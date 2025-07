3 điều người giàu dạy tôi: Hoá ra trước giờ tôi ngốc!

Khi nhắc đến những người có điều kiện, dư dả về kinh tế, phần lớn chúng ta sẽ hình dung đến biệt thự khổng lồ, những bữa tối xa hoa, siêu xe bóng loáng, đồng hồ đắt tiền, đi du lịch khắp nơi,... Nhưng trong quá trình làm việc và tiếp xúc với những người thực sự giàu có, tôi nhận ra rằng: sự giàu có bền vững không đến từ việc kiếm được bao nhiêu mà nằm ở cách họ sống và lựa chọn mỗi ngày.

Càng giàu càng chăm

Nhiều người nghĩ rằng khi đã giàu thì có thể sống thoải mái, không cần làm gì nữa. Nhưng thực tế là người càng giàu lại càng chăm chỉ.

Trên MXH từng có một câu hỏi rất viral thế này: "Tại sao giàu rồi mà vẫn làm việc cật lực như vậy?". Câu trả lời rất đơn giản. Đó là khi bạn đạt đến một mức độ tài chính nhất định, thế giới bạn nhìn thấy sẽ khác. Bạn không còn làm việc để hơn người khác mà để vượt qua chính mình, để tiếp xúc với những người xuất sắc hơn và để đóng góp cho cộng đồng.

Người giàu không tìm kiếm sự an nhàn, thay vào đó là tìm kiếm tự do. Để có sự tự do ấy - tự do lựa chọn, tự do quyết định, tự do sống theo cách mình muốn - họ phải tiếp tục lao động, sáng tạo và giữ vững năng lực. Chỉ khi có đủ vốn liếng cả về tài chính lẫn tư duy, họ mới thực sự tự do, độc lập và an tâm với cuộc sống mình chọn.

(Ảnh minh họa)

Càng giàu càng tiết kiệm

Bạn có bao giờ bắt gặp những người luôn chọn nhà hàng bình dân, đi xe cà tàng và mặc đồ giản dị đến mức bạn tưởng cuộc sống của họ chật vật, không mấy dư dả? Nhưng sự thật có thể ngược lại, họ là những người có tài chính cực kỳ ổn định, chỉ là họ không tiêu tiền một cách ngẫu hứng.

Họ hiểu rằng, tiêu tiền không đồng nghĩa với sống tốt. Người giàu chọn cách tiêu tiền có chiến lược. Họ tiết kiệm không phải vì thiếu tiền, mà vì họ hiểu rõ giá trị của từng đồng tiền và cách để đồng tiền ấy tiếp tục sinh lời cho tương lai.

Tôi có một người bạn, 35 tuổi đã có tài sản cả triệu đô. Nhưng anh ấy vẫn sống như thời sinh viên, chọn thuê nhà nhỏ, ăn uống đơn giản và không chạy theo hàng hiệu. Toàn bộ khoản tiền anh ấy kiếm được, đều được đầu tư vào bản thân và phát triển công ty riêng. Với anh ấy, tiết kiệm là để tối đa hóa giá trị sống.

(Ảnh minh họa)

Càng giàu càng tối giản

Trên Zhihu từng có một topic hài hước như sau: Ở quán bar, 90% đồng hồ đắt tiền là hàng fake; còn ở cổng một trường quốc tế có tiền học phí 200.000 NDT/ năm (gần 730 triệu đồng), bạn sẽ hiếm khi thấy ai khoe đồ hiệu. Đó là sự khác biệt rõ ràng giữa "giàu thật" và "giàu phô trương".

Những người giàu mà tôi từng làm việc cùng thường rất kín đáo. Một chị đồng nghiệp nhìn bề ngoài giản dị đến mức không ai nghĩ chị ấy là chủ sở hữu một biệt thự. Nhưng chỉ khi chị mời tôi tới nhà chơi - một căn biệt thự tầng một với khu vườn xanh mát - tôi mới hiểu sự giản dị đó là có chủ đích. Họ không cần phô trương để khẳng định bản thân, bởi giá trị thật của họ không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở năng lực, tri thức và các mối quan hệ vững bền họ đã xây dựng.

Với nền tảng kinh tế vững chắc, họ thường chọn đầu tư vào những thứ vô hình như sức khỏe, giáo dục, kỹ năng, thời gian chất lượng bên gia đình. Họ hiểu rằng danh tiếng và của cải dễ gây ra rắc rối không đáng có - vay mượn, lợi dụng hay ánh nhìn ganh tỵ. Vì vậy, họ càng có xu hướng sống giản dị, khiêm tốn và chọn lọc kỹ càng các mối quan hệ.