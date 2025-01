3 loại rau củ Việt gần như không có thuốc trừ sâu lại tốt như "tiên dược", Tết này đi chợ cứ yên tâm mua

Càng gần đến Tết thì nhu cầu mua rau càng tăng cao, nhưng cũng là lúc nhiều người lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là thuốc trừ sâu.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy việc tiêu thụ trái cây, rau quả có hàm lượng thuốc trừ sâu cao có thể làm giảm lợi ích của chúng, bao gồm cả lợi ích chống lại bệnh tim mạch và tử vong.

Cận Tết nhu cầu mua rau xanh tăng cao. (Hình minh họa).

Các chuyên gia đến từ Nhóm Công tác Môi trường EWG (Mỹ) mỗi năm đều đưa ra danh sách "Clean Fifteen", chia sẻ những loại trái cây và rau củ ít dư lượng thuốc trừ sâu nhất. Danh sách này được thống kê dựa trên dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

May mắn thay, trong danh sách này có nêu tên những loại rau củ Việt, chúng vừa không chứa hoá chất lại được ví như "tiên dược" cho sức khỏe.

Dưới đây là 3 loại rau bạn có thể yên tâm mua trong dịp Tết này.

3 loại rau củ Việt gần như không có thuốc trừ sâu lại tốt như "tiên dược"

1. Ngô ngọt

Tết này đi chợ, các bà nội trợ có thể yên tâm mua ngô ngọt về cho gia đình sử dụng. Suốt nhiều năm liền, ngô ngọt đều có tên trong danh sách Clean Fifteen của nhóm EWG. Nhóm bảo vệ môi trường này tuyên bố rằng ngô ngọt thường có lượng dư lượng thuốc trừ sâu thấp. Chỉ có hơn 2% mẫu ngô ngọt bị phát hiện chứa thuốc trừ sâu.

Hơn nữa, ngô cũng phần vỏ khá dày, nó là lớp bảo vệ tự nhiên giúp giữ cho hạt bên trong an toàn khỏi thuốc trừ sâu tiềm ẩn.

Chẳng phải tự nhiên mà ngô lại được mệnh danh là "ngọc trân châu". Theo y học hiện đại, trong một hạt ngô có chứa 2g chất béo, 41g carbohydrate, 5g chất xơ và 5g protein. Đặc biệt, hàm lượng vitamin của ngô gấp từ 5-10 lần gạo, lúa mì. Đồng thời chứa cả vitamin E selen, magie…

Ngô ngọt chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ trong ngô cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Vitamin E trong ngô ngọt có tác dụng dưỡng ẩm và chống lão hóa cho da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường và làm chậm quá trình lão hóa.

Không những vậy, các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và flavonoid trong ngô giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

2. Bắp cải

Theo EWG, loại rau lá xanh này có khả năng kháng sâu bệnh tương đối tốt, do đó ít phải sử dụng thuốc trừ sâu.

Bắp cải không chỉ là loại rau ngon, mà còn rất dồi dào dinh dưỡng. Với hàm lượng vitamin C cao, bắp cải giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại các bệnh viêm nhiễm. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bắp cải còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Nhờ chứa nhiều vitamin A, C và K, bắp cải giúp duy trì làn da sáng mịn, tóc chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng khô xơ. Các chất chống oxy hóa trong bắp cải còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do.

3. Khoai lang

Khoai lang cũng nằm trong danh sách 15 loại rau củ chứa ít thuốc trừ sâu nhất của tổ chức EWG. Các chuyên gia cho rằng, khoai lang thường được trồng trong đất và vì vậy nó ít tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Khoai lang có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là vitamin C có thể giúp nuôi dưỡng làn da và tăng tốc độ trao đổi chất của da. Vitamin A kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp duy trì các tế bào nội mô khỏe mạnh và điều chỉnh sự phát triển của tế bào da.

Những người ăn khoai lang trong bữa sáng, chỉ một thời gian ngắn sẽ thấy giảm cân rõ rệt. Nguyên nhân là bởi khoai lang rất nhiều chất xơ, giúp no lâu, ngăn ngừa thèm ăn trong ngày. Hơn nữa, chất xơ còn hỗ trợ bảo vệ nhu động đường tiêu hóa, tránh táo bón.

Mặc dù Clean Fifteen cung cấp một lựa chọn an toàn hơn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có sản phẩm nào hoàn toàn không có thuốc trừ sâu.

Để giảm thiểu tiếp xúc, hãy cân nhắc các biện pháp sau: - Rửa sạch rau củ: Rửa trái cây và rau quả dưới vòi nước chảy để giúp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu. - Gọt vỏ khi có thể: Gọt vỏ trái cây và rau quả để loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, phần này có thể chứa hàm lượng thuốc trừ sâu cao hơn. - Chọn sản phẩm hữu cơ: Lựa chọn sản phẩm hữu cơ đảm bảo không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp. - Mua rau quê: Mua rau trồng tại quê có thể giúp bạn có cơ hội mua những loại rau sạch, không bị phun thuốc.