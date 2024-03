3 đôi giày cao gót "khuynh đảo" màn ảnh Hàn: Tinh hoa hội tụ, phụ nữ châu Á rất yêu

Đôi giày đen trong phim "Little Women"

Trong bộ phim "Little Women", giày cao gót luôn xuất hiện như một chi tiết đắt giá ẩn dụ các ý nghĩa quan trọng. Khi nữ chính In Joo (Kim Go Eun) bị gãy gót giày, người bạn thân giàu có của cô đã quyết định giúp đỡ In Joo bằng cách tặng cô ấy một đôi giày cao gót sang trọng. Chỉ với tình tiết đôi giày đen này, khán giả có thể hiểu ngay phép ẩn dụ việc In Joo trong tương lai sẽ nhận lấy sự giàu có của bạn thân, đồng thời gánh luôn số phận cho người bạn của mình.



Sau khi xuất hiện trên phim, đôi giày cao gót tinh xảo được Kim Go Eun diện ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Các tín đồ thời trang đã soi ra đây là thiết kế BEE 85 của thương hiệu Jimmy Choo, hiện đang được bán với mức giá khoảng $1,750 (khoảng 44 triệu đồng).

Bỏ qua các chi tiết ẩn ý của phim thì đôi giày này được chị em mê mệt bởi thiết kế điệu đà, "chanh xả". Lại thêm khả năng "hack" dáng đỉnh cao, lại phù hợp với nhiều sự kiện đi chơi, đi làm và nhiều kiểu phong cách khác nhau.

Đôi giày đỏ trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi"

Nếu là tín đồ K-Drama, chắc chắn nàng sẽ chưa thể quên "đôi giày báo thù" nữ chính Ji Won (Park Min Young) dùng để xoay chuyển tình thế trong "Cô đi mà lấy chồng tôi". Mang sắc đỏ tươi rực rỡ, chất liệu da bóng nổi bật, item này "đốn tim" mọi cô gái dù chỉ xuất hiện lướt qua trong vài giây. Khi kỷ nguyên màu đỏ đang nổi rần rần khắp mạng xã hội, đôi giày ngay lập tức được mọi chị em săn lùng để sở hữu.

Đôi giày xanh trong phim "The Glory"

Trong bộ phim ăn khách nhất năm 2023 "The Glory", hình ảnh giày cao gót màu xanh của nhân vật ác nữ Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) xuất hiện khá thường xuyên. Có thể nói, đôi giày này góp phần quan trọng trong việc tạo plot-twist, giải mã bí ẩn toàn bộ phim. Việc con gái Ye Sol của Park Yeon Jin không phân biệt được màu xanh hay đỏ đã vô tình khiến cô nàng "lộ tẩy" việc ngoại hình, bởi Ye Sol bị di truyền bệnh mù màu từ người bố khác.

Đôi giày xanh này không chỉ khuynh đảo màn ảnh Hàn nhờ tình tiết cân não nó truyền tải mà còn bởi tính thẩm mỹ cao. Cũng mang form mũi nhọn, đôi giày này giúp Park Yeon Jin tôn lên đôi chân thanh mảnh, thon gọn dù diện với váy hay quần âu. Sắc xanh lục đậm độc đáo sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho outfit thêm sang trọng, thu hút, đúng với gia thế tiểu thư nhà giàu, thời thượng của nhân vật.

Nếu bạn cũng là một tín đồ u mê không lối thoát những đôi giày cao gót mũi nhọn "hack" dáng tài tình trong phim Hàn, đây sẽ là những gợi ý mua sắm "na ná" với mức giá cực yêu cho các chị em lựa chọn.

Gợi ý shopping:

Giá: 239.000đ Nơi mua: ROMANCE

Giá: 465.000 Nơi mua: Angel Anni

Giá: 297.000 Nơi mua: Vascara

Giá: 340.000 Nơi mua: Dazzling Shoes