2 tuần nữa: 2 con giáp "đạp trúng hố vàng", phúc lộc song toàn

Tháng 9 Âm lịch là tháng của Lộ Thủy - Thời điểm giao thoa giữa thu tàn và đông khởi mang ý nghĩa đặc biệt trong học thuật tử vi phương Đông. Đặc biệt, nửa cuối tháng 9 Âm lịch chính là giai đoạn Lưỡng Quý Nhân hội tụ, nơi tài tinh và quý nhân cùng nhau chiếu rọi, tạo nên cục diện cát tường, hứa hẹn sự bùng nổ về tài chính và sự nghiệp cho một số cá nhân may mắn.

Tử vi dự đoán trong nửa cuối tháng 9 Âm lịch, đây là 2 con giáp được Thiên Tài tinh và Chính Quan lộc ưu ái, phúc lộc song toàn.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tố chất thông minh, và khả năng ứng biến linh hoạt, tài tình trong mọi tình huống. Khi bước vào nửa cuối tháng 9 Âm lịch, hay còn gọi là khoảng thời gian Hợi-Tuất giao thoa, hành Thủy của bản mệnh được sinh vượng bởi tiết khí, đồng thời gặp gỡ Thiên Ất Quý Nhân trong cung Tài Bạch. Đây chính là điềm báo vận trình tài lộc khởi sắc, vượt trội hơn hẳn so với những thời điểm trước đây.

Xét về khía cạnh sự nghiệp (Quan Lộc), những nỗ lực bấy lâu của tuổi Tý sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Những dự án tưởng chừng như bế tắc sẽ tìm thấy lối ra. Quý Nhân phù trợ giúp người tuổi Tý dễ dàng nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp. Điều này không chỉ củng cố vị thế cá nhân mà còn mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt, có thể là một vị trí cao hơn, quyền hạn và bổng lộc nhờ vậy cũng cải thiện đáng kể.

Những tuổi Tý đang tìm kiếm công việc mới hoặc mong muốn khởi nghiệp cũng sẽ nhận được tín hiệu tích cực, khả năng ký kết hợp đồng lớn hoặc tìm được nhà đầu tư tiềm năng là rất cao.

Về phương diện tiền bạc (Tài Bạch), tuổi Tý đón nhận sự gia tăng mạnh mẽ của Chính Tài. Điều này có nghĩa là nguồn thu nhập chính sẽ có sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Không những vậy, một phần may mắn cũng đến từ các khoản Thiên Tài bất ngờ, có thể là một khoản đầu tư trước đó sinh lời, hoặc thậm chí là một món quà, một khoản thưởng lớn ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng cần nhớ: Bản chất của hành Thủy cần sự luân chuyển, do đó nên cân nhắc tái đầu tư hoặc chi tiêu một cách hợp lý, tránh tích trữ quá mức mà làm trì trệ dòng chảy năng lượng tài chính. Bản tính đa nghi của người tuổi Tý có thể là yếu tố cản trở đường tài lộc, đôi khi cần phải dũng cảm nắm bắt cơ hội thay vì chần chừ quá lâu.

2. Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người có tính phóng khoáng và tinh thần lãnh đạo bẩm sinh. Mặc dù đôi khi Hỏa khí quá mạnh có thể dẫn đến sự bốc đồng, nhưng khi tiến vào giai đoạn nửa cuối tháng 9 Âm lịch, tuổi Ngọ lại gặp được cục diện Hợp Tài - Hợp Quan lý tưởng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa giúp tuổi Ngọ tỏa sáng, đặc biệt là những người đang làm các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, giao tiếp và kỹ năng quản lý.

Về đường sự nghiệp (Quan Lộc), tuổi Ngọ sẽ được Quan Phù và Lộc Mã chiếu mệnh. Quan Phù giúp tăng cường uy tín, danh tiếng và quyền lực trong công việc. Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, đưa ra các quyết định then chốt và dẫn dắt tập thể. Lộc Mã là ngôi sao dịch chuyển và phát triển, báo hiệu những chuyến công tác, đàm phán thành công hoặc sự mở rộng quy mô kinh doanh. Đặc biệt, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, giáo dục hoặc tài chính sẽ gặt hái được những thành tựu vượt bậc, danh vọng tăng tiến.

Về phương diện tiền bạc (Tài Bạch) trong nửa cuối tháng 9 Âm lịch, khác với Chính Tài của tuổi Tý, Thiên Tài của tuổi Ngọ thường đến từ các nguồn không cố định, có tính chất đột phá và bất ngờ, ví dụ như trúng thầu dự án lớn, hoặc thu nhập từ công việc phụ mới tìm được.

Sức mạnh của Hỏa sinh Thổ (Tài tinh) trong giai đoạn này giúp cho những ý tưởng táo bạo của tuổi Ngọ nhanh chóng biến thành tiền bạc. Tuy nhiên, bản chất Hỏa cũng dễ hao tán, do đó, người tuổi Ngọ cần học cách quản lý tài chính một cách khoa học, tránh các quyết định đầu tư nóng vội, đặc biệt là vào những kênh không rõ ràng. Cần tận dụng tối đa sự thông minh và linh hoạt để nắm bắt những cơ hội mới, nhưng đồng thời phải giữ được sự bình tĩnh và lý trí của một nhà lãnh đạo.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)