3 lý do gây sốc khiến "Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam quyết bỏ rơi thiếu gia kém 10 tuổi Ngụy Đại Huân

Tần Lam và Ngụy Đại Huân là cặp tình nhân chị - em đình đám Cbiz. Tuy nhiên, vào tháng giữa tháng 10/2024, các nguồn tin thân cận trong giới cho biết cặp sao đã ầm thầm chia tay sau gần 2 năm hẹn hò, thậm chí đã chuẩn bị cưới xin. Ngày 14/1, theo tờ 163, họ đã tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa khiến Tần Lam và Ngụy Đại Huân đổ vỡ.

Theo tờ 163, rào cản lớn nhất trong chuyện tình cảm của mỹ nhân Diên Hi Công Lược và Ngụy Đại Huân chính là gia cảnh cũng như cha mẹ của nam diễn viên sinh năm 1989. Gia đình Ngụy Đại Huân sở hữu sản nghiệp lớn nhờ kinh doanh, do đó họ mong muốn con trai sớm lập gia đình và sinh cháu nối dõi. Cho nên, cha mẹ Ngụy Đại Huân không muốn con trai qua lại với Tần Lam vì tuổi tác cô quá lớn, không dễ để sinh con. Do bị phản đối dữ dội trong lần đầu ra mắt, cặp sao đã chia tay nhau. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cả 2 lại quyết định quay lại vì Ngụy Đại Huân thành công thuyết phục đã cha mẹ anh không ép Tần Lam sinh con. Trong khi đó, Tần Lam cũng cảm thấy bản thân quá ích kỷ và chủ động đề nghị sẽ hy sinh sự nghiệp để mang thai con của Ngụy Đại Huân.

Mối quan hệ của Tần Lam - Ngụy Đại Huân gặp rào cản gia đình và vì nam diễn viên là con 1

Truyền thông Trung Quốc cho biết Tần Lam đã đến bệnh viện thăm khám. Cô muốn dùng trứng đông lạnh trước đó của mình để mang thai. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thể trạng của Tần Lam quá kém, không đủ điều kiện thực hiện thụ tinh nhân tạo và bắt buộc cô phải tăng ít nhất 20 kg. Yêu cầu về cân nặng của bác sĩ khiến Tần Lam sợ hãi. Dù vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, điều chỉnh lịch trình làm việc và chế độ ăn uống để sớm ngày đủ điều kiện mang thai. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, Tần Lam đã bỏ cuộc. Cô bị ám ảnh cân nặng sau nhiều năm theo đuổi tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" trong showbiz, và trở nên suy sụp sau khi tăng thêm 5 kg. Theo người trong giới, Tần Lam hy vọng có 1 đứa con với Ngụy Đại Huân, nhưng cô lại vô cùng đau khổ và có tâm lý chống lại nhu cầu cần phải tăng cân của mình. Cuộc đối đầu về thể chất và tâm lý này khiến Tần Lam bị stress nặng.

Nhận thấy tình trạng ngày càng bất ổn của Tần Lam, Ngụy Đại Huân đã bắt bạn gái từ bỏ việc mang thai. Quyết định của Ngụy Đại Huân, giúp tâm trạng của "Phú Sát Hoàng Hậu" được xoa dịu. Cả 2 thống nhất không đề cập đến chuyện con cái nữa, tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Tuy nhiên, không lâu sau, Tần Lam nói lời chia tay với Ngụy Đại Huân. Nam diễn viên ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận vì quá mệt mỏi với thái độ cự tuyệt, gây sự vô cớ của Tần Lam để ép buộc anh chấm dứt chuyện tình cảm.

Tần Lam chủ động rời bỏ Ngụy Đại Huân mặc bạn trai níu kéo

Theo nguồn tin trong giới, Tần Lam rất đau khổ sau khi chia tay Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục ở bên nam diễn viên kém tuổi vì thấy tội lỗi, giày vò. "Cô ấy cảm thấy mỗi ngày đều bị tra tấn tinh thần khi yêu Ngụy Đại Huân. Sau khi áp lực tăng cân để mang thai chấm dứt, cô ấy lại gặp rắc rối với cảm xúc của chính mình. Cô xấu hổ vì khiến bạn trai rạn nứt, bất hiếu cãi lời cha mẹ cũng như khiến nhà họ Ngụy không có cháu nối dõi. Sau khi cân nhắc, cô quyết định buông tay Ngụy Đại Huân", nguồn tin trong giới tiết lộ 3 lý do khiến cặp sao hàng đầu đổ vỡ.

Sau khi kiên quyết bỏ rơi Ngụy Đại Huân, Tần Lam chặn mọi liên lạc, cắt đứt hoàn toàn với bạn trai kém tuổi. Cô lo lắng bản thân sẽ mềm lòng trước đề nghị tái hợp của nam diễn viên kém tuổi. Theo nguồn tin trong giới, hiện tại, cặp đôi đều đã bước ra khỏi những cảm xúc tiêu cực hậu đổ vỡ và có cuộc sống riêng. Tiết lộ về lý do khiến cuộc tình của Tần Lam - Ngụy Đại Huân tan vỡ gây bàn tàn xôn xao trong dư luận. Nhiều khán giả thương cảm cho đường tình duyên lận đận, mãi chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc của người đẹp 7X.

Nguồn tin cho biết Tần Lam rất đau khổ sau khi chia tay Ngụy Đại Huân, nhưng cô chấp nhận vì biết đây là lựa chọn tốt nhất cho họ

Tần Lam và Ngụy Đại Huân nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác sĩ Đường. Cuối năm 2022, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc hai nghệ sĩ tay trong tay du lịch đảo Tam Á (Trung Quốc). Tần Lam cũng được tiết lộ đã có buổi ra mắt gia đình bạn trai kém 10 tuổi. Đầu năm 2023, trên chương trình Thích anh, em cũng vậy mùa 4, Tần Lam đã úp mở thừa nhận đang hẹn hò nam thần họ Ngụy: "Chuyện tình cảm hiện tại của tôi cũng chính là điều mà mọi người đang nhìn thấy đó". Trong khi đó, Ngụy Đại Huân lại công khai khen nửa kia là người dịu dàng, dễ mến.

Nguồn: Sina, 163