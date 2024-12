2024 là năm Thìn. Trong bối cảnh chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm, hãy cùng điểm qua danh sách 3 mỹ nam Hoa ngữ tuổi Thìn nổi bật nhất. Họ đều là những cái tên được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội, bất chấp việc có phim chiếu hay không.

La Vân Hi

Cái tên đầu tiên trong danh sách là La Vân Hi. Trong năm 2024, mỹ nam sinh năm 1988 tham gia dự án cổ trang huyền hiệp "Thủy long ngâm". Dù chưa chiếu, thế nhưng tác phẩm này lại nhiều lần khiến mạng xã hội xôn xao bởi loạt tạo hình đẹp mê mẩn của dàn diễn viên, đặc biệt là nam chính La Vân Hi.

Loạt tạo hình đẹp mê mẩn của La Vân Hi trong phim đại nam chủ "Thủy long ngâm".

Được biết, La Vân Hi vào vai Đường Lệ Từ. Giang hồ đồn rằng chàng mang vẻ ngoài đẹp vô thực, là kẻ có tính cách điên cuồng và che giấu một bí mật to lớn. Đường Lệ Từ vốn sống ẩn dật nhưng đã một lần nữa bị cuốn vào những sóng gió trong võ lâm. Sư huynh ngày trước của Đường Lệ Từ là Liễu Nhãn có một âm mưu to lớn nhằm thao túng tất cả các môn phái. Chính vì thế, Đường Lệ Từ phải cùng các bằng hữu đã cùng nhau chiến đấu, bảo vệ sự bình an của thiên hạ.

Có thể bạn chưa biết nhưng trong năm nay, La Vân Hi có một bộ phim được lên sóng là "Nhan tâm ký". Tác phẩm này ghi nhận thành tích khiêm tốn do khâu quảng bá chưa hiệu quả và gặp phải những đối thủ quá mạnh như "Câu chuyện hoa hồng", "Độ hoa niên" hay "Mặc vũ vân gian".

La Vân Hi và Tống Dật nên duyên trong phim "Nhan tâm ký".

Dẫu vậy, các khán giả đã xem phim đều có nhận định rằng La Vân Hi và Tống Dật thể hiện diễn xuất ổn, hơn nữa tác phẩm này sở hữu kịch bản thú vị, dù lấy đề tài phá án nhưng vẫn đảm bảo tính giải trí nhờ những tình huống hài hước và tuyến tình cảm của cặp đôi chính.

Thời điểm hiện tại, La Vân Hi đang tham gia ghi hình bộ phim hiện đại "Phá kén". Đây là một bộ phim thuộc thể loại hình sự, do La Vân Hi, Lưu Nhã Sắt và Giang Kỳ Lâm đóng chính. Mới đây, tác phẩm này còn được lên bản tin trên CCTV6 với những câu chuyện hậu trường thú vị.

Trần Phi Vũ

2024 không phải là một năm mà khán giả thấy Trần Phi Vũ quá nhiều trên màn ảnh. Dẫu vậy, anh vẫn có một năm hoạt động chăm chỉ và gây chú ý với những hình ảnh leak ra từ phim trường các dự án mình tham dự. Trần Phi Vũ bắt đầu nổi tiếng nhờ bộ phim ngôn tình hiện đại "Chiếc bật lửa và váy công chúa", tuy nhiên năm qua anh lại ghi hình 2 bộ phim cổ trang khác nhau.

Hồi đầu năm, Trần Phi Vũ quay phim "Hiến ngư" cùng mỹ nhân trẻ Vương Ảnh Lộ. Đây là dự án ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết "Dâng cá muối cho sư tổ" của tác giả Phù Hoa. Trần Phi Vũ vào vai sư tổ đại ma đầu Tư Mã Tiêu. Trong khi đó, Vương Ảnh Lộ đảm nhận vai Liêu Đình Nhạn, nữ đệ tử tầm thường của Canh Thần Tiên phủ.

Cuộc sống bình thường của Liêu Đình Nhạn bị phá vỡ khi một ngày nọ, Tư Mã Tiêu kết thúc quãng thời gian bế quan kéo dài 500 năm. 200 đệ tử được phái đi để "hầu hạ" Tư Mã Tiêu, nhưng chỉ có nàng là người duy nhất không mang bất cứ mưu đồ nào. Chính vì thế, nàng cuối cùng lại trở thành người đặc biệt nhất của chàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ hợp tác ở bộ phim cổ trang "Mộ tư từ".

Thời điểm hiện tại, Trần Phi Vũ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các "mọt phim Hoa ngữ" khi kết hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba ở bộ phim "Mộ tư từ". Trong phim, mỹ nam sinh năm 2000 đảm nhận vai Đoạn Tư, một vị tướng quân trẻ tuổi. Ở chiều ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ quỷ vương Hạ Tư Mộ. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng vì một lần tương ngộ mà viết nên chuyện tình khắc cốt ghi tâm.

Lâm Canh Tân

Vai Hành Chỉ thần quân của Lâm Canh Tân khiến khán giả mê mẩn bao nhiêu...

Sao nam tuổi Thìn nổi bật nhất năm 2024 chắc chắn không ai khác ngoài Lâm Canh Tân. Hồi tháng 3, anh trở thành chồng quốc dân trong lòng "hội chị em" với vai Hành Chỉ thần quân ở siêu phẩm tiên hiệp "Dữ phượng hành".

Đây là bộ phim mà Lâm Canh Tân tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đã cùng nhau mang tới một câu chuyện vô cùng cuốn hút, trở thành một trong những tác phẩm được chứng nhận ăn khách của năm. Nhiều khán giả nói rằng vai Hành Chỉ thần quân này chỉ có Lâm Canh Tân mới có thể diễn đạt tới vậy.

... thì vai Phương Hiệp Văn lại gây ức chế bấy nhiêu.

Đến tháng 6 vừa qua, Lâm Canh Tân lại khiến khán giả phải "sôi máu" khi vào vai gã chồng tồi Phương Hiệp Văn của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) trong "Câu chuyện hoa hồng", một bộ phim khác do anh đóng chính cũng được chứng nhận ăn khách. Tất nhiên, khán giả rất ghét Phương Hiệp Văn, thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Lâm Canh Tân diễn quá đạt, ai nấy đều phải công nhận.