3 chiếc máy chăm sóc da “hót hòn họt” được nhiều chị em ví như spa tại nhà, hiệu quả có thật sự như quảng cáo?

Các bạn trẻ thì thường xuyên sử dụng điện thoại, máy tính khiến da dẻ bị ảnh hưởng. Những người có độ tuổi lớn hơn thì càng lo lắng khi chỉ sau 25 tuổi là làn da đã bắt đầu lão hoá "không phanh". Chẳng thế mà nhiều người mua cả "núi" sản phẩm chăm sóc da.



Thế nhưng đầu tư là một chuyện, làm sao để da được chăm sóc hiệu quả lại là một câu chuyện khác. Thế nên ngày nay, bên cạnh đủ các loại mỹ phẩm, nhiều cô gái còn thi nhau "săn" về những chiếc máy chăm sóc da vô cùng hữu ích. Như mới đây, mạng xã hội rần rần với 3 chiếc máy chăm sóc da của Nhật cực hot. Vậy hiệu quả của những chiếc máy này đến đâu mà lại được cả người nổi tiếng tin dùng như vậy?

Máy chăm sóc da Dr.Arrivo Zeus II

Dòng máy này nổi bật với các công nghệ MFIP, UP, EMS, RF và đèn LED, vừa massage làm sạch da, đẩy sâu các dưỡng chất khi chúng ta sử dụng những sản phẩm skin care, vừa mang lại các hiệu quả làm da căng mịn hơn, giảm dần các nếp nhăn và bọng mắt, se khít lỗ chân lông…

Nhiều người dùng chia sẻ rằng, việc sử dụng máy Dr.Arrivo Zeus II không chỉ khiến cho việc chăm sóc da đạt hiệu quả cao hơn mà còn tiết kiệm thời gian skincare mỗi ngày. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng, với các bước chăm sóc da có sẵn trên một chiếc máy thì việc chăm sóc da tại nhà lúc này cũng chẳng thua kém spa là bao.

Máy chăm sóc da Dr.Arrivo The Zeus S

Cũng là một dòng máy có xuất xứ từ Nhật Bản với công nghệ độc quyền, máy chăm sóc da Dr.Arrivo The Zeus S này cũng được nhiều bạn trẻ tin dùng.

Chiếc máy này tích hợp 4 công nghệ hiện đại chỉ trên 1 nút ấn (MFIP, EMS, UP đèn LED đỏ), thế nên không cần quá nhiều thao tác mà vẫn dễ dàng chăm sóc da mặt kỹ càng. Từ massage da mặt mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu, sử dụng thường xuyên sẽ giúp làn da săn chắc hơn, nếp nhăn giảm bớt, da mịn và căng mọng hơn, đồng thời khuôn mặt cũng thon gọn hơn. So với các dòng máy khác thì Dr.Arrivo the Zeus S cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn hẳn ngay từ lần dùng đầu tiên.

Máy chăm sóc da The Vzusa

Chiếc máy này ấn tượng hơn hẳn ngay ở phần thiết kế, lấy cảm hứng từ nàng Medusa của Thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng không chỉ có vẻ ngoài, The Vzusa cũng cực "xịn" ở phần công nghệ bên trong.

Chiếc máy này tích hợp tất tần tật các công nghệ ION, IPR, UP, EMS, VR, đèn LED. Thế nên nó "bao trọn" tất cả các công đoạn skincare, từ việc làm sạch da, massage để đẩy các dưỡng chất vào sâu bên trong, giúp da săn chắc, căng mịn hơn, tái tạo collagen, lại còn làm se khít lỗ chân lông…

Nhiều người dùng chia sẻ rằng, riêng việc được massage da mỗi ngày từ chiếc máy này cũng đủ thích rồi. Chưa kể tới việc duy trì thường xuyên sẽ còn thấy các hiệu quả rõ rệt trên làn da nữa.

Đặc biệt, trong cả 3 dòng máy trên đều có chung công nghệ MFIP - công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền của Artistic&Co. (bằng sáng chế số 5872741), hoạt động bằng cách áp một xung điện với tần số thích hợp lên da, giúp chia nhỏ các phân tử có chứa trong tinh chất dưỡng da, đồng thời tạo ra những khoảng trống tạm thời giữa các tế bào và đẩy tinh chất, đưa các thành phần làm đẹp (đặc biệt là các thành phần làm đẹp có phân tử lớn như collagen, HA…) thẩm thấu sâu vào da, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Ngoài ra, công nghệ MFIP còn tăng cường thúc đẩy trao đổi chất, giúp quá trình hấp thụ dưỡng chất của da diễn ra tốt hơn. Nhờ đó, làn da sẽ trở nên săn chắc, trẻ trung, khỏe mạnh và căng mịn hoàn hảo.