2023 - năm bội thu của học sinh Việt trên "đấu trường" Olympic quốc tế: 8 HCV, 12 HCB và nhiều hơn thế nữa!

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc đợt thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2023, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Theo đó, Việt Nam có 7 đoàn tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia bao gồm: 1 đoàn Tin học tham dự kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự kỳ thi Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Đáng chú ý là tất cả các thí sinh của các đoàn tham dự Olympic năm nay của Việt Nam đều đoạt giải. Thành tích cụ thể gồm: 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen, tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất.

1. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 64 do Nhật Bản đăng cai với 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đặc biệt, tại kỳ thi này, cả 6/6 thí sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Rumania và chủ nhà Nhật Bản. Thành tích này đã tiếp tục khẳng định với bạn bè thế giới về khả năng học tập Toán học và trí tuệ của học sinh phổ thông Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2023

2. Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2023 do Nhật Bản đăng cai với sự tham gia của 398 thí sinh thuộc 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam năm nay có 5 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Nhờ kết quả này, đoàn Việt Nam cũng nằm trong tốp đầu những quốc gia có tỷ lệ thí sinh đạt giải cao.

3. Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 do Thụy Sỹ đăng cai tổ chức trực tiếp sau ba năm tổ chức dưới hình thức online vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Được biết, kỳ thi năm nay có sự tham gia của 348 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 100% thí sinh đạt giải, bao gồm 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Với thành tích này, nước ta đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng Huy chương Vàng, trong đó 2 học sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất.

100% thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 có giải

4. Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 được tổ chức tại UAE , gồm 80 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Cả 3/3 thí sinh đại diện đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cả 3 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2023 đều giành huy chương

5. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2023 do Hungary đăng cai tổ chức theo hình thức thi trực tiếp có 351 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kỳ thi đã có 178 thí sinh đoạt huy chương, trong đó đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất sau các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel,…với tỷ lệ đạt huy chương 100%, bao gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đội tuyển Tin học Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2023

6. Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương được diễn ra tại Trung Quốc với 1471 thí sinh của 36 nước và vùng lãnh thổ tham gia (3 nước Canada, Mexico, Brazil được mời tham dự nhưng không xét giải). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 thí sinh tham gia đều đoạt huy chương, chiếm tỷ lệ 100% (4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng). Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 9 trên tổng số 36 nước và vùng lãnh thổ tham dự.

8/8 học sinh Việt Nam đoạt giải tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương 2023

7. Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2023 do Mông Cổ đăng cai. Trong tổng số 107 thí sinh được giải, cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều nằm trong số đó, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Đáng chú ý, trong số các quốc gia tham dự chỉ có 7 quốc gia đạt 100% số giải, trong đó có Việt Nam.

8. Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 - ISEF 2023 được tổ chức trực tiếp tại Dallas, Hoa Kỳ từ 14/5/2023 đến 19/5/2023 với có 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự và đã có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi; 1 dự án đoạt đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng.

Từ kết quả các đội thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 có thể thấy sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giáo viên các đội tuyển quốc gia. Nhằm vinh danh những thành tích mà các thầy cô và học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, mới đây Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho 5 các em đoạt huy chương trong cuộc thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương; 16 học sinh đoạt huy chương vàng, bạc các môn thi Olympic quốc tế 2023 nhận huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước.

Cụ thể, học sinh 2 năm liên tiếp giành huy chương vàng Olympic quốc tế nhận huân chương Lao động hạng Nhất. 6 em giành 1 huy chương vàng nhận huân chương Lao động hạng Nhì và 8 em giành huy chương bạc nhận huân chương Lao động hạng Ba. Còn lại 9 học sinh huy chương đồng được Thủ tướng tặng bằng khen.

Có thể nói, 2023 là một năm hết sức rực rỡ của học sinh Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới. Nếu bạn ấn tượng gương mặt nào cũng đạt được thành tích xuất sắc trên "đấu trường" tri thức như vậy, hãy đề cử cho họ tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 nhé!

Tổng hợp