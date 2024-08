3 luật sư từng tham gia bào chữa vụ "Tịnh thất Bồng Lai" bị xóa tên

Lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM vừa có quyết định xóa tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP HCM đối với ông Đào Kim Lân (SN 1967). Lý do, ông Đào Kim Lân nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.

Trước đó, Đoàn Luật sư TP HCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư TP HCM đối với ông Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng cũng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.

Quyết định của Đoàn Luật sư TP HCM

Cả 3 luật sư này tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai".

Tháng 4-2024, Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và luật sư Nguyễn Văn Miếng. Động thái trên xuất phát từ thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy 3 luật sư nêu trên bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ thông báo của Bộ Công an, Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm. Tuy nhiên, các luật sư không đến làm việc...