3 mẫu quạt sưởi giá dưới 1 triệu đồng được tin dùng vào mùa lạnh

Những chiếc quạt sưởi vào mùa đông là vô cùng cần thiết. Để sở hữu ngay 1 chiếc quạt sưởi có giá thành phải chăng dưới 1 triệu đồng, đồng thời hữu ích cho gia đình bạn, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

1. Xiaomi Viomi VXDL01: 759 nghìn

Đầu tiên giá bán của sản phẩm này rất phải chăng, chỉ chưa tới 800 nghìn. Thiết kế hình vuông, gọn gàng, đơn giản để được ở phòng ngủ, phòng khách đều không chiếm dụng diện tích, lại trông như một vật dụng decor. Thời gian làm nóng của phần lõi máy sưởi này rất nhanh, giúp nhiệt độ phòng đang từ 21 độ C lên 25 độ C chỉ mất khoảng 4 phút.

Đặc biệt, với các gia đình có trẻ nhỏ muốn về quê thì rất ngại thời tiết mùa đông, nhất là ở vùng núi phía Bắc bởi thường lạnh buốt vào ban đêm. Với kích thước mỏng nhẹ, bạn có thể để nó trong cốp xe ô tô rồi chở về quê sử dụng rất tiện. Hai bên của sản phẩm cũng được thiết kế tay xách để dễ dàng mang vác, di chuyển.

Xiaomi Viomi VXDL01. Ảnh minh họa.

Các nút điều chỉnh là nút xoay, hoạt động cơ, khá đơn giản. Chưa có chế độ hiển thị nhiệt độ nên với những gia đình cẩn thận sẽ cần phải sắm thêm chiếc nhiệt kế nữa. Khi sưởi, đo được ở bề mặt bên ngoài có nhiệt độ từ 60 - 80 độ C. Nên mặc dù đã được nhà sản xuất cho biết có tính năng an toàn cho trẻ em bạn vẫn nên để xa tầm tay trẻ để phòng tránh, đảm bảo an toàn. Khi bị đổ máy có chức năng tự động ngắt. Dòng máy sưởi này phù hợp với phòng có diện tích tối đa là 30 mét vuông.

2. Quạt sưởi gốm có điều khiển từ xa: 850 nghìn

Tổng quan thì đây là một chiếc quạt sưởi có thiết kế khá sang chảnh và nhẹ. Bên ngoài được làm từ chất liệu nhựa công nghệ chịu nhiệt cao. Vì là hàng nội địa Trung nên các phím chức năng đều bằng tiếng Trung Quốc, bạn cần nghe hướng dẫn từ người bán mới có thể sử dụng được. Cảm ứng của phím bấm nhạy. Bảng điều khiển sẽ có các phím chức năng như bật tắt, tăng giảm nhiệt độ, chế độ quạt gió làm ấm hoàn toàn, chế độ hẹn giờ và chế độ quay. Máy sẽ làm nóng các tấm gốm bên trong, không đốt oxy trong phòng.

Quạt sưởi gốm có điều khiển từ xa. Ảnh minh họa.

Điểm cộng của sản phẩm là không gây chói mắt giống máy sửa hồng ngoại, khá an toàn với trẻ nhỏ. Ngoài ra, máy còn có chế độ tự ngắt điện khi chẳng may bị đổ. Có thêm điều khiển từ xa với các chức năng tương tự trên màn hình, khá nhạy và tiện lợi. Máy làm ấm nhanh, chỉ sau vài giây bật và rất ấm nếu bạn đứng gần. Nhưng với khoảng cách quá 1 mét thì độ ấm này sẽ giảm dần.

Nói chung với một mức giá không quá đắt so với nhiều hãng trên thị trường thì chiếc máy này với thiết kế bắt mắt và chức năng vừa đủ cũng là lựa chọn hợp lý cho các gia đình tham khảo.

3. Ceramic Tiross TS9442: 890 nghìn

Khác với dòng quạt sưởi đèn halogen, đây là dòng quạt sưởi gốm không đốt oxy nên có thể để trong phòng kín. Phía dưới đế của quạt có một nút màu trắng, khi bị đổ sẽ cảm ứng rồi tự động ngắt nên khá an toàn.

Chiếc quạt sưởi này cho phép bạn tùy chỉnh nhiệt độ mong muốn. Khi chạy đạt đúng nhiệt độ cài đặt thì cũng sẽ tự động ngắt, nên không làm căn phòng quá nóng. Máy có 4 chế độ: Nhiệt thấp, nhiệt cao, nhiệt thấp và xoay, nhiệt cao và xoay.

Ảnh minh hoạ.

Ưu điểm của sản phẩm là kích thước bé và gọn, có thể đặt được trên bàn trong phòng ngủ hoặc trong phòng khách. Về cấu tạo thì phía trước có màng bọc khá giống phần màng của loa, bên trong có các thanh sưởi ấm, đằng sau là cánh quạt tạo gió. Sản phẩm phù hợp với phòng có diệnt tích từ 20-30m2.

Quạt sưởi này có nhược điểm là khi chạy khá ồn, giống tiếng của ấm nước đang reo sôi. Nhưng nếu sử dụng quen 1 thời gian thì bạn sẽ thấy không quá ồn ào, vẫn có thể ngủ được ngon giấc.

