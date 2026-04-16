3 đội tuyển LSTS đại diện Việt Nam lên đường chinh phục sân chơi Robotics lớn nhất hành tinh

Từ ngày 21 đến 30/4/2026 sắp tới, đấu trường Robotics lớn nhất thế giới VEX World Championship 2026 tại St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ sẽ chính thức khởi tranh. Trong đó, ba đội tuyển xuất sắc nhất đến từ LSTS bao gồm 50922T - MAKO MANIACS, 50922S - VERTEX và 27908V - SINGULARITY sẽ mang theo niềm tự hào và trí tuệ Việt Nam vươn ra biển lớn.

Tấm vé bước vào vòng chung kết thế giới là minh chứng cho một hành trình miệt mài rèn luyện, sáng tạo và cọ xát tại hàng loạt giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao chinh phục đỉnh cao, các học sinh LSTS đã sẵn sàng để khẳng định bản lĩnh công nghệ tại sân chơi quy mô toàn cầu này.

VEX World Championship 2026 đang đến rất gần với rất nhiều thử thách. Nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao chinh phục, các đội Robotics LSTS đã sẵn sàng để khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Mako Maniacs: Chuỗi thành tích ấn tượng và tham vọng bùng nổ

Nổi bật nhất ở cấp Trung học Phổ thông là đội 50922T - MAKO MANIACS với phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng xuyên suốt mùa giải VEX Robotics Competition 2025 - 2026. Sau khi càn quét Giải miền Nam với hàng loạt danh hiệu cao quý như Excellence Award hay Tournament Champion, đội tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng giải Design Award tại Vòng Chung kết Quốc gia để chính thức giành quyền đi Mỹ. Không dừng lại ở đó, MAKO MANIACS còn bỏ túi thêm các giải thưởng danh giá tại những sân chơi quốc tế như giải Signature ở Đài Loan và SSIS. Hiện tại, các thành viên đang dồn toàn lực tối ưu hóa độ ổn định của hệ thống robot, nâng cao hiệu suất vận hành và rèn giũa các chiến thuật thi đấu linh hoạt nhất nhằm tạo nên dấu ấn đậm nét tại đấu trường thế giới.

Vertex: Hành trình của sự cải tiến và khả năng ra quyết định chớp nhoáng

Cùng tranh tài ở cấp độ phổ thông, đội 50922S - VERTEX lại mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần học hỏi và không ngừng nâng cấp bản thân. Ghi dấu ấn bằng giải Judges Award tại Giải miền Nam và Create Award tại Vòng Chung kết Quốc gia, VERTEX thể hiện sự trưởng thành vượt bậc qua kỹ năng phân tích và tinh chỉnh robot dựa trên dữ liệu thi đấu thực tế. Hành trang đến với nước Mỹ của đội là sự tập trung cao độ vào việc tối ưu hóa tốc độ ghi điểm, rèn luyện khả năng phân tích tình huống nhanh nhạy và phối hợp chiến thuật nhịp nhàng với các liên minh để vươn tới những nấc thang mới.

Singularity: Sức trẻ và tinh thần fair-play tỏa sáng

Trong khi đó, đại diện cho khối Trung học Cơ sở là đội 27908V – SINGULARITY cũng chứng minh bản lĩnh không hề kém cạnh các đàn anh. Với cú đúp giải thưởng Design Award và Sportsmanship Award tại Vòng Chung kết Quốc gia sau khi đã ẵm trọn Excellence Award ở Giải miền Nam, đội đã xuất sắc giành lấy tấm vé danh giá đến với VEX Worlds 2026. Lợi thế sức trẻ, sự chuyên nghiệp cùng khả năng thích nghi cực nhanh đang là thứ vũ khí sắc bén giúp SINGULARITY tự tin cải thiện tối đa độ ổn định của robot. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần làm việc nhóm gắn kết, những đại diện trẻ tuổi này được kỳ vọng sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ công nghệ quốc tế.

VEX Robotics World Championship là một trong những giải đấu quy mô và uy tín bậc nhất toàn cầu về lĩnh vực robot, được tổ chức tại Hoa Kỳ, quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất từ hàng trăm quốc gia. Sự có mặt của 18 đội tuyển Việt Nam là kết quả của một hành trình dài - từ những vòng tuyển chọn khốc liệt tại Giải vô địch quốc gia VEX Robotics do NIC bảo trợ, qua hàng nghìn giờ luyện tập, thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện.