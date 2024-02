Đoàn tàu treo ngược, lơ lửng trên không xứng danh "kỳ quan kiến trúc"

Tàu treo ngược Schwebebahn Wuppertal là một kỳ quan kiến trúc nằm ở thành phố Wuppertal, Đức. Hệ thống tàu treo độc đáo này được xây dựng từ năm 1898, hoàn thành vào năm 1903, Schwebebahn Wuppertal là một trong những hệ thống tàu treo đầu tiên trên thế giới và vẫn hoạt động đến ngày nay.

Với thiết kế độc đáo và vận hành trên không, đoàn tàu này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một trải nghiệm lý thú cho du khách.

Đoàn tàu treo ngược Schwebebahn Wuppertal là biểu tượng văn hóa và kỹ thuật của thành phố Wuppertal, Đức - Ảnh: CNN

Tàu bám vào đường ray phía trên, thiết kế chạy uốn lượn theo dòng sông Wupper ở phía dưới, xuyên suốt 13 km khắp thành phố mà không chạm đất. Tàu có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h. Công trình treo ngược độc đáo, đưa đón gần 80.000 hành khách mỗi ngày hàng chục cây số.

Cách vận hành đặc biệt này này giúp tàu luôn duy trì độ cao nhất định, không bị ảnh hưởng bởi địa hình hay giao thông dưới mặt đất. Kiến trúc của đoàn tàu mang đậm nét cổ điển, tạo điểm nhấn cho thành phố Wuppertal ở Đức.

Schwebebahn là một phương tiện di chuyển phổ biến ở Wuppertal và vận chuyển hơn 25 triệu hành khách mỗi năm - Ảnh: CNN

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Schwebebahn Wuppertal đã trở thành một biểu tượng văn hóa và du lịch của thành phố. Ban đầu, hệ thống chỉ có 20 đoàn tàu và 13 trạm, nhưng theo thời gian, số lượng đoàn tàu và trạm đã tăng lên, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Một trong những vị khách nổi tiếng nhất từng ngồi trong toa của con tàu này là chú voi cái Ấn Độ có tên Tuffi - Ảnh: CNN

Schwebebahn Wuppertal được trang bị công nghệ điều khiển hiện đại, giúp tàu treo hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Hệ thống điều khiển tự động giám sát tốc độ và vị trí của tàu, đảm bảo đưa khách hàng đến nơi một cách chính xác và đúng giờ. Hệ thống kiểm soát và an ninh cũng đã được nâng cấp, giúp tăng cường sự an toàn cho hành khách.

Với kiến trúc độc đáo và công nghệ vận hành tiên tiến, Schwebebahn Wuppertal mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách đến Đức. Du khách có thể tận hưởng cảm giác bay lượn trên không và ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp của thành phố Wuppertal.

Tuyến đường sắt có thể vượt qua các chướng ngại vật như đường bộ và đường thủy - Ảnh: tripadvisor

Không chỉ là niềm tự hào của người dân ở thành phố, đoàn tàu treo ngược đã nổi tiếng khắp thế giới. Vì có rất ít thành phố nào trên hành tinh này sở hữu hệ thống giao thông công cộng vận chuyển 25 triệu hành khách mỗi năm mà không hề chạm đất.

Quan trọng hơn, sự ra đời của đoàn tàu treo ngược Schwebebahn Wuppertal không chỉ giúp hạn chế ùn tắc giao thông và giảm lượng khí thải gây ô nhiễm mà còn mang lại thu nhập cho ngành du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương.

Với hơn 100 năm tồn tại và hoạt động, đoàn tàu này đã trải qua nhiều biến cố lịch sử và vẫn vận hành một cách an toàn và tin cậy - Ảnh: CNN

Được mệnh danh là “trái tim của châu Âu”, Đức không chỉ mang dấu ấn vẻ đẹp lãng mạn và cổ kính, mà còn tụ hội rất nhiều công trình kiến trúc đồ sộ mang tầm vóc lịch sử. Và hãy thử tưởng tượng một chuyến du lịch trên đoàn tàu treo ngược đầy thú vị, tận hưởng cảm giác độc đáo khi di chuyển trên không trung và khám phá vẻ đẹp của thành phố từ trên cao, sẽ khiến bạn thích thú đến nhường nào.