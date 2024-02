21gam - Góc văn hóa giải trí về đêm được giới trẻ lăng xê, “ngựa chiến" ẩn sau nhà cổ trăm năm ở Hà Nội

Sau những giờ làm việc căng thẳng người trẻ thường khao khát tìm kiếm “một nơi để đi”, “một điều mới mẻ để làm” hoặc chỉ đơn giản là những cuộc tiệc tùng vui vẻ có thể khiến đời sống tinh thần mình trở nên phong phú hơn. Đó cũng chính là lý do khiến các loại hình giải trí dành cho giới trẻ ở Hà Nội bùng nổ, trong đó phải kể đến những quán bar - nơi đã tô điểm cho cuộc sống về đêm ở Thủ đô thêm sắc màu mới.

Và giữa ma trận các quán bar ở Thủ đô thì 21gam đã thổi một luồng gió mới và nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm vui chơi được giới trẻ Hà thành không ngừng lăng xê. Đặc biệt hơn trong năm 2023 tuy vẫn là gương mặt mới nổi trong thị trường Nightlife ở Hà Nội thế nhưng 21gam vẫn xuất sắc vượt qua các đối thủ kỳ cựu và giành được vị trí cao nhất của hạng mục "Không gian phản ánh Văn hóa giải trí về đêm được giới trẻ yêu thích" tại WeChoice Awards 2023.

Cùng gặp gỡ 21gam để khám phá ra những câu chuyện và hành trình mà đội ngũ 21gam đã cùng nhau nỗ lực vươn đến đỉnh cao trong ngành F&B nhé!

"Ngựa chiến" ẩn mình sau ngôi nhà cổ trăm năm tuổi giữa lòng Hà Nội

Được xem là “ngựa đen” khi nhiều người không ngờ rằng 21gam sẽ bứt phá lên top 1 từ nửa giai đoạn sau đến cuối, các bạn nghĩ gì về điều này?

Thực lòng mà nói, team 21gam khá tự tin ở “mặt trận” Hà Nội vì chúng mình cũng hiểu thị trường và các quán bar anh em bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, ở Sài Gòn lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sài Gòn từ lâu đã có nền văn hóa về đêm phát triển hơn Hà Nội rồi. Các bạn trong đó cũng rất sáng tạo với nhiều concept, mô hình, và chiến lược rất độc đáo được khách hàng đón nhận. Vì vậy, việc 21gam vượt lên bứt phá ở những ngày cuối cùng là một điều bất ngờ xen lẫn với hạnh phúc của chúng mình.

Trong năm qua, các bạn đã có những thay đổi gì đặc biệt nhất?

Nhìn lại hơn 3 năm trước, khi 21gam được mở cửa ngay giữa tâm dịch, thực tế cũng không có quá nhiều sự thay đổi, vì mô hình, âm nhạc, concept... của quán đã được xây dựng khá là vững chãi ngay từ ban đầu. Chúng mình tự tin nói rằng, 21gam là một “signature” đáng nhớ của Hà Nội mà đến bây giờ vẫn được mọi người yêu thích.

Tọa lạc ở 26 Trương Hán Siêu, 21gam được xây dựng trong một không gian độc nhất, được trùng tu từ một căn nhà Pháp cổ hơn trăm năm tuổi, giữ nguyên nhiều chi tiết đặc trưng của một ngôi nhà Hà thành xưa... Xen lẫn với đó là những vẻ hiện đại của quầy bar dài nhất Hà Nội, được làm từ ván gỗ đóng tàu gợi nhớ về hơi thở của biển cả và thời gian. Đặc biệt, có một hình ảnh khá đặc trưng là quả trứng - 1 biểu tượng lơ lửng trên không mà nhiều bạn thấy ấn tượng. Bật mí thêm là bên cạnh 21gam Trương Hán Siêu, chúng mình cũng đã ra mắt thêm tổ hợp ẩm thực - giải trí 21gam Complex với mô hình hoàn toàn mới, được rất nhiều khách hàng yêu thích ở 11A Trần Quốc Toản.

Những điều mà 21gam nghĩ mình đã đóng góp được cho văn hoá nightlife tại Hà Nội, có thể là thức uống, không gian?

Nói về tổng thể văn hóa nightlife nghe hơi to tát, nhưng 21gam rất tự hào đã mang đến cho người dân Thủ đô một địa điểm "anyone can enjoy". Dù buồn hay vui, đi một mình hay nhóm bạn, hẹn hò hoặc tiếp khách, từ một góc nhỏ tại quầy bar dài nhất nhì Hà Nội, tới bàn riêng…, tất cả mọi người đều có thể "thả hồn" khi ghé chơi. Cũng có rất nhiều khách nước ngoài là khách ruột của chúng mình! Và những người bạn của mình luôn nói rằng, nếu có bạn từ phương xa tới, họ sẽ dẫn qua 21gam để trải nghiệm vì ở Hà Nội không có nhiều địa điểm hội tụ đủ cảm xúc và cái "vibe" như vậy.

Dù có câu chuyện thương hiệu nghe "deep", gợi nhắc tới "trọng lượng của tâm hồn mỗi con người", 21gam không trầm lặng. Từ Âm nhạc tới không khí luôn sôi động và cởi mở, đặc biệt là từ 22 giờ trở đi, có minishow vào dịp đặc biệt, và luôn đông vui kể cả những ngày trong tuần.

Không phải âm nhạc hay ly cocktail mà tâm hồn đồng điệu mới là chất kết nối

Điều gì mà 21gam nghĩ quan trọng nhất đối với 1 quán bar?

Đối với mình là người đồng sáng lập 21gam mà nói, ngoài việc tính toán bài toán kinh doanh để tồn tại thì quan trọng nhất vẫn là đặt cái tâm, thả cái hồn mình vào nơi ấy. Nhận thức của xã hội giờ ngày một văn minh. Người ta có gu hơn, biết cách tiêu dùng thông minh hơn nên theo tư duy của mình là: Hãy cứ nghĩ cho khách hàng trước, khách hàng sẽ luôn quay lại - khi họ cảm thấy được tâm huyết của mình, thấy giá trị bỏ ra và khi nhận về là xứng đáng.

Cho nên dù hơn 3 năm qua đôi khi thị trường rất khó khăn, chúng mình vẫn đây, không thay đổi, vẫn như một người bạn đáng yêu luôn ở đó đón chào mọi người. 21gam phục vụ khách hàng như đối đãi với người thân. Và mình tin rằng, chẳng điều gì chân tình bằng cách người thân đối xử với nhau.

Còn về hoạt động trên mạng xã hội, chúng tôi nghĩ các bạn đang rất thoải mái, “sống” đúng với chất riêng của mình?

Chắc hẳn là vậy rồi. Bạn biết đấy, "21gam" theo một số nghiên cứu nhỏ chính là khối lượng của linh hồn con người. Chúng mình luôn đề cao cá tính của mỗi cá nhân, sống thoải mái, sống hết mình, sống có ý nghĩa nên từng season menu, từng bức ảnh, từng dòng caption trên mạng xã hội của quán đều là những cảm xúc rất thật của nhiều người trong tập thể 21gam, không hề có lịch trình hay có lên kế hoạch từ trước. Tất cả chỉ đơn giản là cảm xúc mà thôi, có vui, có buồn, có lúc thơ thẩn lúc hài hước... và bọn mình cũng in trên áo nhau gọi nhau ở quán là "Yêu ơi", gọi khách hàng là "soulaholics" - những tâm hồn đồng điệu.

Mình rất thích một câu nói thế này: “Đây là lần đầu chúng ta được sống, cho nên ai cũng rất vụng về”. Hãy cứ vụng về, cứ là ta, cứ lắng nghe tâm hồn và trái tim mình nhé soulaholics của 21gam!

Có thể nói 21gam chính là một trong những điểm đến thư giãn mới lạ mà giới trẻ mong muốn tìm kiếm sau những giờ làm việc căng thẳng. Một nơi chẳng phải club cũng không phải quán rượu cổ, 21gam giống như một nơi "chữa lành", kết nối con người bằng những tâm hồn đồng điệu.