vậy, dù diện tích nhỏ, căn phòng vẫn có cảm giác thoáng đãng, sáng sủa và khiến tổng thể căn nhà trở nên rộng rãi hơn.

Phòng ngủ chính

Phòng ngủ chính có lẽ là không gian rộng rãi nhất trong nhà, được bài trí theo đúng tinh thần đơn giản, ấm cúng mà gia chủ theo đuổi. Chiếc giường lớn đặt ở vị trí trung tâm, hai bên là bàn đầu giường nhỏ gọn, tạo cảm giác cân đối và hài hòa. Nội thất gỗ kết hợp gam trắng tiếp tục được sử dụng xuyên suốt, mang đến vẻ nhẹ nhàng, hiện đại. Đáng chú ý, gia chủ còn khéo léo tận dụng một góc phòng để đặt máy giặt, phía trên bố trí hệ treo quần áo, tạo thành một ban công thu nhỏ vừa tiện dụng vừa gọn gàng. Khu vực này được ngăn nhẹ với phòng ngủ bằng một lớp rèm lớn, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa giúp tổng thể không bị chia cắt. Căn phòng cũng sở hữu hệ cửa sổ rộng, đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà và khiến không gian nghỉ ngơi thêm thoáng đãng, dễ chịu.