3 nàng WAGs hot nhất làng bóng đá đọ dáng sau sinh: Yến Xuân, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền ai đỉnh nhất?

Trong làng WAGs Việt, không chỉ nổi tiếng là vợ của các tuyển thủ quốc gia, Yến Xuân, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền còn thu hút sự chú ý bởi vóc dáng ấn tượng cùng phong cách thời trang cuốn hút. Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, đại diện cho những chuẩn mực khác nhau của nét đẹp hiện đại.

Yến Xuân – vợ Văn Lâm

Yến Xuân, bạn đời của thủ môn Đặng Văn Lâm, sinh năm 1991 và hiện là huấn luyện viên thể hình. Sở hữu chiều cao và vóc dáng lý tưởng.

Là người theo đuổi phong cách sống lành mạnh, Yến Xuân thường xuyên chia sẻ các bài tập luyện cũng như bí quyết giữ dáng. Vóc dáng săn chắc, vòng eo "con kiến" cùng làn da khỏe mạnh là điểm nhấn khiến cô nổi bật giữa dàn WAGs Việt. Yến Xuân không chỉ có thân hình đẹp mà còn toát lên sự tự tin và năng động.

Chỉ một tháng sau khi sinh con trai đầu lòng, Yến Xuân – vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm – đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc. Trong suốt thai kỳ, cô tăng khoảng 14kg, đạt mức 62,5kg. Tuy nhiên, sau sinh mổ, chỉ trong vòng 30 ngày, Yến Xuân đã giảm còn 56kg và tự tin diện bikini khoe đường cong quyến rũ. Điều đáng chú ý là cô không sử dụng thực phẩm chức năng hay thuốc giảm cân, mà thay vào đó là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, Yến Xuân một lần nữa khẳng định đẳng cấp và ý chí kiên định trong việc chăm sóc bản thân, giữ vững phong độ của "nàng WAGs nóng bỏng nhất làng bóng đá Việt".

Vóc dáng cực mê sau sinh của Yến Xuân

Doãn Hải My – Vợ Văn Hậu

Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My sinh năm 2001, là gương mặt quen thuộc trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nơi cô lọt vào Top 10 chung cuộc. Với chiều cao 1m67 và số đo ba vòng 78-55-89 cm, Hải My mang đến hình ảnh dịu dàng, nền nã nhưng không kém phần quyến rũ.

Sở hữu gương mặt hài hòa, thần thái của một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, Hải My được yêu thích bởi phong cách thời trang thanh lịch, thường xuất hiện trong các thiết kế tinh tế, tôn lên đường cong cơ thể một cách khéo léo.

Sau khi sinh con trai đầu lòng vào tháng 5/2024, Doãn Hải My nhanh chóng gây ấn tượng khi lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một tháng. Cô tiết lộ cân nặng hiện tại là 50kg – tăng nhẹ so với thời điểm trước sinh (khoảng 46–47kg) – và chia sẻ rằng cô hài lòng với vẻ ngoài đầy đặn hiện tại, không đặt nặng chuyện ép cân. Trong suốt thai kỳ, Hải My tăng hơn 10kg nhưng vẫn duy trì chế độ ăn uống khoa học, không kiêng khem quá mức để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Doãn Hải My cũng về dáng cực nhanh

Chu Thanh Huyền – vợ Quang Hải

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, sinh năm 2000. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật (khoảng 1m60), nhưng cô lại ghi điểm với tỷ lệ cơ thể cân đối và gu thời trang quyến rũ, thời thượng.

Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những bộ hình phong cách trên mạng xã hội, đặc biệt là các outfit tôn dáng, khoe trọn vòng eo thon gọn và đường cong nữ tính. Sự tự tin trong phong cách của cô khiến nhiều người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.

Chu Thanh Huyền nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con trai đầu lòng vào tháng 7/2024. Chỉ sau hơn 2 tháng, cô đã tự tin chia sẻ hình ảnh với vòng eo "con kiến" đáng mơ ước, khiến nhiều người ngưỡng mộ.