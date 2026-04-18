252 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội, cho thấy những lỗi tưởng chừng “quen mặt” vẫn đang lặp lại mỗi ngày.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 14/4 đến 7h30 ngày 15/4/2026, hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các nút giao nội đô Hà Nội đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm.

Các hành vi bị ghi nhận chủ yếu gồm: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ. Đây đều là những lỗi phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đang nằm trong nhóm bị tăng cường giám sát bằng công nghệ.

Bên cạnh đó, tại Bắc Ninh, Theo Công an tỉnh, trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến 12/4, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ chiếm tỷ lệ đáng kể.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ được phân theo từng ngưỡng cụ thể:

+ Vượt từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

+ Vượt từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

+ Vượt trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng, kèm theo trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

+ Vượt trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đến 14.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thể lựa chọn 2 hình thức xử lý vi phạm. Thứ nhất, đến trực tiếp trụ sở các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng CSGT vi phạm để làm việc theo quy định. Và thứ hai là thực hiện nộp phạt trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình hoàn tất thủ tục.