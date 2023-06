3 mỹ nhân từng có biệt danh "bản sao của Song Hye Kyo"

Tại làng điện ảnh, Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bất diệt. Chính vì thế, những cái tên sở hữu vẻ ngoài có nét tương đồng với "chị đẹp" 41 tuổi luôn nhận được nhiều sự chú ý. Và dưới đây là 3 mỹ nhân từng được giới truyền thông gọi với biệt danh "bản sao của Song Hye Kyo".

Han So Hee

Han So Hee từng được biết đến rộng rãi với biệt danh "bản sao của Song Hye Kyo". Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ các vai phụ: Kim So Hye trong Lang quân 100 ngày và Jang Hee Jin trong Viên đá bí ẩn.

Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra tác phẩm thực sự giúp sự nghiệp của Han So Hee bước sang trang mới, vậy thì đó phải là Thế giới hôn nhân, bộ phim từng gây bão vào năm 2020. Trong phim, cô vào vai Yeo Da Kyung, người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Cũng vì thế mà cho đến nay, người ta vẫn gọi Han So Hee là "nàng tiểu tam" xinh đẹp bậc nhất màn ảnh Hàn.



Sau Thế giới hôn nhân, sự nghiệp của Han So Hee lên như diều gặp gió khi cô liên tiếp góp mặt trong 2 tác phẩm tạo được tiếng vang lớn là Dẫu biết và My name. Với Dẫu biết, Han So Hee cùng Song Kang đã tạo nên phản ứng hóa học cực kỳ ấn tượng. Còn về My Name, đây đơn giản là tác phẩm hay nhất của Han So Hee cho đến thời điểm hiện tại. Bộ phim này đã giúp cô được đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2022.

Han So Hee trong My Name, bộ phim từng giúp cô nhận đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2022.

Cũng trong năm ngoái, Han So Hee đã xuất hiện trong bộ phim Soundtrack #1. Ở tác phẩm này, cô một lần nữa nhận được lời khen từ các khán giả khi cùng Park Hyung Sik mang tới một chuyện tình đẹp như thơ.



Trong nửa đầu của năm 2023, Han So Hee chưa có phim nào lên sóng. Tuy nhiên sắp tới, khán giả hứa hẹn sẽ được thưởng thức siêu phẩm hành động Gyeseong creature (tạm dịch: Tạo vật Gyeseong) do cô và Park Seo Joon đóng chính.

Jeong Ga Eun

Cũng được coi là một "phiên bản khác" của Song Hye Kyo còn có Jeong Ga Eun. Thế nhưng khác với Han So Hee, Jeong Ga Eun lại có một sự nghiệp mờ nhạt. Cô không có bất cứ vai diễn nổi tiếng nào. Thậm chí, nếu không vì sở hữu vẻ ngoài "na ná" minh tinh họ Song, có lẽ cô sẽ chỉ có thể là một diễn viên vô danh chẳng bao giờ được truyền thông nhắc tới.

Jeong Ga Eun có một sự nghiệp mờ nhạt dù từng gây chú ý nhờ gương mặt giống Song Hye Kyo.

Về đời tư, Jeong Ga Eun từng kết hôn với một doanh nhân. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, cả hai đã đường ai nấy đi. Cuộc sống sau ly hôn của nữ diễn viên dường như không mấy suôn sẻ. Cô từng chia sẻ bản thân gặp khó khăn về tài chính vì gặp khó trong việc tìm kiếm vai diễn.



Trương Vũ Kỳ

Có một sự thật thú vị, đó là màn ảnh Hoa ngữ cũng có một "bản sao" của mỹ nhân Trái tim mùa thu. Người được biết đến với danh xưng này là Trương Vũ Kỳ. Thậm chí, nữ diễn viên còn kể rằng có người nói trông cô đẹp và cá tính hơn Song Hye Kyo.

Trương Vũ Kỳ được ví như "Song Hye Kyo của làng phim Hoa ngữ".

Từ khi mới 16 tuổi, Trương Vũ Kỳ đã gây ấn tượng sau khi xuất hiện trong một clip quảng cáo đồ ăn nhanh. Đến năm 18 tuổi, cô ký hợp đồng với công ty của Châu Tinh Trì. Nhờ bàn đạp này, sự nghiệp của Trương Vũ Kỳ nhanh chóng có những bước tiến lớn.



Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi bên lại đổ vỡ sau khi Trương Vũ Kỳ cùng hợp tác và nảy sinh tình cảm với Vương Toàn An, vị đạo diễn hơn cô tới 21 tuổi. Đáng nói hơn, Trương Vũ Kỳ thậm chí còn bị phía Châu Tinh Trì hủy hợp đồng và kiện ra tòa. Được biết thời điểm đó, hai bên đã căng thẳng với nhau trong suốt 2 năm trời. Mãi về sau khi Châu Tinh Trì mời cô tham gia bộ phim Mỹ nhân ngư, mối quan hệ giữa họ mới được hàn gắn.

Trương Vũ Kỳ sở hữu vẻ ngoài gợi cảm và có kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên do đời tư thị phi, cô đã không thể trở thành một ngôi sao lớn.

Nhìn chung, Trương Vũ Kỳ sở hữu sự nghiệp tương đối ổn. Cô có diễn xuất (từng được đề cử cho giải Kim Tượng) và khá đắt show tại giới giải trí. Thế nhưng, thứ mà mọi người nhớ về Trương Vũ Kỳ chỉ là đời tư thị phi mà thôi. Cũng bởi nguyên nhân đó, mỹ nhân sinh năm 1987 không thể vươn mình thành sao.