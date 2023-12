2023 - Giấc mơ biển lớn của Vbiz được dong buồm ra khơi

Những ngày cuối cùng của năm 2023 đã cận kề, làng giải trí Việt đã trải qua một năm sôi động và ghi dấu nhiều cột mốc đáng tự hào. Các nghệ sĩ đã tự tin, dám bước ra khỏi vùng an toàn để đến gần hơn với những khán giả trong khu vực và quốc tế. Minh chứng là trong năm 2023, nhiều sự hợp tác giữa sao Vbiz với các nghệ sĩ nước ngoài được diễn ra và tạo nên cơn sốt không chỉ trong nước mà còn ở thế giới. 2023 cũng là năm đánh dấu cho việc âm nhạc và nghệ sĩ Việt được khán giả nước ngoài dành nhiều sự quan tâm. Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Dahan Phương Oanh... là những tài năng Việt đã ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, không chỉ nghệ sĩ Việt, âm nhạc Việt được "xuất khẩu", mà ngược lại, chưa bao giờ khán giả trong nước lại được chiêu đãi những bữa tiệc no nê với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới ngay chính tại sân nhà đến thế. Những tiền lệ chưa từng có tạo nên bức tranh sôi động, nhiều màu sắc cho showbiz Việt 2023!

Dám đam mê, dám vươn mình ra biển lớn

Năm 2023 ghi nhận nhiều sự hợp tác của nghệ sĩ Việt Nam với ngôi sao quốc tế. Mở bát chính là sản phẩm Em đồng ý (I do) của Đức Phúc kết hợp cùng nhóm nhạc đình đám 911. Với giai điệu lãng mạn, ngọt ngào và ra mắt đúng dịp Valentine nên ca khúc tạo độ viral khắp các nền tảng MXH. Không những vậy, thành tích trên các bảng xếp hạng phần nào chứng minh sự công nhận của khán giả cho nỗ lực, cố gắng mang đến sản phẩm chỉn chu của Đức Phúc. Em đồng ý (I do) chính là cú hích trong sự nghiệp của Đức Phúc, nối dài thành công của series các ca khúc về tình yêu, đám cưới được gọi bằng cái tên “hit quốc dân”. Chọn một thần tượng thanh xuân để kết hợp sau rất nhiều năm hoạt động, Đức Phúc một lần nữa chứng tỏ chiến lược thông minh, gu âm nhạc đại chúng, mở bát Vpop một năm kha khá điều thú vị.

Ngoài ra, năm nay cũng đánh dấu sự bùng nổ của các nghệ sĩ Gen Z. Đáng kể trong số đó chính là thuy với ca khúc viral quốc tế girls like me don't cry . Đầu năm 2023, ca khúc này đã tạo ra một “hiện tượng” trên mạng xã hội TikTok với hàng trăm nghìn lượt video sử dụng giai điệu, lọt top 10 giai điệu viral TikTok toàn cầu 2023. Ca khúc đưa tên tuổi của thuy đến gần hơn với khán giả quốc tế và đặc biệt được yêu thích tại Việt Nam.

Một gương mặt Gen Z ấn tượng, không thể không nhắc đến trong năm 2023 chính là Wren Evans. Năm qua nam ca sĩ hoạt động vô cùng sôi nổi và ghi dấu bởi loạt sản phẩm nghệ thuật độc đáo, tạo được màu sắc đặc biệt giữa những nghệ sĩ trẻ đang lên. Sự thành công với album Loi Choi được phát hành vào cuối năm nay chính là sự chứng minh cho tài năng của chàng ca sĩ sinh năm 2001. Bên cạnh đó, bức tranh sự nghiệp 2023 của Wren Evans trở nên trọn vẹn nhờ màn kết hợp gây sốt cùng “quái vật nhạc số” Zion.T tại sự kiện âm nhạc tháng 11 vừa qua. Màn kết hợp này lại càng trở nên thú vị hơn cả khi tài năng và phong cách của Wren Evans vốn được ví như Zion.T của Việt Nam. Wren Evans đã chứng minh được sự toàn năng khi song ca bằng tiếng Hàn ca khúc Just với Zion.T.

Ở các nghệ sĩ Gen Z Việt, họ có sự sáng tạo, chất riêng biệt, tinh thần đầy nhiệt huyết và dám tự tin thể hiện. Họ có cả sự tò mò về thế giới và cũng có đầy những sự liều lĩnh, khát khao chứng tỏ bản thân. Tin rằng những điểm nhấn trong năm 2023 của các nghệ sĩ Gen Z sẽ là bước đệm cho sự bùng nổ trong tương lai ở làng giải trí Việt.

Điểm sáng đến từ những cá nhân tiên phong

Một trong những dấu ấn của làng giải trí Việt ở quốc tế năm qua chính là màn gây bão của siêu hit See Tình. Dù ra mắt vào năm 2022 nhưng đến năm 2023 thì See Tình mới thật sự càng bùng nổ, trở thành hiện tượng viral toàn cầu. Trên các nền tảng MXH, giai điệu của See Tình phổ biến, tạo xu hướng cho khán giả ở mọi độ tuổi bắt chước theo. Không chỉ là “ca khúc quốc dân” mà See Tình còn được nhiều nghệ sĩ quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... cover. Và có lẽ khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh có thể tự hào nhất chính lúc ca khúc vang lên tại concert Born Pink của nhóm nhạc BLACKPINK được diễn ra tại Hà Nội. 4 ngôi sao toàn cầu đã hào hứng nhún nhảy vũ đạo của See Tình khiến fan Việt đứng ngồi không yên.

Thành công của See Tình và Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người có quyền nghĩ đến trong tương lai gần, âm nhạc và nền giải trí của Việt Nam sẽ được tỏa sáng trên thị trường quốc tế. Đương nhiên vẫn còn nhiều tranh luận về câu chuyện xoay quanh bài hát này nhưng See Tình vẫn là một tín hiệu lạc quan, chứng minh nền giải trí Việt có sức hút và hoàn toàn đáp ứng thị hiếu công chúng quốc tế.

Ngoài Hoàng Thùy Linh thì năm 2023 còn ghi nhận sự lan tỏa văn hóa - giải trí Việt đến khán giả quốc tế của Chi Pu. Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia Đạp Gió - show thực tế ăn khách top đầu xứ Trung. Thời điểm thông tin rộ lên, nhiều nghi ngờ hướng về người đẹp sinh năm 1993. Tuy nhiên Chi Pu vẫn dám bứt ra khỏi vùng an toàn, không để bị ảnh hưởng bởi những phán xét tiêu cực để chứng minh bản thân, và cuối cùng Chi Pu đã làm được.

Sẽ không còn gì đáng bàn cãi về một Chi Pu chăm chỉ, đam mê và luôn nắm bắt mọi cơ hội để tỏa sáng. Ở Đạp Gió , nữ ca sĩ sinh năm 1993 đầy tự hào thể hiện bản thân, khắc họa giá trị riêng của nghệ sĩ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ tập trung về âm nhạc, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa quê nhà bằng cách diện trang phục thương hiệu trong nước, giới thiệu đến nghệ sĩ quốc tế ẩm thực, ngôn ngữ Việt Nam. Được sự công nhận của công chúng trong và ngoài nước, Chi Pu thật sự đã có một năm tỏa sáng đầy rực rỡ, ở thời điểm tưởng chừng như cần lui về ở ẩn.

Sau 3 tháng ròng rã, Chi Pu về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc tại Đạp Gió . Cô cũng là 1 trong đội hình 11 người debut của chương trình. Thành công tại Đạp Gió bản Trung giúp Chi Pu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nữ ca sĩ nhiều lần lên hot search với đa dạng các nội dung tìm cưới, được fan quốc tế săn đón mỗi khi xuất hiện. Chi Pu cũng được mời tham gia nhiều chương trình tại đất nước tỷ dân, mang âm nhạc Việt trình diễn tại các sân khấu đình đám châu Á.

Một mảnh ghép đẹp khác cho bức tranh sôi động của showbiz Việt có thể kể đến chính là Dahan Phương Oanh. Hành trình từ một người mẫu thất bại ở cuộc thi trong nước rồi trở thành "chân dài" Việt Nam đầu tiên sải bước trên hàng loạt sàn diễn thuộc "tứ đại kinh đô thời trang" - New York, London, Milan, Paris Fashion Week - của Dahan Phương Oanh truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ về tinh thần quyết liệt, không bỏ cuộc.

Dahan Phương Oanh sinh năm 1999, được khán giả biết đến qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Là nhân tố "tân binh", trẻ nhất trong dàn thí sinh năm đó, Phương Oanh đã bị loại ngay từ tập đầu tiên. Trước khi rời khỏi nhà chung, cô gái trẻ không quên nhắn nhủ: "Em sẽ khiến ban giám khảo nhận ra đã sai lầm khi loại em". Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt xuất hiện thường xuyên ở truyền hình thực tế lại có “hiệu nghiệm” sau 5 năm.

Nối gót những đàn chị đi trước, người mẫu Gen Z tìm kiếm cơ hội ở các sàn diễn quốc tế. Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, thân hình chuẩn chỉnh high fashion, Dahan Phương Oanh được các nhà mốt, nhà thiết kế quốc tế để mắt đến. Và chính sự nỗ lực bền bỉ của mình, "chân dài" Việt Nam lần lượt chinh phục những nấc thang rực rỡ. Dahan Phương Oanh trình diễn các bộ sưu tập đình đám trên sàn diễn đẳng cấp nhất, xuất hiện liên tục trên tạp chí danh giá, được các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Elie Saab… lựa chọn là nhân vật trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới.

Ở tuần lễ thời trang New York Xuân Hè 2023, người mẫu sinh năm 1999 cũng đã góp mặt vào các đường băng của nhiều thương hiệu đình đám từ Dion Lee, Peter Do, Puppets and Puppets, Prabal Gurung đến LaQuan Smith…Cũng trong năm 2023, cô được chuyên trang Models.com xếp hạng là một trong những người mẫu trúng nhiều show mùa Fall Ready-to-Wear 2023 tại New York Fashion Week.

"Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân" nhưng showbiz Việt hiện đang có rất nhiều "cánh én". Sự thành công của Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Dahan Phương Oanh chính là những điểm sáng tiêu biểu góp phần cho nền giải trí Việt Nam được thế giới chú ý đến nhiều hơn. Và dĩ nhiên muốn nâng tầm vị thế Vbiz ở quốc tế thì cần nhiều hơn những "cánh én" như Hoàng Thùy Linh, Chi Pu hay Dahan Phương Oanh.

Việt Nam khẳng định vị thế trên "bản đồ concert quốc tế"

Năm 2023 cũng là năm vô cùng nhộn nhịp khi loạt concert, đại hội âm nhạc quy tụ ngôi sao hàng đầu thế giới được diễn ra tại Việt Nam. Lần đầu fan Việt có cảm giác được đu idol “hết ga hết số” ở chính sân nhà. Chưa năm nào fan Kpop lại đón nhiều sao Hàn đến thế về Việt Nam, đi biểu diễn, đi chơi, thậm chí đi du lịch cùng công ty!

Nhiều fan nói vui rằng: "Tôi đã chờ được tới ngày idol về nước mình biểu diễn rồi mọi người ơi!" , cũng đủ để thể hiện màn đổ bộ choáng ngợp của rất nhiều cái tên đình đám. Tiêu biểu trong số đó chính là 2 đêm nhạc nằm trong chuỗi concert Born Pink của 4 cô nàng nhóm BLACKPINK. Concert Born Pink tại Hà Nội thu hút khoảng 67.000 khán giả theo dõi với doanh thu lên tới 13,6 triệu USD (hơn 333 tỷ đồng). Sự kiện BLACKPINK về Việt Nam còn gây bùng nổ với truyền thông quốc tế. Nhiều lượt tìm kiếm về đêm diễn Born Pink tại Hà Nội xuất hiện trên các nền tảng MXH nước ngoài và nhận về sự thảo luận vô cùng tích cực. Bên cạnh BLACKPINK thì trong năm 2023 chứng kiến màn đổ bộ của loạt nghệ sĩ Kpop đình đám như Super Junior, Taeyang, EXO, aespa, Zico, HyunA, Hyoyeon, BoA, Lee Hyori,...

Việt Nam cũng là địa điểm nổi bật để các nghệ sĩ quốc tế lựa chọn tổ chức các sự kiện fan meeting, đơn cử như siêu sao người Hàn Quốc - Lee Jong Suk. Sự kiện fan meeting Dear. My With của Lee Jong Suk diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo người hâm mộ của nam diễn viên tham gia. Ngoài ra các nghệ sĩ Thái Lan như dàn sao F4 đình đám gồm Bright Vachirawit, Win Metawin, Hirunkit Changkham và Jirawat Sutivanichsak, hay loạt diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim boylove Thái Lan cũng chọn Việt Nam là địa điểm thực hiện tour meeting với người hâm mộ châu Á.

Khán giả Việt trong năm 2023 còn có quyền tự hào khi những đêm diễn tầm cỡ quốc tế của các siêu sao US-UK được diễn ra tại Việt Nam. Đơn cử chính 2 đêm diễn của Charlie Puth và nhóm nhạc huyền thoại Maroon 5 nằm trong chuỗi sự kiện 8Wonder. Những sân khấu đẳng cấp, những bản hit toàn cầu như See You Again, We Don’t Talk Anymore, Sugar, Payphone... liên tiếp được vang lên trên sân khấu tại Việt Nam - những khoảnh khắc mà khán giả Việt tưởng chừng sẽ lâu lắm mới được chứng kiến.

Những ngày cuối năm vừa qua Katy Perry xuất hiện đầy thân thiện và tràn đầy năng lượng khiến các fan không khỏi hào hứng. Nữ giám khảo American Idol mang theo lời hứa sẽ đem tour diễn của riêng mình quay lại đất nước hình chữ S. Khác với trước đây khi những lời nói này có thể chỉ là lời nói vui, thì hiện nay ai cũng có thể mơ về tương lai mà dàn sao quốc tế nối đuôi nhau xuất hiện, hiện thực hóa những cuộc gặp gỡ trong mơ của khán giả Việt Nam.

Trong những chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ quốc tế, khán giả Việt nức mũi tự hào khi các đại diện nước nhà xuất hiện nổi bật không kém cạnh ai. Nếu như Hồ Ngọc Hà hay Tóc Tiên là những nghệ sĩ đi đầu của làng giải trí Việt, đã mang tới những sân khấu mãn nhãn và đã tai, thì HIEUTHUHAI, tlinh, MONO, Grey D... thể hiện rõ màu sắc mới mẻ, tràn đầy năng lượng, cá tính và sự tự tin của thế hệ tiếp nối.

Dù là những gương mặt mới nhưng sự bản lĩnh, tự tin và dám thể hiện mình đã giúp các nghệ sĩ Gen Z này tạo nên sự khác biệt. Mỗi người đều mang phong cách độc nhất và không vì sân khấu tầm cỡ quốc tế, không vì siêu sao hàng đầu như Charlie Puth hay Maroon 5 mà họ lại e dè, kìm nén đi bản sắc của mình. HIEUTHUHAI, tlinh, MONO... là những gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám hết mình vì đam mê, dám khác biệt, là tương lai rực rỡ của Vpop. Đây cũng chính là điểm giao thoa mới giữa nghệ sĩ Việt với xu hướng vận động của ngôi sao quốc tế. Tin rằng điểm chung này chính là một trong những yếu tố tạo nên bước ngoặt mới cho vị thế của nền giải trí Việt sẽ ngày càng có sức nặng trên thế giới.