Mới đây, một đoạn clip ngắn bất ngờ viral ghi lại khoảnh khắc Phạm Băng Băng trò chuyện, chia sẻ trong buổi phỏng vấn ở Pavilion KL, trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur (Malaysia). Được biết, cô nàng cùng ekip đã có mặt tại Malaysia để tổ chức họp báo với truyền thông về bộ phim Mother Bhumi. Điều khiến cư dân mạng phải đổ xô đi xem đoạn clip này là bởi Phạm Băng Băng quá đỗi xinh đẹp ở tuổi 45, như thể thời gian đã ngưng đọng tuổi tác của cô.

20 giây chứng minh đẳng cấp nhan sắc của Phạm Băng Băng

Nữ minh tinh toát lên khí chất khó ai sánh bằng: sang trọng, kiêu sa nhưng vẫn mềm mại và nữ tính. Mái tóc đen dài uốn sóng giúp cô giữ được nét cổ điển tựa mỹ nhân Trung Quốc những năm 1990, trong khi làn da trắng gần như không tì vết khiến dung mạo càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Cô sở hữu những đường nét được hàng triệu người ao ước: sống mũi cao, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hồ thu và bờ môi cong quyến rũ. Sau nhiều năm lặn lội trong giới giải trí, thần thái của cô vẫn chưa từng biến mất, vẫn toát lên sự tự tin và đẳng cấp.

Bộ váy ánh kim ôm sát tôn lên bờ vai mảnh và xương quai xanh rất đẹp. Phải công nhận, Phạm Băng Băng ở trạng thái đỉnh nhất khi thân hình có da có thịt, tràn đầy sức sống. Dù camera quay cận khá nhiều, gương mặt cô vẫn giữ được độ căng mịn đáng kinh ngạc, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác rõ rệt. Khi đã cận kề ngưỡng ngũ tuần, người ta không khen "Phạm Gia" trẻ như gái đôi mươi, mà thấy ở cô dáng dấp của một đại mỹ nhân quyền lực. Đây cũng là lý do nhiều khán giả nhận xét rằng càng có tuổi, nhan sắc của cô lại càng có chiều sâu và khí chất hơn trước.

Một số bình luận của netizen: - Bảo chứng nhan sắc bất bại của Trung Quốc. - Rồi cổ có ăn thịt đường tăng không vậy. - Xuất sắc, tiếc ghê, chỉ không quay lại đóng phim Trung được sao, tôi cần nhan sắc này trên phim. - Đẳng cấp Phạm Gia là mãi mãi. - U50 hack tuổi phải gọi là không ai thắng nổi.