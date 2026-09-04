25 năm sau vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ: Số ca ung thư tăng từ hơn 3.200 lên hơn 57.000

Gần 25 năm sau vụ khủng bố 11/9, số ca ung thư trong nhóm từng tiếp xúc với môi trường độc hại vẫn tăng mạnh, hé lộ những hệ lụy kéo dài của thảm kịch.

Gần 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, những hệ lụy đối với sức khỏe của người từng sống, làm việc và tham gia cứu hộ tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Số liệu mới từ Chương trình Sức khỏe Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC Health Program) cho thấy số trường hợp ung thư được chứng nhận trong nhóm người từng tiếp xúc với môi trường độc hại sau vụ tấn công đã tăng mạnh trong khoảng một thập kỷ qua.

Gần 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, những hậu quả về sức khỏe đối với người từng tiếp xúc với môi trường độc hại tại Ground Zero vẫn tiếp tục được ghi nhận (Ảnh: Britannica)

Theo dữ liệu của chương trình, số ca ung thư được chứng nhận đã tăng từ 3.204 trường hợp vào năm 2015 lên 57.044 trường hợp hiện nay, tương đương mức tăng khoảng 1.680%.

Đáng chú ý, số người sống sót từng sinh sống, học tập hoặc làm việc gần khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới được chẩn đoán mắc ung thư hiện đã vượt nhóm lực lượng ứng cứu đầu tiên, gồm: cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ.

Trong tổng số hơn 57.000 trường hợp ung thư được ghi nhận, có 28.913 ca thuộc nhóm người sống sót sau vụ khủng bổ. Con số này tăng mạnh so với 694 trường hợp vào năm 2015. Trong khi đó, nhóm những người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ và ứng phó sau vụ tấn công ghi nhận 28.131 trường hợp.

Vụ tấn công ngày 11/9/2001 đã để lại những hệ lụy kéo dài nhiều thập kỷ (Ảnh: nypost)

Luật sư Michael Barasch, người đại diện cho hàng nghìn người tham gia Chương trình Sức khỏe WTC, cho biết số người mắc các bệnh liên quan đến vụ 11/9 vẫn tiếp tục tăng qua từng năm.

Theo ông, nhiều người chỉ được phát hiện mắc bệnh sau hơn hai thập kỷ kể từ khi tiếp xúc với môi trường chứa bụi, khói và các chất độc hại tại Ground Zero.

Chương trình hiện cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc các dạng ung thư hiếm gặp. Trong đó, có 82 trường hợp ung thư tuyến ức, một dạng ung thư chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các bệnh ung thư nói chung.

Ngoài ra, chương trình đã ghi nhận 591 trường hợp ung thư thần kinh nội tiết. Loại ung thư này có thể xuất hiện tại nhiều cơ quan khác nhau như: tuyến tụy, ruột, phổi hoặc tuyến thượng thận.

Một số loại ung thư khác cũng tiếp tục gia tăng. Hiện có 188 nam giới trong chương trình được ghi nhận mắc ung thư vú, trong khi số trường hợp ung thư não là 163 ca, tăng thêm 14 trường hợp so với quý trước.

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến số ca ung thư được ghi nhận ngày càng nhiều là những người từng tiếp xúc với môi trường độc hại sau vụ 11/9 hiện đang bước vào độ tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Nhiều người trong số này hiện đã ở độ tuổi cuối 50, 60 hoặc đầu 70.

Bên cạnh đó, một số căn bệnh có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới xuất hiện. Điều này khiến hậu quả về sức khỏe của vụ tấn công tiếp tục được phát hiện sau gần một phần tư thế kỷ.

Theo số liệu được công bố, ít nhất 9.425 người đã qua đời vì các căn bệnh được cho là có liên quan đến hậu quả của vụ tấn công ngày 11/9. Con số này cao hơn hơn ba lần so với 2.977 người thiệt mạng trực tiếp trong ngày xảy ra vụ tấn công.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát tại Ground Zero và hiện trường Lầu Năm Góc sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 (Ảnh: DEA)

Một trong những người được chẩn đoán mắc bệnh sau nhiều năm là Leslie Lane. Bà từng làm việc tại một tòa nhà đối diện Trung tâm Thương mại Thế giới vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Năm 2020, trong một lần kiểm tra sức khỏe, bà được phát hiện mắc ung thư tuyến ức. Khối u sau đó đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Trong khi đó, James Ryan, một thợ điện từng làm việc tại Ground Zero và khu vực đường sắt WTC PATH sau vụ tấn công, được phát hiện mắc ung thư tuyến tụy ở giai đoạn sớm trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến tụy vào năm 2019.

Theo Michael Barasch, vẫn còn nhiều người từng sinh sống, học tập hoặc làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng chưa tham gia Chương trình Sức khỏe WTC.

Gần 25 năm sau vụ 11/9, các số liệu mới cho thấy những ảnh hưởng về sức khỏe từ thảm kịch này vẫn chưa dừng lại. Trong bối cảnh nhiều căn bệnh có thể xuất hiện sau nhiều năm, việc theo dõi sức khỏe và phát hiện bệnh sớm vẫn được xem là yếu tố quan trọng đối với những người từng tiếp xúc với môi trường độc hại tại Ground Zero.

Nguồn: nypost