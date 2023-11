3 cặp đôi visual đẹp nức nở, ''chemistry'' ngợp trời trong phim Trêu Nhầm Yêu Thật trên K+

Đôi yêu nhau trưởng thành, đôi thì trái dấu hút nhau, đôi thì tự do phóng khoáng nhưng lúc nào cũng "chemistry" ngợp trời.



Sau hơn một nửa chặng đường, bộ phim ngôn tình Trêu Nhầm Yêu Thật (Only For Love) vẫn duy trì được sức hút khó cưỡng với khán giả khi chuyện tình giữa chàng tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ) cùng nàng phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) ngày càng lãng mạn và có những bước tiến đáng kể. Dẫu cốt truyện vẫn chủ yếu tập trung vào mối tình giữa Thời Yến và Thư Ý nhưng đạo diễn và biên kịch Trêu Nhầm Yêu Thật đã thêm thắt nhiều màu sắc khác xuất phát từ tuyến nhân vật phụ. Trêu Nhầm Yêu Thật đang được K+ phát sóng độc quyền và song song với Trung Quốc lúc 19h trên VOD App K+ và 19h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên kênh K+ACTION.

Phim tạo nên sức hút bởi những câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn và đầy tích cực

Thời Yến - Trịnh Thư Ý: Tình yêu đồng điệu, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Dù gặp gỡ chủ yếu vì lợi ích công việc và những toan tính riêng nhưng Thời Yến và Trịnh Thư Ý phải lòng nhau bởi tìm được sự đồng điệu, nể phục đối phương. Ban đầu, Thư Ý vốn dĩ chỉ xem Thời Yến như một nhân tố có thể giúp cô có bước tiến lớn trong sự nghiệp, sẵn tiện chọc tức bạn trai cũ vì dám phản bội. Ở phía ngược lại, Thời Yến cảm mến Thư Ý ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng vì hiểu được cô gái này cũng chỉ muốn trêu đùa.

Cặp đôi Thời Yến - Thư Ý đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ

Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", thông qua quá trình tiếp xúc làm việc, họ dần nhận ra những điểm sáng ở đối phương. Cả Thời Yến và Trịnh Thư Ý đều là những người trẻ tham vọng, dám nghĩ, dám làm, không thẹn thùng giấu diếm. Họ cũng có cùng chung lý tưởng cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Ai cũng "cao tay" nên những màn vờn nhau của cặp đôi này hết sức thú vị. Sau những pha "thả thính" đáng yêu của cô nàng phóng viên, chàng tổng tài Thời Yến cuối cùng cũng đã đổ gục và tỏ tình với cô nàng. Sự cưng chiều, quan tâm người yêu của Thời Tổng khiến khán giả không khỏi "quắn quéo".

Dụ Du - Tần Thời Nguyệt: Tình yêu "trái dấu", giáo sư nghiêm túc và cô tiểu thư đỏng đảnh

Thời gian gần đây, khán giả Trêu Nhầm Yêu Thật đang dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật Dụ Du (Nguỵ Triết Minh). Nhan sắc của giáo sư Dụ cũng thuộc hàng cực phẩm không kém cạnh nam chính Thời Yến với vẻ đẹp tri thức, phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh. Anh chàng giống như bằng chứng sống cho câu nói "Thông minh cũng là một dạng quyến rũ chết người".

Thời Nguyệt luôn chủ động tiếp cận và "cưa cẩm" giáo sư Dụ Du

Vì vậy, không lạ lẫm gì khi cô thiên kim tiểu thư Tần Thời Nguyệt (Thẩm Vũ Khiết) chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình. Nhân vật Tần Thời Nguyệt - cháu gái của Thời Tổng đúng chuẩn sinh ra ở vạch đích, dù hơi "bánh bèo" và ngây ngô nhưng cô cũng rất đáng yêu. Trước sự chủ động, nhiệt tình tấn công của Tần Thời Nguyệt, Dụ Du dù lý trí liên tục thẳng thắn từ chối nhưng con tim đã phần nào rung động. Một nàng chủ động tiến tới, một chàng đã "nghiện mà còn ngại", hai người cùng nhau viết nên một chuyện tình hài hước và đầy thú vị.

Quan Tế - Tất Nhược San: Tình yêu tự do, cháy bỏng

Chung hội bạn với tổng tài cool ngầu Thời Yến, ngoài giáo sư ấm áp Dụ Du thì còn có soái ca Quan Tế (Lưu Đông Thấm) cũng đẹp trai và khí chất không kém. Phía "đàn gái" cũng tương tự, bạn thân của Trịnh Thư Ý là Tất Nhược San (Khương Bội Dao) ngay từ khi xuất hiện đã đốn tim bao người với thần thái sang chảnh ngút ngàn. Nhân vật nổi bật với sự bản lĩnh, thông minh và luôn hành xử thấu đáo. Tất Nhược San chính là mẫu phụ nữ năng động điển hình của xã hội hiện đại.

Quan Tế và Tất Nhược San yêu đương theo chủ nghĩa tự do, không vì mục đích kết hôn. Tình yêu của cặp đôi này hết sức cháy bỏng và phóng khoáng. Dù ai cũng tỏ ra lạnh lùng và không muốn bị ràng buộc trong mối quan hệ yêu đương nhưng mỗi khi Quan Tế và San San bên nhau, họ đều có "chemistry" bùng nổ. Lưu Đông Thấm và Khương Bội Dao vào vai đạt đến nỗi cả hai còn đang bị nghi vấn phim giả tình thật.

Cặp Quan Tế - Tất Nhược San gây sốt vì quá đẹp đôi

