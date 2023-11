3 mỹ phẩm siêu hot mùa sale 11.11 bạn nhất định nên sở hữu!

11.11 bính boong! "Thánh săn sale" 4 phương chắc hẳn đã may túi 3 gang để thâu gọn những deal hoành tráng. Không nằm ngoài làn sóng Deal siêu khủng, Zakka Naturals cũng hết mình tung chiêu với kèo xịn Mua 1 tặng 1, cùng mức giá giảm "khét lẹt" khiến dân tình muốn mua sắm tẹt ga. "Ghim vào tim" top 3 skincare đình đám để đắm chìm trong chiến lợi phẩm siêu hời!



"Hoa hậu" trong lòng fan - Mặt Nạ Giảm Mụn, Gom Cồi Và Ngăn Ngừa Mụn Hinoki. Sản phẩm gắn mác "Must have - Must try" không rinh là tiếc hoài!

Top 1 sản phẩm được điểm mặt gọi tên nhiều nhất dịp 11.11 chính là Mặt Nạ Giảm Mụn Hinoki! Chỉ 1 chấm nhỏ mà lợi hại vô cùng! Trong vòng 24h, Hinoki sẽ giúp giảm sưng, viêm và gom cồi nốt mụn nhanh chóng. Mặt Nạ Giảm Mụn Hinoki trở thành "cứu tinh" cho làn da khách hàng nhờ khả năng cải thiện tình trạng viêm, thanh lọc làn da và giảm dầu thừa rõ rệt. Nhỏ mà "có võ" nên em này thường nằm trong top list sản phẩm các KOC săn đón.

Trước đó, mặt nạ Hinoki đã lừng danh trên nhiều diễn đàn làm đẹp với profile giảm mụn hiệu quả. Nay được ưu đãi đặc biệt chỉ còn 252K, áp dụng chỉ 1 ngày Sale lớn nhất năm. Được yêu nhưng không kiêu, "em" lại mang đến chiếc deal quá xịn. Ưng quá rùi thì bỏ vô giỏ, chứ đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm có 1-0-2 nha!

Á hậu 1 - Sữa Dưỡng Thể Sáng Mịn Da White Camellia 250ml. Làng skincare không ai là không mê!



Mang trong mình sứ mệnh củng cố hàng rào bảo vệ da, Sữa Dưỡng Thể White Camellia là item không thể thiếu trong phòng tắm nhà bạn! Sản phẩm đã nhận về nhiều phản hồi tích cực cùng lời tán thưởng của giới skincare kể từ khi ra mắt. Theo cảm nhận từ 1 khách hàng có làn da sạm màu do hoạt động ngoài trời, nhờ có "em iu" lotion nên da ngay lập tức được làm dịu, sau đó dần nhả nắng qua 3 - 4 tuần sử dụng. Chấm ngay 10 điểm không có nhưng!

Nhân dịp đặc biệt 11.11, Zakka Naturals tung "kèo thơm" MUA 1 TẶNG 1 cực hot: Mua 1 chai Sữa Dưỡng Thể 250ml nhận ngay 1 phần quà chăm sóc làn da có giá trị lên đến 200k. Đây sẽ là 1 combo hoàn hảo cho các chị em Skincare-holic! Bởi da sẽ được bổ sung gấp 4 lần những dưỡng chất cần thiết, "hô biến" làn da trở nên mịn màng, mang lại cảm giác mềm mịn, dễ chịu. Đồng thời, quà tặng kèm cũng góp phần chăm sóc cho da, gấp đôi hiệu ứng khỏe mạnh. Thêm ngay "siêu phẩm đang siêu sale" này vào biệt đội chăm da kẻo mà tiếc hùi hụi!

Á hậu 2 - Nước Tẩy Trang Tảo Biển Làm Sạch Kép Siêu Tốc 500ml. "Chiến thần" bảo vệ và nuôi dưỡng làn da!

Nói về danh tiếng, trên sàn diễn skincare em đây đích thị là "Vedette" với khả năng làm sạch nhanh, dễ dàng lấy đi bụi bẩn, bã nhờn, kem chống nắng, đồng thời giúp dưỡng ẩm sâu cho da mướt mềm. "Phỏng vấn" nhanh ý kiến người tiêu dùng, Nước Tẩy Trang Tảo cũng nhận được nhiều đánh giá tốt với nhu cầu mua lại chiếm tối đa.

Giá thường ngày đã cực kỳ hạt dẻ, giá 11.11 này càng khiến triệu người mê! 2 chai Nước Tẩy Trang nay chỉ bằng đơn 1 chai ngày thường. Nhẩm nhanh chiến lợi phẩm thì chỉ còn 133K/ chai 500ml dung tích bự. Săn sale 1 ngày mà xài được cả 1 năm. Deal thì ưng bụng, giá thì ưng ví, không hốt liền thì phí quá đi. 11.11 này, nhất định phải rước em nó về tay!

Top 3 skincare mới chỉ gửi lời chào, Zakka Naturals đã khiến dân tình xôn xao lên dây cót. 11.11 Sale Khủng Nhất Năm, brand mỹ phẩm Việt bật mí còn hàng loạt sóng sale đang sẵn sàng ào về giỏ hàng của bạn. Sao phải "đánh bắt Deal xa bờ" khi vô vàn sản phẩm hot nhà Zakka Naturals đang dang tay chào đón. Cứ mua là có quà, ưu đãi tha hồ lựa. Sạc đầy pin điện thoại, lưu lại những món hời và chơi tới bến mùa Sale này nhé bạn ơi!