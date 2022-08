3 cặp sao nữ Việt cùng tuổi: Hoa hậu Ngọc Hân - Midu có phong cách khác biệt, bất ngờ nhất là nhân vật cuối

Midu - Hoa hậu Ngọc Hân

Midu - Hoa hậu Ngọc Hân cùng sinh năm 1989 và là những mỹ nhân có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Nếu Hoa hậu Ngọc Hân được ưu ái khen ngợi là mỹ nhân không tuổi thì Midu cũng được dân tình gọi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Trải qua 12 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nay Ngọc Hân trở thành bà chủ thương hiệu thời trang và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các sự kiện lớn. Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai đã có hơn 10 năm quen biết đến hẹn hò, cặp đôi đã tổ chức lễ dạm hỏi và đã lên kế hoạch kết hôn trong thời gian tới.

Dù đã bước sang tuổi 33, thế nhưng Midu vẫn ưa chuộng phong cách gợi cảm và ăn diện "hack tuổi" khó ai đọ lại. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc "lão hoá ngược", ngày càng trẻ trung và mặn mà hơn hẳn so với lúc mới vào nghề. Cũng giống như Ngọc Hân, diễn viên Midu còn là chủ thương hiệu thời trang và là giảng viên nổi tiếng ở một trường Đại học tại TP.HCM. Không viên mãn như Hoa hậu Ngọc Hân, Midu từng huỷ hôn với một nam thiếu gia nổi tiếng dù ngày cưới đã cận kề. Hiện tại, "thần tiên tỷ tỷ" là quý cô độc thân và trở thành "crush" quốc dân của nhiều sao nam.

Chia sẻ tiêu chí chọn người yêu, Midu từng tâm sự với chúng tôi: "Tôi cần 1 người đàn ông có năng lượng tích cực, họ sẽ trở thành bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống sau này. Quan trọng nhất, người đó phải cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc. Tôi không đặt nặng chuyện 'môn đăng hộ đối' đâu, 2 người cùng tầng suy nghĩ với nhau là được. Mọi người hay gọi tôi là 'nữ đại gia', tôi không ngại nhưng nhiều người đàn ông nghe thấy thế là chạy mất dép rồi. Ở ngoài đời, tôi tiếp xúc với nhiều người nhưng họ xem tôi là 1 nhân vật chỉ để ngắm chứ không thể chạm tới. Ai cũng nghĩ Midu có tiêu chuẩn cao lắm, chỉ cần chân thành và thật lòng sẽ chạm được trái tim tôi".

Cùng tuổi nhưng Hoa hậu Ngọc Hân lại chuộng diện áo dài còn Midu lại thường xuyên khoe dáng với những chiếc váy dạ hội cắt xẻ bạo mỗi khi xuất hiện tại sự kiện

Midu có đường tình duyên lận đận còn Ngọc Hân viên mãn bên chồng sắp cưới

Bảo Thanh - Khởi My

Đều là những sao Việt bước sang tuổi 32, Khởi My và Bảo Thanh lại có cuộc sống và phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Khởi My là ca sĩ có lượng người hâm mộ cực khủng sau nhiều năm ca hát. Dù hiện tại Khởi My không còn xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí mà dành thời gian phát triển công việc riêng như cô vẫn có sức hút nhất định. Khởi My có cuộc sống hôn nhân viên mãn với Kelvin Khánh sau 4 năm kết hôn, cặp đôi cho biết không sinh con mà tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau.

Trong khi Khởi My trẻ trung và nhí nhảnh thì Bảo Thanh lại trông trưởng thành hơn. Lập gia đình từ sớm, Bảo Thanh nay đã là mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ 11 tuổi và 2 tuổi. Trong 2 năm qua, Bảo Thanh đã tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất. Chia sẻ với chúng tôi, Bảo Thanh từng cho biết có dự định sinh con vào năm 2019 nhưng vì quá tâm huyết với Về Nhà Đi Con nên kế hoạch này đã tạm hoãn. Khi thấy bản thân đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp, Bảo Thanh muốn lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ. Sau khi đảm đương vai trò làm mẹ trong vài năm, Bảo Thanh sẽ quay lại với phim ảnh khi có dự án phù hợp.

Bảo Thanh có phong cách ăn mặc thanh lịch, trong khi đó Khởi My rất cá tính và nhí nhảnh

Khởi My không sinh con để tận hưởng cuộc sống 2 người còn Bảo Thanh là mẹ bỉm 2 con

Trương Ngọc Ánh - Việt Hương

Khó ai ngờ được Trương Ngọc Ánh và Việt Hương là 2 sao nữ cùng tuổi trong làng giải trí Việt. Nữ danh hài Việt Hương và diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng sinh vào năm 1976, mỗi người lại có định hướng hình ảnh khác nhau rõ rệt. Trong khi Việt Hương xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giản dị, đời thường thì Trương Ngọc Ánh lại rất quyền lực, quý phái. Chính vì thế mà rất nhiều người khó tin khi biết Trương Ngọc Ánh và Việt Hương cùng tuổi vì sự chênh lệch rõ rệt về hình ảnh giữa hai nữ nghệ sĩ.

Ở tuổi 46, Trương Ngọc Ánh và Việt Hương đều đã có cô con gái xinh xắn, dự sẽ trở thành mỹ nhân tương lai. Việt Hương có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã Hoài Phương. Còn Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên có cử chỉ tình bể bình bên cạnh người yêu Anh Dũng.

Khó ai ngờ được Việt Hương và Trương Ngọc Ánh cùng tuổi vì phong cách và hình tượng xây dựng trong làng giải trí quá khác biệt

Cả hai nghệ sĩ đều có cô con gái xinh xắn và có nhiều tài lẻ

Ảnh: NVCC